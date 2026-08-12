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PSG v květnovém finále Ligy mistrů v Budapešti zdolal na penalty Arsenal a vyhrál soutěž podruhé za sebou. Svěřenci španělského trenéra Luise Enriqueho vybojovali v minulém ročníku pět ze šesti možných trofejí. Před rokem zdolali v Superpoháru Tottenham v penaltovém rozstřelu.
Aston Villa vyhrála každoroční jednozápasovou soutěž v roce 1983. Další velkou trofej získala až letos díky úspěchu v Evropské lize. Anglický tým vede španělský kouč Unai Emery, který dříve působil na lavičce PSG.
20. Kvaracchelia
62. Doué
45. Madjo
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes (75. Hernández) – Neves (75. Ruiz), Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche (46. Dembélé), Doué (87. Mayulu), Kvaracchelia (88. Beraldo).
Bizot – Cash, Lindelöf, Torres (79. Mings), Maatsen – McGinn (C) (73. Alysson), Gomes (79. Barkley), Kamara (72. Bogarde), Hemmings – Buendía, Madjo (72. Abraham).
Chevalier – Barcola, Digne, Fernández, Mbaye, Ndjantou, Zabarnyj.
Asemota, Wright – Burrowes, Cisse, Lynch, Nedeljković, Rowe.
51. Torres, 64. Gomes, 72. McGinn
Rozhodčí: Artan (SOM) – Ahmed (DJI), Yiembe (KEN)Přejít na online reportáž