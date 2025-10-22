Hlavně Poláky nepodcenit! Kluby investují, liga roste, upozorňuje Kostadinov

Zápas pravdy? Pokud chce fotbalová Sigma skutečně postoupit do play off fáze Konferenční ligy, měla by už ve druhém kole ukázat, že i na evropské scéně dokáže být konkurenceschopným mančaftem. V prvním kole Hanáci prohráli na půdě Fiorentiny 0:2, proti silnému italskému celku se ale větší úspěch nečekal. Až čtvrteční (21.00) zápas s polským Rakówem Čenstochová napoví, kde Sigma doopravdy stojí.
Pro celý klub půjde o svátek. Sigma vůbec poprvé v historii sehraje na Andrově stadionu zápas v základní skupině evropského poháru. Velmi pravděpodobně do něj zasáhne i letní posila Olomouce, středopolař Tihomir Kostadinov.

Na Hanou přišel po konci smlouvy v polském Piastu Gliwice. A tak není divu, že nabádá spoluhráče, aby byli proti Polákům obezřetní. Navíc v prosinci Sigma narazí ještě na polský Lech Poznaň.

„Doufám, že vyhrajeme oba zápasy, ale určitě to bude těžké. Polská liga jde hrozně nahoru, zrovna Raków i Lech mají výborné hráče a velké rozpočty. V obou týmech to teď vypadá dobře. Velmi, velmi se těším,“ říká Kostadinov.

Reprezentant Severní Makedonie Tihomir Kostadinov si v kvalifikačním utkání o mistrovství světa posvítil i na belgického špílmachra De Bruyneho.

Sigma bude ve čtvrtek kopat i za český fotbal, neboť Poláci společně s norskými a tureckými týmy v evropském koeficientu UEFA dotírají na aktuálně desáté Česko. Desátá pozice je přitom klíčová, neboť mistr v pořadí desáté země má garantovaný přímý postup do Ligy mistrů.

„Budeme bojovat pro český fotbal, aby v Česku body zůstaly. Ale jak říkám, musíme být na pozoru, protože polská liga se zkvalitňuje. Od příští sezony budou mít Poláci v Evropě pět týmů, takže se jednak zvyšuje kvalita a jednak kluby začínají víc a víc investovat,“ vykládá reprezentant Severní Makedonie velmi obstojnou slovenštinou.

Je to až úsměvné, že? Makedonec povídá slovensky o tom, jak bude bojovat za český fotbal proti polskému týmu. Tohle ovšem není vtip. Kostadinov před Gliwicemi strávil sedm sezon na Slovensku, kde většinu času kopal za Ružomberok. Krátce oblékl také dres Zlatých Moravců a Banské Bystrice.

Osvojil si jazyk i středoevropský fotbal. V Ružomberku si vyzkoušel předkola Evropské ligy a začal pravidelně nastupovat za svoji vlast. V lednu 2022 pak zamířil do Polska, kde vydržel až do konce smlouvy. A tak se v létě ozvala Sigma.

Společně s Kostadinovem nalákala z Piastu také obránce Tomáše Huka, který v Hlivicích strávil hned šest sezon. „Česká liga je o dost běhavější. Když jsme v přípravě hráli proti českým týmům, tak jsme to nenáviděli, protože jsme se strašně naběhali,“ porovnával Huk.

Shodou okolností na sebe letos osmého ledna v zimní přípravě narazila Sigma se svým nejnovějším soupeřem. Raków tehdy zvítězil 3:2.

Na Raków opět bez desítky?

Lze čekat, že trenér Sigmy Tomáš Janotka vsadí proti Rakówu opět na fyzicky náročný styl. Spousta běhání, presinku, napadání. Jak podotkl Huk, jde o taktiku, která nemusí Polákům tolik vyhovovat.

„Konferenční liga je jiná soutěž než česká, která je vyloženě fyzická, soubojová, běhavá. Konferenční liga je více fotbalová. Olomouci to bude sedět, protože teď budou mít pořád koho presovat,“ zamýšlel se v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz bývalý obránce Sigmy Juraj Chvátal.

Také proto můžete vyhlížet, že Tihomir Kostadinov dostane proti Rakówu prostor. Z kraje sezony spíše vysedával na lavičce, teď už se ovšem prosazuje i do základní sestavy. V minulém kole KL vypadal po boku Michala Berana velice dobře.

Byl agilní, dynamický, spolehlivý v defenzivě i rozehrávce. „S Michalem jsme hráli poprvé, ale on je výborný hráč. Hrálo se mi s ním dobře. V Sigmě jsem spokojený, ale stále si zvykám. Nebylo to pro mě jednoduché, změnil jsem ligu. Mezi polskou a českou ligou je rozdíl, potřeboval jsem čas, ale pracuju každý den na tom, abych byl lepší, a doufám, že budu hrát co nejvíce,“ přeje si Kostadinov.

O víkendu v Karviné nastoupil při zranění Tkáče ve středu zálohy společně s Beranem a kapitánem Breitem. Ač sestavě Sigmy scházela klasická kreativní desítka, Hanáci si za první poločas ve Slezsku dokázali vytvořit nadějné pozice a především střed soupeře agresivitou, běhavostí a důrazem přehrát. Takže se nabízí s podobnou taktikou vyrukovat i v Evropě, zvlášť pokud není Tkáč zcela fit.

„Nejlépe se cítím na pozici číslo osm, záložník box to box. Ale v Polsku jsem hrál na šestce, byl jsem zvyklý odebírat míče, pracovat do defenzivy. Kam mě trenér postaví, je mi jedno, hlavně abych hrál,“ usmál se Kostadinov.

