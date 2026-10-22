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Zklamalo mě, jak jsme odehráli závěr, vrací se Guddal k Lilleströmu. Co Olympiakos?

Miloslav Novák
  7:07
Tobias Guddal ze Sparty po zápase Evropské ligy s Lilleströmem.

Tobias Guddal ze Sparty po zápase Evropské ligy s Lilleströmem. | foto: Reuters

Tobias Guddal ze Sparty se otáčí za Henrikem Mellanden z Lilleströmu.
Tobias Guddal ze Sparty hlavičkuje v zápase Evropské ligy s Lilleströmem.
Tobias Guddal ze Sparty v zápase s Araratem.
Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.
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Od našeho zpravodaje v Řecku - Když v září v Jerevanu (4:1) dvěma góly zásadně pomohl k vítězství, přehnaně to neprožíval. Stejně tak sparťanského fotbalistu Tobiase Guddala nesložilo, když se minulý týden proti Lilleströmu (1:1) nechtěně podílel na ztrátě vítězství. „Ale samozřejmě jsem z toho dobrý pocit neměl,“ přiznal norský stoper.

Ve středu s týmem vyrazil do Řecka ke třetímu utkání základní fáze Evropské ligy. Na dohled obřímu přístavu v Pireu sparťany čeká mnohem zdatnější protivník.

Proti tamnímu Olympiakosu se Guddal a spol. musí vyvarovat sebemenších zaváhání, kam patří i jeho nešťastné podklouznutí před vyrovnávací brankou Lilleströmu.

„Mně nejvíc vadilo, jak jsme odehráli posledních deset minut. Myslím, že jsme mohli zápas víc kontrolovat a dát druhý třetí gól. Remíza mě hodně zklamala, protože jsme ten zápas chtěli a měli vyhrát,“ řekl Guddal v tiskovém centru stadionu Karaiskakis.

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Ale předchozím soubojem se už neužírá. „Do každého zápasu jdu se stejným nastavením. Když hrajete za tak velký klub, jako je Sparta, vždycky musíte jít pro vítězství. Musíme vyhrávat víc zápasů, tak to je. S tím prostě do zápasu jdu,“ zdůraznil.

Před soubojem v Řecku si sparťané vyzkoušeli novinku. Předzápasový trénink neabsolvovali v dějišti jako obvykle, ale ještě dopoledne ve svém tréninkovém centru v Praze na Strahově. Na letiště do Atén dorazili až kolem devatenácté hodiny tamního času, v Česku bylo o hodinu míň.

Mužstvo odjelo na hotel do centra města, Guddal s trenérem Brianem Priskem na povinnou tiskovou konferenci do Pirea.

„Ale žádný velký rozdíl to pro nás není. Je příjemné trénovat doma, známe prostředí i podmínky. Je to v pohodě,“ ujistil norský obránce.

Tobias Guddal ze Sparty se otáčí za Henrikem Mellanden z Lilleströmu.

Tobias Guddal ze Sparty hlavičkuje v zápase Evropské ligy s Lilleströmem.

Na tiskovce odpovídal i na dotazy ohledně spoluhráče a krajana Jonatana Brunese, který neskóroval už třináct utkání. Má k němu totiž blízko. Jak vůbec „neplodné“ období útočník zvládá?

„Je přirozené, že spolu mluvíme hodně, když nás spojuje stejný jazyk. Myslím, že v tréninku pracuje opravdu dobře a tvrdě. Dělá všechno pro to, aby se z téhle situace dostal,“ podotkl Guddal. „K fotbalu i taková období patří. Musíme se přes něj dostat. Nic víc v tom není.“

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OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 11.60
  • 7.38
  • 1.21
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.33
  • 5.40
  • 8.89
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.69
  • 3.98
  • 1.73
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.50
  • 4.63
  • 6.17
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.36
  • 5.45
  • 7.82
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.60
  • 4.48
  • 5.10
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.59
  • 3.74
  • 2.01
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 6.33
  • 4.90
  • 1.46
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 6.25
  • 4.79
  • 1.48
Omonia Nikósie vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 8.16
  • 5.43
  • 1.35
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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