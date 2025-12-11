Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

Bogdan Vatajelu

Dominik Duffek
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Ten moment si pamatuje tak živě, že hned vypálí: „23. dubna. Jako by to bylo dneska!“ Nutno dodat, že má Bogdan Vatajelu, rumunský fotbalista a hlavně bývalý sparťan, den nato narozeniny. Svůj debut na Letné mu tenkrát vyšel tak skvěle, že se mu při výhře 2:0 nad Plzní v roce 2017 poklonil i trenérský svéráz Petr Rada.

„Pamatuju si úplně všechno. Můj nejlepší den v Praze,“ rozněžní se krajní obránce, který do Sparty cestoval z rumunské Craiovy, aby se tam po štaci v Česku znovu vrátil.

A právě tam čeká český klub ve čtvrtek další bitva v Konferenční lize.

„Je tu parádní počasí na fotbal. Deset stupňů, žádný sníh ani déšť, těšte se!“ láká na zápas, který s celou rodinou navštíví.

Hned, co jsem přišel, dal Petr Rada všechny cizince na lekce češtiny. Anglicky neuměl, takže jsem se musel učit. Přísný, ale zároveň skvělý charakter.

Bogdan Vatajelu o Petru Radovi

Vstoupit do diskuse
