V Evropě po půl století! Jak Sunderland ohňostrojem vypravil loď k novým břehům

„Byla to dlouhá cesta, nikdy bych neřekl, že se do Evropy skutečně dostaneme. Usmívám se od ucha k uchu,“ zářil 54letý fanoušek Colin Lynch.
„Věřím, že na tribunách padne rekord v hladině hluku,“ doplnil další příznivec.
Sunderland AFC have arrived in the Europa League ❤️🔥 pic.twitter.com/p0oJQxmHwJ— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 16, 2026
„V Sunderlandu je vždy skvělé publikum, dnes večer to však bude ještě o úroveň výš, protože je to něco, co většina lidí ještě nikdy nezažila,“ pronesl před úvodním hvizdem klubový historik Rob Mason.
A jak řekl, tak se stalo. Atmosféra na stadionu byla opravdu elektrizující.
Klub si k fotbalovému svátku připravil desítky ohňostrojů, skalní fanoušci představili impozantní choreo ve tvaru námořnické lodě s nápisem „Nové břehy k dobytí“.
HA’WAY THE LADS #SAFC pic.twitter.com/4k3P03eiWC— Sunderland Limbs 𝕏 (@LimbsSunderland) September 16, 2026
O poslední účasti fotbalistů z přístavního města na severu Anglie v evropských pohárech většina fanoušků slyšela pouze z vyprávění. Před více než půlstoletím Sunderland senzačně ve finále FA Cupu porazil Leeds, což mu zaručilo postup do Poháru Vítězů Pohárů UEFA, kde přemohl Vasas Budapešť a poté jen těsně prohrál s portugalským Sportingem Lisabon.
Od té doby ho Evropa míjela, k mezinárodní úrovní měl donedávna velmi daleko.
Před osmi lety se propadl až do třetí nejvyšší ligy, ze které uprchl až po čtyřech sezonách. Do Premier League se opět dostal teprve vloni.
Většina nově postupujících týmů stráví svou první sezonu po návratu bojem o záchranu. Sunderland však pod vedením trenéra Régise Le Brise v Premier League skončil na sedmém místě, což mu zajistilo středeční slávu.
15. října čeká fotbalisty v červenobílém druhé utkání hlavní fáze Evropské ligy proti portugalskému Torreense.