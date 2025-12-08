Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

Tijani Belaid v dresu pražské Slavie v roce 2009. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
  12:00
V životě jsme se nepotkali, ale oslovení kámo od něj slyším hned v první větě. Když zjistí, že tenhle rozhovor má být hlavně o Slavii, do telefonu úplně zjihne: „Best moments, my friend! This is my family, moje rodina!“ Protože středoškolské základy francouzštiny nestačí a on už si po letech z češtiny vybaví hlavně peprnější výrazy, od začátku mluvíme anglicky. A Tijani Belaid, někdejší slávistický šikula a oblíbenec sešívaného publika, se s radostí pustí do vyprávění.

Tuniský záložník působil ve fotbalové Slavii mezi lety 2007 a 2011, odehrál takřka stovku zápasů, z přímého kopu zakroutil první gól v novém Edenu, pomohl ke dvěma titulům a hlavně: dodnes zůstává jediným hráčem, který červenobílému klubu přinesl vítězství v Lize mistrů, když v září před osmnácti lety na pražském Strahově rozhodl domácí premiéru s rumunskou Steauou.

„Nejlepší chvíle kariéry,“ přesvědčuje a proud jeho myšlenek na pár sekund přeruší dunivé rány v pozadí. „I am sorry, my friend! Hrozně tady fouká. Jsem na ulici přímo v Paříži. Zrovna běžím z přednášky, dělám si trenérskou licenci. Doufám, že budu jako Karel Jarolím,“ pokračuje a nahlas se rozchechtá.

Všechno si živě vybavím. Přitom tenkrát jsem si možná neuvědomoval, co se mi právě povedlo a čeho jsem součástí. První zápas klubu v Lize mistrů? A já ho rozhodl?

Tijani Belaid

