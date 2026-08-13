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Od ledna čekal na povolení, teď překonal rekord. Objevila Aston Villa novou hvězdu?

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  18:00
Útočník Aston Villy Brian Madjo slaví gól do sítě PSG.

Útočník Aston Villy Brian Madjo slaví gól do sítě PSG. | foto: Reuters

Útočník Aston Villy Brian Madjo slaví gól do sítě PSG.
Sedmnáctiletý Brian Madjo z Aston Villy slaví svoji trefu do sítě PSG v zápase...
Sedmnáctiletý Brian Madjo střílí gól PSG.
Útočník Aston Villy Brian Madjo během zápasu proti PSG.
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Koupili ho už v lednu, kvůli pravidlům o přestupech nezletilých hráčů ale na svůj soutěžní debut v dresu fotbalové Aston Villy čekal víc než půl roku. Ve středu na sebe ale sedmnáctiletý Brian Madjo upozornil skvělým výkonem a gólem do sítě PSG při porážce 1:2 v Superpoháru UEFA.

Stal se mimochodem nejmladším střelcem v historii této soutěže, o více než dva roky překonal dosavadního rekordmana Patricka Kluiverta.

„Nastoupil, protože na tréninku ukázal, čeho je schopný a že je ochotný makat. Není to jen o gólech, ale také o bránění a celkové disciplíně,“ vysvětlil své rozhodnutí trenér Unai Emery. „Chtěl jsem nasadit mladíky a podívat se, jak na tom jsou. Brian dal v přípravě tři góly, takže jsem mu věřil.“

A Madjo důvěru splatil. Vždyť jenom v první půli klidně mohl mít hattrick.

Útočník Aston Villy Brian Madjo během zápasu proti PSG.
Sedmnáctiletý Brian Madjo z Aston Villy slaví svoji trefu do sítě PSG v zápase...

Ve 28. minutě hlavičkoval těsně vedle tyče a krátce před poločasovou přestávkou ve vápně tělem odstavil stopera Pacha a zblízka trefil tyč. O minutu později už mu to ale vyšlo, po McGinnově centru poslal míč z první nechytatelně pod břevno a srovnal na 1:1 – skóre předtím otevíral Kvaracchelija.

„Nejvíc se mi na něm líbilo, že si nic nedělal z neproměněných šancí. V jednu chvíli se chytil po zahozené příležitosti za hlavu a vzápětí se už tlačil do další,“ chválil ho pro BBC někdejší útočník Aston Villy Dion Dublin.

„Byl naprosto fantastický. Mohl se z těch šancí sesypat, ale on se zachoval jako správný útočník a dál makal. Bude pro nás velkou oporou,“ přidal McGinn.

Přitom dlouho nebylo jisté, zda bude Madjo moct v prvním soutěžním utkání sezony hrát.

Aston Villa totiž jeho příchod z francouzských Met ne a ne oficiálně dotáhnout, jelikož pravidla FIFA zakazují hráčům do 18 let přestupy do zahraničí. Výjimkou jsou dohody v rámci Evropské unie, jenž v té už Velká Británie není. Klub z Birminghamu se proto obrátil na Arbitrážní soud pro sport.

Argumentoval tím, že se Madjo narodil v Londýně, má britské občanství a hraje za anglickou reprezentaci do 17 let, přestože v minulosti reprezentoval Lucembursko, kam se jeho kamerunští rodiče přestěhovali. Jeho otec Guy mimochodem v Anglii nastupoval v nižších soutěžích.

Deset dnů před Superpohárem nakonec dostal transfer zelenou a Madjo ve středu vyběhl v základní sestavě.

PSG - Aston Villa 2:1, Pařížané obhájili Superpohár UEFA. Po půli rozhodl Doué

Na hřišti ho nepřehlédnete. Měří 193 centimetrů, je robustním typem útočníka a dredovité vlasy mu plápolají kolem čelenky, kterou nosívá. Vizáží ho mnozí přirovnávají k belgickému hromotlukovi Lukakuovi, jenž také v Anglii hrával a nově patří tureckému Fenerbahce.

Madjo na hrotu zastoupil Watkinse, jednoho z klíčových mužů posledních sezon, jenž dostal po mistrovství světa volno. A pořádně Emerymu před startem sezony zamotal hlavu.

„Na tréninku je skvělý a zlepšuje se strašně rychle. Je soustředěný, maká, učí se od nás starších a my mu rádi pomůžeme. Konkrétně já jsem se mu snažil přihrávat co nejvíc, aby mohl dát gól. A jeho není zas tak složité ve vápně najít,“ usmál se záložník Buendía.

Na první trofej s Aston Villou si ale Madjo musí počkat, utkání totiž ve druhé půli rozhodl Doué, na jehož branku už nikdo zareagovat nedokázal.

Zklamaný Ross Barkley z Aston Villy po prohráném zápase o Superpohár UEFA.

„Přesto jsem strašně šťastný, jelikož nám chybělo hodně hráčů, ale ukázali jsme náš potenciál. Pro mě je nejdůležitější, že jsme odehráli povedený zápas. Samozřejmě jsme chtěli získat trofej, ale jsem na kluky hrdý,“ hodnotil po zápase Emery.

Aston Ville kromě zmíněného Watkinse scházeli také zranění Onana či letní posila Manzambi. Připravení nebyli po návratu ze šampionátu ani Konsa a brankář Martínez, a do toho už v rámci přestupového období odešli Rogers a Tielemans.

„Aspoň mohli hrát naši mladíci, kteří ukázali, čeho jsou schopní. Ale musí takové výkony předvádět nadále,“ zdůraznil Emery.

Aston Villu čeká už příští neděli úvodní zápas Premier League na půdě Brightonu.

Nastoupí v základu i Madjo?

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