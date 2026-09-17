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V Evropě po půl století! Jak Sunderland ohňostrojem vypravil loď k novým břehům

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  20:13
Stadium of Light v Sunderlandu před utkáním Evropské ligy s AZ Alkmaar.

Stadium of Light v Sunderlandu před utkáním Evropské ligy s AZ Alkmaar. | foto: Getty Images

Fanoušci Sunderlandu před historickým utkáním Evropské ligy.
Fanoušci Sunderlandu kráčí k Stadium of Light.
Ohňostroj na stadionu Sunderlandu před úvodním utkání Evropské ligy.
Námořnické choreo v podání fanoušků Sunderlandu.
8 fotografií
Většina fanoušků Sunderlandu na tento moment čekala celý život. Po 53 letech se jejich milovaný klub znovu objevil v evropských pohárech, což by byl pořádný důvod k oslavám sám o sobě. Euforii ale po prvním zápase ligové fáze Evropské ligy znásobilo ještě vítězství nad nizozemským AZ Alkmaar 1:0 po penaltě Enza Le Feeho.

„Byla to dlouhá cesta, nikdy bych neřekl, že se do Evropy skutečně dostaneme. Usmívám se od ucha k uchu,“ zářil 54letý fanoušek Colin Lynch.

„Věřím, že na tribunách padne rekord v hladině hluku,“ doplnil další příznivec.

„V Sunderlandu je vždy skvělé publikum, dnes večer to však bude ještě o úroveň výš, protože je to něco, co většina lidí ještě nikdy nezažila,“ pronesl před úvodním hvizdem klubový historik Rob Mason.

Fanoušci Sunderlandu před historickým utkáním Evropské ligy.
Fanoušci Sunderlandu kráčí k Stadium of Light.
Ohňostroj na stadionu Sunderlandu před úvodním utkání Evropské ligy.
Námořnické choreo v podání fanoušků Sunderlandu.
8 fotografií

A jak řekl, tak se stalo. Atmosféra na stadionu byla opravdu elektrizující.

Klub si k fotbalovému svátku připravil desítky ohňostrojů, skalní fanoušci představili impozantní choreo ve tvaru námořnické lodě s nápisem „Nové břehy k dobytí“.

O poslední účasti fotbalistů z přístavního města na severu Anglie v evropských pohárech většina fanoušků slyšela pouze z vyprávění. Před více než půlstoletím Sunderland senzačně ve finále FA Cupu porazil Leeds, což mu zaručilo postup do Poháru Vítězů Pohárů UEFA, kde přemohl Vasas Budapešť a poté jen těsně prohrál s portugalským Sportingem Lisabon.

Od té doby ho Evropa míjela, k mezinárodní úrovní měl donedávna velmi daleko.

Enzo Le Fee se raduje ze vstřeleného gólu z penaltového puntíku.

Před osmi lety se propadl až do třetí nejvyšší ligy, ze které uprchl až po čtyřech sezonách. Do Premier League se opět dostal teprve vloni.

Většina nově postupujících týmů stráví svou první sezonu po návratu bojem o záchranu. Sunderland však pod vedením trenéra Régise Le Brise v Premier League skončil na sedmém místě, což mu zajistilo středeční slávu.

15. října čeká fotbalisty v červenobílém druhé utkání hlavní fáze Evropské ligy proti portugalskému Torreense.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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FC Viktoria Plzeň vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 2.44
  • 3.69
  • 2.74
Real Sociedad vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 3.03
  • 3.60
  • 2.29
Lillestrom SK vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.62
  • 4.24
  • 5.20
Juventus FC vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
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  • 8.38
  • 16.90
Crystal Palace vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
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  • 1.33
  • 5.57
  • 8.56
Celtic Glasgow vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.67
  • 4.31
  • 4.71
Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.74
  • 4.23
  • 4.32

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1. kolo

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
2. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
3. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
4. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
5. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
7. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
8. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
9. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
10. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
11. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
12. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
13. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
14. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
15. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
16. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
17. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
18. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
19. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
23. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
24. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
25. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
26. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
29. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0
30. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
31. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
32. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
33. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
34. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
35. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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