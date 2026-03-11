Ten závěr byl trochu soft. Měli jsme vyhrát, čílil se Newcastle po Yamalově penaltě

Poslední akce, poslední útok. Fotbalisté Newcastlu už pomalu slavili senzační výhru 1:0 nad slavnou Barcelonou, když vtom přišla penalta. A v šesté minutě nastavení precizní trefa Lamina Yamala. „Jsem úplně zničený, že jsme fanouškům nedali vysněné vítězství,“ štvalo kouč Eddieho Howa po remíze 1:1 v osmifinále Ligy mistrů.
Původní čtyřminutové nastavení už přetékalo, když ve vápně převzal míč Dani Olmo a špičkou nohy ho chtěl postrčit do protipohybu Malicka Thiawa. Upadl, načež sudí Marco Guida ihned zapískal.

K pokutovému kopu se postavil osmnáctiletý Yamal a proměnil chladnokrevně, načež při oslavě jen pokrčil rukama: Hm, tak to bychom asi měli, jako by naznačoval.

Hned poté rozhodčí zápas ukončil.

Pro Barcelonu to byl šťastný závěr.

„S míčem jsme nebyli dobří. Dělali spoustu chyb a ztráceli. To přesně Newcastlu vyhovovalo,“ líčil barcelonský trenér Hansi Flick.

Anglický tým bránil urputně, vždyť přímo na brankáře Aarona Ramsdalea letěly jen dvě střely. Sedmdesátitisícový stadion St. James’ Park dostal do euforie útočník Harvey Barnes čtyři minuty před koncem, když zblízka dorazil vysoký centr Jacoba Murphyho.

Zdrcení hráči Newcastlu, zatímco barcelonští soupeři děkují Danimu Olmovi (20), který vybojoval penaltu v nastavení.

A jakmile v devadesáté minutě střídal, vyprovázely ho tribuny potleskem ve stoje. Mohl být hrdinou.

Jenže z lavičky poté jen sledoval, jak hosté z posledního kopu srovnávají.

„Je to fakt hodně hořká pilulka,“ uznal v rozhovoru pro Amazon Prime. „Musíme si ale pamatovat, že jsme pořád ještě v půlce,“ burcoval Barnes.

Odveta na rekonstruovaném Camp Nou bude však o to těžší.

„Takový je fotbal. Ne vždy má šťastný konec,“ pokrčil rameny Howe, který výkon svých hráčů vyzdvihl. Zejména v obraně.

Eddie Howe, kouč fotbalistů Newcastlu (vpravo), po utkání s Barcelonou.

„Opravdu velmi dobrý výkon. Závěrečné vyrovnání bylo prostě trochu soft. A ano, zasloužili jsme si víc,“ odpověděl na přímý dotaz.

Barcelona už v aktuálním ročníku na Newcastlu zvítězila 2:1, když na sever Anglie dorazila v podzimní základní části. Tentokrát se jí dýchalo mnohem hůř.

„Kdybyste se mě zeptali před zápasem, tak bych remízu 1:1 bral. Jsem s výsledkem moc spokojený. Nebylo to vůbec snadné,“ kývl Flick.

Trenér Barcelony Flick v zápase Ligy mistrů proti Newcastlu.

Spoléhat bude opět na osmnáctiletý zázrak. Yamal už teď čísly v lize překonal svou minulou úspěšnou sezonu (14+9) a v Lize mistrů se čtyřmi góly a čtyřmi asistencemi vyrovnal body z loňska.

A zatímco Newcastle je v lize devět bodů od nejbližšího místa zajišťujícího evropské poháry v příští sezoně, Barcelona pokukuje po dalším ligovém titulu. Ideálně s bonusem v Lize mistrů.

Pomůže ji Yamal příští týden znovu, aby se nezasekla už v osmifinále?

