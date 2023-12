Šéf Superligy: Současný stav klubům určitě nevyhovuje, zkusíme je přesvědčit

„Premier League nadále odmítá podobný koncept. Fanoušci jsou pro fotbal životně důležití a také dávají dlouhodobě najevo, že s projektem nesouhlasí, protože od sebe akorát rozděluje evropské a domácí soutěže,“ stojí v prohlášení nejvyšší anglické ligy.

Ta ovšem není jediná.

Návrh projektu odmítla také španělská či francouzská nejvyšší soutěž a většina nejlepších evropských klubů. Nesouhlasil třeba ani předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, posměšně se pak vyjádřil šéf Evropského fotbalu Aleksander Čeferin.

„Hodně klubů vydalo prohlášení, ze kterých je jasné, kam až sahá 70 let starý monopol. Pochybujeme o tom, že na ně UEFA tlačí? Dejte nám čas a nechte nás je přesvědčit. Povede se nám to. Získáme na naši stranu ty nejlepší týmy v Evropě,“ citují španělské noviny Marca rozhovor s Reichartem.

V tuhle chvíli nicméně hrozí, že Superliga nebude moct vůbec začít, jelikož nemá dostatek přihlášených týmů. Kromě původních zakladatelů Realu Madrid a Barcelony má mít zájem i Neapol, ale tím výčet gigantů prakticky končí.

„Mluvil jsem s hodně zástupci jednotlivých mužstev, ale s nikým jsem se nesnažil vyjednat úzkou spolupráci. Teď začíná nové období dialogu a v danou chvíli oznámíme, které kluby budou Superligu tvořit. Nebudeme k souhlasu nikoho nutit, snažíme se spojovat, ne rozdělovat,“ vysvětluje Reichart.

UEFA ani FIFA po rozhodnutí soudu nemůžou jednotlivé celky trestat, což chtěly udělat při úplně prvním oznámením celého projektu. Jednotlivé kluby jsou však na obě instituce úzce napojené, takže stejně účast odmítly. Alespoň prozatím.

Dovedete si představit vznik fotbalové Superligy? celkem hlasů: 2905 Ano Ne Nevím

„Některé kluby, které koncept veřejně odmítly, mi pak volaly s vysvětlením: ‘Říkáme ne, ale...‘. Musíme jim dát čas,“ dodává Reichart.

Chce je nalákat na štědré finanční odměny a účast pouze na základě sportovních úspěchů, fanoušky by zase rád přesvědčil přenosy jednotlivých zápasů bez jakéhokoliv poplatku.

„Nabídneme ten nejlepší světový fotbal zadarmo. Možná jenom takhle kvalitní soutěž má potenciál oslovit miliardy fanoušků na planetě. Díky tomu by se mohla financovat převážně z reklam. Dokázali bychom tak vydělat více než tři miliardy eur ročně,“ dodává Reichart.

Někteří nicméně spekulují, zda za prvotní investicí do projektu nestojí třeba šejkové ze Saudské Arábie, jejichž kluby by se časem mohly do soutěže dostat na úkor těch evropských.

„Saudská Arábie za naším projektem nestojí. Máme investory z Evropy a ze Spojených států. Zároveň nepochybuji o tom, že je investice dostatečná, abychom mohli soutěž nabízet fanouškům zadarmo. Jsme si navrženým modelem jistí i do budoucna,“ vyvrací zároveň Reichart poznámky, že časem by přenosy byly placené.

„Naše myšlenka je taková, že to vždy bude volně přístupné. Možná zavedeme nějaké bonusové plány s příplatkem, ale nechceme nikomu bránit, aby se na naši soutěž mohl dívat, což se v současné době děje.“

Výhodu vidí i pro menší kluby, kterým prý současný model Ligy mistrů spíš škodí.

„Naše soutěž je mnohem lepší třeba pro týmy jako Girona. Menší kluby si teď stěžují, že je pro ně Liga mistrů nevýhodná. I když se tam dostanou, za pár měsíců vypadnou a nemají šanci stát se dlouhodobým účastníkem. Villareal byl v semifinále a další ročník si už nezahrál,“ pokračuje Reihart.

Superliga se sice poučila z prvního pokusu a nechce být soutěží pro úzkou skupinu těch nejlepších, ani současný model však nemá dostatečnou podporu. Možná se časem postoj klubů změní, ale momentálně se zdá, že ani další pokus nevyjde.