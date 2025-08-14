Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Hned ve svém prvním soutěžním utkání se někdejší kouč Brentfordu mohl výrazně zapsat do historie londýnského celku.
Vyhrát trofej s Tottenhamem, to je velká rarita. Vždyť ta z Evropské ligy byla vůbec první po dlouhých 17 letech.
Na další si ale Spurs budou muset počkat, i když nebyli daleko. „Nějakých 80 minut jsme soupeře měli tam, kde jsme chtěli, jenže gól na 1:2 všechno změnil. Ale jsem na tým, hráče, klub i fanoušky hrdý,“ pravil Frank.
„Jeho rukopis byl jasně rozpoznatelný. Dva góly ze standardních situací, k tomu dlouhé auty z obou stran. Záložníci neustále zajišťovali obránce a Pedro Porro svým postavením na pravé straně dovoloval týmu přepínat mezi čtyřkou a pětkou vzadu,“ vypočítával expert Adam Bate pro britskou Sky Sports.Uk
V prvním ostrém testu jedenapadesátiletý Frank jednoznačně obstál.
Jeho angažování však bylo minimálně zčásti krokem do neznáma.
Dlouhých 18 let trénoval v rodném Dánsku pouze mládežnické výběry včetně juniorských reprezentací. První větší štací pro něj bylo Bröndby a uplynulých devět let strávil v Brentfordu. Začínal jako asistent, v říjnu 2018 ho povýšili do role hlavního kouče místo odvolaného Deana Smitha a v roce 2021 s týmem postoupil zpět do první ligy, kde i díky jeho práci hrál Brentford převážně klidný střed tabulky.
Zkušenosti s Premier League tedy má, ale Tottenham je pro něj prvním opravdu velkým klubem. Navíc nahradil Angeho Postecogloua, jehož si fanoušci oblíbili pro familiérní přístup a zejména proto, že v květnu vyhrál Evropskou ligu. Ale v domácí soutěži to vázlo, takže se vedení rozhodlo pro změnu.
A Frank hned v prvním utkání ukázal, proč to pod jeho vedením může být o poznání lepší. Tottenham, který měl v uplynulé sezoně přímo tristní obranu, dokázal zhruba 80 minut držet na uzdě jeden z nejlepších světových útoků.
PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově
„Ukázali jsme, že se umíme přizpůsobit a být pragmatičtí. Proti týmu jako PSG to jinak ani nejde. Chtěli jsme současně vysoko napadat a zároveň hrát v hlubokém bloku. První poločas byl takřka perfektní a k tomu jsme byli nebezpeční ze standardních situací,“ hodnotil Frank.
Stopeři Van de Ven s Romerem dirigovali obranu, oba se navíc gólově prosadili. Po standardních situacích, které přesně rozehrával krajní bek Porro. Problémem byla spíš ofenziva, jelikož po vystřídání Richarlisona s Kudusem nedokázal Tottenham vepředu podržet balon či ho vyvézt z vlastní poloviny, PSG ho sevřelo a výsledkem byly dva inkasované góly.
„Předvedli jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv na světě. O tom nemám pochyb,“ zdůraznil Frank.
„Myslím, že pod jeho vedením můžou zase bojovat o špičku tabulky a uhrát několik dobrých výsledků v Lize mistrů, to je podle mě realistické. Fanoušci se mají na co těšit,“ přidal někdejší záložník Tottenhamu Danny Murphy.
„Ale musí posílit, jelikož ztratili dvě velké opory: Maddison si poranil koleno a odešel i kapitán Son,“ podotkl jiný bývalý hráč Aaron Lennon. „Závěr zápasu zkrátka měli zvládnout. Hráči moc dobře ví, že za takového výsledku to musíte dotáhnout a bylo vidět, jak jsou zdrcení.“
Na pláč ovšem není čas, jelikož další důležité zápasy se neúprosně blíží. I proto Frank razí tzv. politiku 24 hodin, během nich mají hráči čas výsledek zpracovat a následně už se musí soustředit na další zápas.
„Je to možná krátká doba, ale příštích 24 hodin můžeme být zklamaní,“ pravil ve středu večer. „Ve čtvrtek odpoledne už budeme připravení na další zápas, v pátek budeme připravení ještě lépe a v sobotu budeme lítat na hřišti.“
Tottenham se doma na úvod anglické ligy utká s nováčkem z Burnley.