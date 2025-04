Proč nebyl Müller v sestavě? Kouč Bayernu slyší kritiku, končící legenda krotí emoce

Bayern doma Interu Milán podlehl 1:2 a Německo řeší, proč Müller nebyl v základní sestavě, když chyběl zraněný Jamal Musiala. Proč trenér Vincent Kompanyho dal na pozici podhrotového hráče přednost Raphaëlu Guerreirovi.

„Když tam Rapha hrál naposled, vstřelil dva góly. I předtím byl důležitým hráčem. Je to pozice, kterou zná,“ obhajoval své rozhodnutí Kompany.

Zápas, který měl belgický kouč na mysli, byl nedávný bundesligový duel proti předposlední Bochumi, s níž Bayern doma senzačně prohrál 2:3. „Zároveň pomůže v defenzívě. Vždy dělám rozhodnutí, o kterém jsem přesvědčený, že je pro zápas a tým nejlepší,“ podotkl Kompany.

Ale stejně. Po porážce slyší kritiku: „Müllera nepostavil od začátku a zaplatil za to porážkou a nejspíš i vyřazením,“ hodnotí nejčtenější německý deník Bild a Kompanymu dal nejhorší možnou známku 5.

„Překvapivý tah, pro legendu Bayernu to musela být facka. Při pohledu na průběh jste museli mít pocit, že Müller by se do betonové zdi dokázal dostat a obranu roztrhat. A to přesně udělal po svém příchodu na hřiště,“ píše Bild.

Bayern o víkendu oznámil, že Müllerovi nedá novou smlouvu a v létě legenda po pětadvaceti letech v klubu skončí. To emoce kolem mistra světa z roku 2014 rozjelo. A rozhodnutí trenéra Kompanyho o sestavě před duelem s Interem je ještě vyšponovalo.

Když pětatřicetiletý veterán přišel do hry v 74. minutě za stavu 0:1, dočkal se bouřlivého přijetí. Ožilo publikum i celé mužstvo. „Thomas vždycky dodá energii. Ví, jak nás inspirovat,“ prohlásil obránce Konrad Laimer.

Hned měl možnost, ale jeho střelu na poslední chvíli obránce zblokoval. Skórovat se mu povedlo v 85. minutě a fanoušci šíleli nadšením. Jenže vzápětí je druhým gólem Interu zchladil Frattesi a Bayern podlehl 1:2.

Zklamaný Müller si oblékl zimní bundu a ještě na hřišti přišel na rozhovor pro vysílatele Amazon Prime. Když reportér Sebastian Benesch s první štiplavou otázkou směřující k rozhodnutí trenéra neuspěl, zkoušel to dál.

„Na stadionu se pořád promítá úryvek z dokumentu, kdy přicházíš na hřiště, fanoušci skandují tvé jméno a ty pak dáš gól. Přesně jako dnes a stadion se otřásá...“

Müller se nenechá. „Hele, pořád je to první zápas. Dokud nebude za námi odveta, není hotovo. Ale i tak dobrá otázka,“ reagoval s úsměvem.

Pak se sám reportéra zeptá. „Hrál jsem snad svůj zápas na rozloučenou, nebo čtvrtfinále Ligy mistrů? Chci mluvit o zápase.“

„Nejsem tady na rozlučkovém turné. Jsem jen fotbalista. Musíte si stěžovat v kabině Interu, že jsem teď trochu naštvaný,“ poznamenal Müller a s novinářem se už loučí s úsměvem.

Několik minut po utkání, když vyšel z kabiny s kouskem pizzy a plechovku energetického nápoje v ruce, se zastavil u zástupu novinářů v mixzoně. „Jsi překvapený tím humbukem, který se kolem tebe strhl?“ ptali se.

„Máme za sebou první půlku. Samozřejmě, přáli jsme si jiný výsledek, ale pořád je o co hrát,“ zdůraznil.

Svou kariéru v Bayernu by rád zakončil ve finále Ligy mistrů, které se hraje právě na jeho stadionu v Mnichově. Nikdo by pro Müllera nevymyslel lepší rozlučku.