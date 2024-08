Mbappého kouzelný gólový debut: Tak dlouho jsem čekal. Ale chci mnohem víc!

Jako by mu to všichni přáli. Vinícius měl z úhlu výbornou pozici, ale stejně hledal ve vápně jeho. Chyběl jen kousek. Bellingham pak vlevo zpracoval a hned věděl, komu balon předá. Jeho dva rychlé pohyby zmátly obranu. A z první šup do sítě! Pak roztáhl ruce a s lehkým šibalským úsměvem na tváři si užíval ten pocit. Tak takové to je? jako by přemítal Kylian Mbappé, když ve středu při prvním startu za Real Madrid rovnou skóroval.