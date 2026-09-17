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Šťastný i překvapený. Byla to dobrá střela, divil se hrdina Guddal. Góly se mu zalíbily

Miloslav Novák
  6:00
Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví gól s Adamem Karabcem v zápase s...

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví gól s Adamem Karabcem v zápase s Araratem. | foto: Reuters

Tobias Guddal ze Sparty v zápase s Araratem.
Trenér Sparty Brian Priske v zápase s Araratem.
John Mercado ze Sparty slaví gól v zápase s Araratem.
Adam Karabec ze Sparty uniká padá v zápase s Araratem.
15 fotografií
Od našeho zpravodaje v Arménii - Při rozhovoru musíte zaklonit hlavu, abyste se Tobiasi Guddalovi mohli dívat do očí. Svou vysokou postavu sparťanský stoper využil v úvodním utkání základní fáze fotbalové Evropské ligy, když v Jerevanu dal po dvaceti minutách první gól. A vzápětí druhý. „Paráda, o tom se mi ani nesnilo. Na to budu vzpomínat,“ líčil Guddal.

Sparta porazila Ararat-Armenii 4:1 a právě Guddalovy góly byly klíčové. Po velkých šancích domácích jejich nadšení zchladily.

„Skvělý pocit, ale důležitější jsou tři body,“ zdůraznil Guddal.

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

V Norsku jste za celou kariéru vstřelil pouze dva góly a teď ve Spartě za měsíc máte už tři. Jak je to možné?
Těžko říct. Možná systémem, hrou. Soupeř mi dal trochu víc prostoru. Tím, že jsem vysoký, můžu být nebezpečný. Ale jo, je to dobrý pocit začít dávat góly.

Když jste skóroval podruhé, vypadalo to, že jste hodně překvapený?
Byl jsem samozřejmě šťastný a trochu i překvapený, protože to byla dobrá střela. Na tréninku moc nestřílím, ale tady jsem to ukázal.

Myslel jste na hattrick?
Jasně, začnete o tom přemýšlet. Měli jsme hodně rohů, na standardky chodím. Ale jsem rád aspoň za ty dva.

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví gól s Adamem Karabcem v zápase s Araratem.

Máte teď pocit, že ve Spartě jsou hráči, kteří vás ze standardky dokážou najít a vy z toho můžete těžit?
Přesně tak. Mám fantastické spoluhráče, kteří dokážou skvěle centrovat. Je jen na mně, abych si našel správné místo, uvolnl se, načasoval náběh a pak mě nikdo nezastaví.

Domácí vzkazují, že jste měli štěstí, že oni mohli vést dva nula.
No, to je Evropská liga. Těžké zápasy, silní soupeři. Pro nás bylo důležité těch deset minut přežít, potom jsme získali větší kontrolu nad hrou a myslím, že výhra je zasloužená. Přestože i oni měli nějaké šance.

Zdá se, že jste teď pro trenéra Briana Priskeho stoper číslo jedna. Cítíte to tak?
Potřeboval jsem trochu času. Jsem tady pár dnů, v týmu je hodně nových věcí. Myslím, že to bude lepší, až spolu odehrajeme víc zápasů. Jenže tady na čas není, musíme pořád vyhrávat.

Priske chválil: Od Guddala tohle čekáme. Brunes? Nesmí o gólech moc přemýšlet

Trenér říkal, že jste hodně podobný Asgerovi Sörensenovi, který tu byl před vámi. Nejen výškou, ale i tím, jak hrajete. A prý jste i lídr v kabině. Je to tak?
S Asgerem jsme toho moc nenahráli, ale ty týdny, kdy jsme byli v týmu zároveň, jsem se od něj snažil něco pochytit a vzít si jeho rady. Je to fantastický hráč a je škoda, že jsme spolu nehráli víc. Ale jo, asi si můžeme být podobní.

Dnes jste opět inkasovali ze standardní situace. Je to něco, co musíte zlepšit, aby jste byli lepší v lize i v Evropě?
Určitě. Při standardkách se musíme rozhodně zlepšit. Nemůžeme si dovolit inkasovat z každého rohu. Musíme to vyřešit.

V Česku je tradicí, že když někdo v týmu nový a vstřelí gól, tak musí zaplatit do týmové kasy. Víte o tom?
Vážně? Ne, to nevím. Ani se po tom nebudu pídit. To musí kluci přijít za mnou, jestli něco chtějí.

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OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 7.42
  • 5.23
  • 1.39
Levski Sofia vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 3.01
  • 3.75
  • 2.24
FC Viktoria Plzeň vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 2.72
  • 3.57
  • 2.51
Real Sociedad vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
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  • 2.92
  • 3.69
  • 2.31
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  • 5.93
Juventus FC vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
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  • 7.44
  • 14.10
Crystal Palace vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
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  • 1.40
  • 5.04
  • 7.56
Celtic Glasgow vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
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  • 1.74
  • 4.16
  • 4.38
Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
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  • 1.80
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
3. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
4. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
5. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
7. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
8. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
9. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
10. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
11. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
12. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
13. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
14. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
15. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
16. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
17. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
18. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
19. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
23. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
24. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
25. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
26. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
29. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0
30. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
31. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
32. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
33. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
34. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
35. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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