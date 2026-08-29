Sparta začne Evropskou ligu v Jerevanu, Jablonec může hrát na svém stadionu

Spartu hned na úvod čeká nejdelší výjezd ve skupině, s Araratem-Armenia se utkala už vloni v kvalifikaci Konferenční ligy. Doma nejprve přivítá Lilleström, v závěrečném osmém kole bude na Letné hostit 28. ledna Rennes.
|
Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Plzeň na rozdíl od Pražanů začne hlavní fázi doma, následně ji bude čekat již třetí venkovní duel v Budapešti proti Ferencvárosi za poslední rok a půl. Vloni v maďarské metropoli rovněž absolvovala úvodní utkání na soupeřově půdě, navzdory dlouhé přesilovce tam remizovala 1:1. V nejatraktivnějším duelu přivítá Benfiku Lisabon v 5. kole 26. listopadu, ligovou část uzavře 28. ledna doma proti Bialystoku.
|
Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie
Jablonec dostal od UEFA výjimku a může domácí zápasy odehrát na svém stadionu na Střelnici. Severočeši o tom informovali na sociální síti X. Po utkání ve Freiburgu čeká svěřence trenéra Luboše Kozla hned v úvodním duelu před vlastními fanoušky nejatraktivnější souboj, 22. října přivítají anglický Brighton. V závěrečném 6. kole bude Jablonec před Vánoci 17. prosince hostit Iberiu Tbilisi.
|
Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři
Evropské poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V Lize mistrů a Evropské lize se hraje osm kol, v Konferenční lize jen šest.
Evropská liga
Program Plzně
Program Sparty
Konferenční liga
Program Jablonce