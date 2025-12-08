Tuniský záložník působil ve fotbalové Slavii mezi lety 2007 a 2011, odehrál takřka stovku zápasů, z přímého kopu zakroutil první gól v novém Edenu, pomohl ke dvěma titulům a hlavně: dodnes zůstává jediným hráčem, který červenobílému klubu přinesl vítězství v Lize mistrů, když v září před osmnácti lety na pražském Strahově rozhodl domácí premiéru s rumunskou Steauou.
„Nejlepší chvíle kariéry,“ přesvědčuje a proud jeho myšlenek na pár sekund přeruší dunivé rány v pozadí. „I am sorry, my friend! Hrozně tady fouká. Jsem na ulici přímo v Paříži. Zrovna běžím z přednášky, dělám si trenérskou licenci. Doufám, že budu jako Karel Jarolím,“ pokračuje a nahlas se rozchechtá.
Všechno si živě vybavím. Přitom tenkrát jsem si možná neuvědomoval, co se mi právě povedlo a čeho jsem součástí. První zápas klubu v Lize mistrů? A já ho rozhodl?