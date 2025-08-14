Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Autor:
  14:05
Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani následný penaltový rozstřel. „Odehráli jsme dobrý zápas proti dost možná nejlepšímu týmu na světě,“ hodnotil nový kouč Thomas Frank středeční porážku v superpoháru.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank během Superpoháru UEFA proti PSG.

Trenér Tottenhamu Thomas Frank během Superpoháru UEFA proti PSG. | foto: Reuters

Thomas Frank děkuje fanouškům Tottenhamu po porážce v Superpoháru UEFA s PSG.
Thomas Frank prochází okolo trofeje pro vítěze Superpoháru UEFA poté, co...
Hráči PSG slaví triumf v Superpoháru UEFA.
Hráči PSG slaví triumf v Superpoháru UEFA.
24 fotografií

Hned ve svém prvním soutěžním utkání se někdejší kouč Brentfordu mohl výrazně zapsat do historie londýnského celku.

Vyhrát trofej s Tottenhamem, to je velká rarita. Vždyť ta z Evropské ligy byla vůbec první po dlouhých 17 letech.

Na další si ale Spurs budou muset počkat, i když nebyli daleko. „Nějakých 80 minut jsme soupeře měli tam, kde jsme chtěli, jenže gól na 1:2 všechno změnil. Ale jsem na tým, hráče, klub i fanoušky hrdý,“ pravil Frank.

„Jeho rukopis byl jasně rozpoznatelný. Dva góly ze standardních situací, k tomu dlouhé auty z obou stran. Záložníci neustále zajišťovali obránce a Pedro Porro svým postavením na pravé straně dovoloval týmu přepínat mezi čtyřkou a pětkou vzadu,“ vypočítával expert Adam Bate pro britskou Sky Sports.Uk

Thomas Frank prochází okolo trofeje pro vítěze Superpoháru UEFA poté, co Tottenham prohrál s PSG.

V prvním ostrém testu jedenapadesátiletý Frank jednoznačně obstál.

Jeho angažování však bylo minimálně zčásti krokem do neznáma.

Dlouhých 18 let trénoval v rodném Dánsku pouze mládežnické výběry včetně juniorských reprezentací. První větší štací pro něj bylo Bröndby a uplynulých devět let strávil v Brentfordu. Začínal jako asistent, v říjnu 2018 ho povýšili do role hlavního kouče místo odvolaného Deana Smitha a v roce 2021 s týmem postoupil zpět do první ligy, kde i díky jeho práci hrál Brentford převážně klidný střed tabulky.

Zkušenosti s Premier League tedy má, ale Tottenham je pro něj prvním opravdu velkým klubem. Navíc nahradil Angeho Postecogloua, jehož si fanoušci oblíbili pro familiérní přístup a zejména proto, že v květnu vyhrál Evropskou ligu. Ale v domácí soutěži to vázlo, takže se vedení rozhodlo pro změnu.

A Frank hned v prvním utkání ukázal, proč to pod jeho vedením může být o poznání lepší. Tottenham, který měl v uplynulé sezoně přímo tristní obranu, dokázal zhruba 80 minut držet na uzdě jeden z nejlepších světových útoků.

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

„Ukázali jsme, že se umíme přizpůsobit a být pragmatičtí. Proti týmu jako PSG to jinak ani nejde. Chtěli jsme současně vysoko napadat a zároveň hrát v hlubokém bloku. První poločas byl takřka perfektní a k tomu jsme byli nebezpeční ze standardních situací,“ hodnotil Frank.

Stopeři Van de Ven s Romerem dirigovali obranu, oba se navíc gólově prosadili. Po standardních situacích, které přesně rozehrával krajní bek Porro. Problémem byla spíš ofenziva, jelikož po vystřídání Richarlisona s Kudusem nedokázal Tottenham vepředu podržet balon či ho vyvézt z vlastní poloviny, PSG ho sevřelo a výsledkem byly dva inkasované góly.

„Předvedli jsme, že můžeme hrát s kýmkoliv na světě. O tom nemám pochyb,“ zdůraznil Frank.

„Myslím, že pod jeho vedením můžou zase bojovat o špičku tabulky a uhrát několik dobrých výsledků v Lize mistrů, to je podle mě realistické. Fanoušci se mají na co těšit,“ přidal někdejší záložník Tottenhamu Danny Murphy.

Thomas Frank děkuje fanouškům Tottenhamu po porážce v Superpoháru UEFA s PSG.

„Ale musí posílit, jelikož ztratili dvě velké opory: Maddison si poranil koleno a odešel i kapitán Son,“ podotkl jiný bývalý hráč Aaron Lennon. „Závěr zápasu zkrátka měli zvládnout. Hráči moc dobře ví, že za takového výsledku to musíte dotáhnout a bylo vidět, jak jsou zdrcení.“

Na pláč ovšem není čas, jelikož další důležité zápasy se neúprosně blíží. I proto Frank razí tzv. politiku 24 hodin, během nich mají hráči čas výsledek zpracovat a následně už se musí soustředit na další zápas.

„Je to možná krátká doba, ale příštích 24 hodin můžeme být zklamaní,“ pravil ve středu večer. „Ve čtvrtek odpoledne už budeme připravení na další zápas, v pátek budeme připravení ještě lépe a v sobotu budeme lítat na hřišti.“

Tottenham se doma na úvod anglické ligy utká s nováčkem z Burnley.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

3. předkolo

Kuopion Palloseura vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
14.8. 17:00
  • 2.38
  • 3.67
  • 2.69
FC Midtjylland vs. Fredrikstad FK //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 1.43
  • 4.94
  • 6.08
Brann Bergen vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.77
  • 4.22
  • 4.18
RZ Pellets Wolfsberger AC vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 3.51
  • 3.21
  • 2.23
Noah Armavir vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.30
  • 5.34
  • 9.17
Breidablik vs. HŠK Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:30
  • 2.21
  • 3.22
  • 3.53
Šachtar Doněck vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 1.81
  • 3.61
  • 4.67
FC Utrecht vs. Servette Ženeva //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 1.45
  • 5.01
  • 6.42
KF Drita vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 4.00
  • 3.52
  • 1.96
Maccabi Tel Aviv vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 1.20
  • 6.66
  • 11.70
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s...

13. srpna 2025  18:18

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku...

13. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:53

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Když ho PSG vyškrtlo ze soupisky pro středeční zápas evropského superpoháru, byl to šok nejen pro něj. Vždyť Gianluigi Donnarumma je aktuálně dost možná nejlepším fotbalovým gólmanem na světě. Tak...

13. srpna 2025  17:31

Fotbalové přestupy ONLINE: S Kinským počítáme, prohlásil trenér Tottenhamu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

13. srpna 2025  16:27

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.