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Sparta začne Evropskou ligu v Jerevanu, Jablonec může hrát na svém stadionu

Autor: ,
  22:05

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad. | foto: Petr EretMAFRA

Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 16. září venkovním zápasem v Jerevanu proti Araratu-Armenia, Plzeň o den později přivítá Union Saint-Gilloise. Jablonec začne základní část Konferenční ligy 15. října ve Freiburgu, domácí zápasy bude moci díky výjimce odehrát na svém stadionu na Střelnici.

Spartu hned na úvod čeká nejdelší výjezd ve skupině, s Araratem-Armenia se utkala už vloni v kvalifikaci Konferenční ligy. Doma nejprve přivítá Lilleström, v závěrečném osmém kole bude na Letné hostit 28. ledna Rennes.

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Plzeň na rozdíl od Pražanů začne hlavní fázi doma, následně ji bude čekat již třetí venkovní duel v Budapešti proti Ferencvárosi za poslední rok a půl. Vloni v maďarské metropoli rovněž absolvovala úvodní utkání na soupeřově půdě, navzdory dlouhé přesilovce tam remizovala 1:1. V nejatraktivnějším duelu přivítá Benfiku Lisabon v 5. kole 26. listopadu, ligovou část uzavře 28. ledna doma proti Bialystoku.

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Jablonec dostal od UEFA výjimku a může domácí zápasy odehrát na svém stadionu na Střelnici. Severočeši o tom informovali na sociální síti X. Po utkání ve Freiburgu čeká svěřence trenéra Luboše Kozla hned v úvodním duelu před vlastními fanoušky nejatraktivnější souboj, 22. října přivítají anglický Brighton. V závěrečném 6. kole bude Jablonec před Vánoci 17. prosince hostit Iberiu Tbilisi.

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Evropské poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V Lize mistrů a Evropské lize se hraje osm kol, v Konferenční lize jen šest.

Evropská liga

Program Plzně
1. kolo - 17. září: 21:00 Plzeň - Union Saint-Gilloise
2. kolo - 15. října: 21:00 Ferencváros Budapešť - Plzeň
3. kolo - 22. října: 21:00 Plzeň - Levski Sofia
4. kolo - 5. listopadu: 18:45 Lilleström - Plzeň
5. kolo - 26. listopadu: 18:45 Plzeň - Benfica Lisabon
6. kolo - 10. prosince: 21:00 Bournemouth - Plzeň
7. kolo - 21. ledna: 18:45 San Sebastian - Plzeň,
8. kolo - 28. ledna: 21:00 Plzeň - Jagiellonia Bialystok.

Program Sparty
1. kolo - 16. září: 18:45 Ararat-Armenia - Sparta Praha
2. kolo - 15. října: 18:45 Sparta Praha - Lilleström
3. kolo - 22. října: 21:00 Olympiakos Pireus - Sparta Praha
4. kolo - 5. listopadu: 18:45 Sparta Praha - Bournemouth
5. kolo - 26. listopadu: 21:00 Sparta Praha - Alkmaar
6. kolo - 10. prosince: 21:00 Salcburk - Sparta Praha
7. kolo - 21. ledna: 21:00 Crystal Palace - Sparta Praha
8. kolo - 28. ledna: 21:00 Sparta Praha - Rennes

Konferenční liga

Program Jablonce
1. kolo - 15. října: 21:00 Freiburg - Jablonec
2. kolo - 22. října: 18:45 Jablonec - Brighton
3. kolo - 5. listopadu: 21:00 FC Riga - Jablonec
4. kolo - 26. listopadu: 18:45 Jablonec - Lugano
5. kolo - 10. prosince: 18:45 Trabzonspor - Jablonec
6. kolo - 17. prosince: 21:00 Jablonec - Iberia Tbilisi

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