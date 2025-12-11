Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

„Pamatuju si úplně všechno. Můj nejlepší den v Praze,“ rozněžní se krajní obránce, který do Sparty cestoval z rumunské Craiovy, aby se tam po štaci v Česku znovu vrátil.
A právě tam čeká český klub ve čtvrtek další bitva v Konferenční lize.
„Je tu parádní počasí na fotbal. Deset stupňů, žádný sníh ani déšť, těšte se!“ láká na zápas, který s celou rodinou navštíví.
Hned, co jsem přišel, dal Petr Rada všechny cizince na lekce češtiny. Anglicky neuměl, takže jsem se musel učit. Přísný, ale zároveň skvělý charakter.