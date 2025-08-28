To bylo málo. Sparta splnila postupový úkol. Ale kdo čekal, že se v Rize roztřepe?

Ve třetí nastavené minutě byl vážně blízko, když se zprava řítil na branku domácí náhradník Regža. Těsně minul, zklamaně zaklonil hlavu, povytáhl trenýrky a sparťané si hromadně odfrkli.
Lotyšský vicemistr je přehrál, přestřílel, většinu zápasu diktoval tempo a posledních pětadvacet minut ho fanoušci tlačili za druhým gólem a prodloužením.
Od chvíle, kdy brazilský záložník Siqueira napálil odražený balon k pravé tyči a gólman Vindahl se za jeho schovanou ránou jen zoufale ohlédl, se Sparta třepala.
Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi
Za celý zápas dvakrát trefila bránu, dlouho se nedostala ani do kloudné šance. Až v nastavení ji mohl uklidnit střídající Rrahmani, ale trefil jen gólmana Zviedrise. Hosté si zjevně přijeli postup odbránit, ale co chybělo, aby se jim obranářská taktika vymstila?
Sparta připomínala školáka, který podcení přípravu a spoléhá jen na to, že při zkoušení zvládne otázku mazácky okecat.
Někdy to může vyjít.
Jindy nemusí.
Spartě nakonec Konferenční liga klapla, ale jen proto, že Riga nedokázala trestat její ledabylost. Kdyby jen trochu víc vycenila zuby, řešil by se na Letné nečekaný problém.
„Musíme se do Konferenční ligy dostat, protože evropský fotbal je pro chod klubu zásadní,“ upozorňoval už před utkáním trenér Brian Priske. „Nejen finančně, protože v Konferenční lize se nehraje o tolik, co v minulých letech v ostatních dvou soutěžích. Ale i tahle je skvělá. Hráči se ukážou na větším pódiu, vzroste jejich hodnota, což je důležité. A my stavíme tým, který hodně zápasů zvládne. Uděláme pro postup všechno.“
To nikdo nezpochybňuje, ale ve středu Sparta nepřesvědčila. Priske a spol. jistě vědí, že s tímhle výkonem by v hlavní fázi nepochodili. Ne, tohle nebyla ta Sparta, která se v úvodu sezony zdála být vyléčená. Pod staronovým koučem Priskem měla zase šmrnc, skoro jako dřív. Devětkrát v řadě vyhrála, vybouchla jen v kazachstánském Aktobe na rozbláceném hřišti, ale doma zvládla všechno napravit.
Ve středu se naopak zoufale trápila. Neukázala nic z toho, co ji zdobí. Nebyla nebezpečná ze standardek, nebyla jistá vzadu, obávaný trojzubec vpředu nefungoval. Kdyby gólman Vindahl nevyškrábl Siquierův přímý kop, mohla prohrávat už po prvním poločase.
Že kvůli zranění chyběli čtyři obránci i rozjetý záložník Andersen? To rozhodně nemůže vysvětlit, proč byla Sparta tak pasivní a zahrávala si. Ne že by ji Riga v závěru vyloženě zmáčkla, ale kdo ví, co by se semlelo v prodloužení, kdyby z poslední šance vyrovnala.
Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul
Atypický stadion burácel a domácí věřili, že se napotřetí přes závěrečné předkolo přehoupnou. V Praze nic extra nepředvedli, ale na domácí odvetu je slovenský kouč Guľa připravil víc než slušně.
„Můžete prohrát, ale jsem nespokojený hlavně s druhým poločasem, kdy jsme přenechali soupeři veškerou iniciativu,“ mrzelo Priskeho. „Chápu, že náš výkon budete řešit, a je to v pořádku, ale zkuste pochopit mě: pro nás je hlavní, že jsme v Evropě, splnili jsme úkol. Dostat se tam je velká fuška. Nedá se čekat, že budeme pořád hrát úžasný fotbal. Nejsme ještě zdaleka tam, kde chceme být, pořád tým stavíme. Určitě budeme silnější, ale minimálně do Vánoc ještě budeme potřebovat čas.“
Do té doby Spartu čeká šest evropských zápasů, první až na začátku října. S kým se potká, zjistí při pátečním losu, pak se potřebuje během měsíce na Konferenční ligu vyladit.