Ve středu s týmem vyrazil do Řecka ke třetímu utkání základní fáze Evropské ligy. Na dohled obřímu přístavu v Pireu sparťany čeká mnohem zdatnější protivník.
Proti tamnímu Olympiakosu se Guddal a spol. musí vyvarovat sebemenších zaváhání, kam patří i jeho nešťastné podklouznutí před vyrovnávací brankou Lilleströmu.
„Mně nejvíc vadilo, jak jsme odehráli posledních deset minut. Myslím, že jsme mohli zápas víc kontrolovat a dát druhý třetí gól. Remíza mě hodně zklamala, protože jsme ten zápas chtěli a měli vyhrát,“ řekl Guddal v tiskovém centru stadionu Karaiskakis.
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Ale předchozím soubojem se už neužírá. „Do každého zápasu jdu se stejným nastavením. Když hrajete za tak velký klub, jako je Sparta, vždycky musíte jít pro vítězství. Musíme vyhrávat víc zápasů, tak to je. S tím prostě do zápasu jdu,“ zdůraznil.
Před soubojem v Řecku si sparťané vyzkoušeli novinku. Předzápasový trénink neabsolvovali v dějišti jako obvykle, ale ještě dopoledne ve svém tréninkovém centru v Praze na Strahově. Na letiště do Atén dorazili až kolem devatenácté hodiny tamního času, v Česku bylo o hodinu míň.
Mužstvo odjelo na hotel do centra města, Guddal s trenérem Brianem Priskem na povinnou tiskovou konferenci do Pirea.
„Ale žádný velký rozdíl to pro nás není. Je příjemné trénovat doma, známe prostředí i podmínky. Je to v pohodě,“ ujistil norský obránce.
Na tiskovce odpovídal i na dotazy ohledně spoluhráče a krajana Jonatana Brunese, který neskóroval už třináct utkání. Má k němu totiž blízko. Jak vůbec „neplodné“ období útočník zvládá?
„Je přirozené, že spolu mluvíme hodně, když nás spojuje stejný jazyk. Myslím, že v tréninku pracuje opravdu dobře a tvrdě. Dělá všechno pro to, aby se z téhle situace dostal,“ podotkl Guddal. „K fotbalu i taková období patří. Musíme se přes něj dostat. Nic víc v tom není.“