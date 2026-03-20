Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Autor: ,
  11:20
Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl by se v pondělí přidat k reprezentačnímu výběru trenéra Miroslava Koubka na baráž o mistrovství světa. Lyonský trenér Paulo Fonseca po čtvrteční porážce 0:2 chválil Šulcův přínos.

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice | foto: Profimedia.cz

„S příchodem Pavla Šulce a Afonsa Moreiry jsme začali být v ofenzivě nebezpečnější,“ chválil Fonseca pro klubovou televizi.

Jenže skórovat už oslabení domácí nedokázali. „Dostávali jsme se do nadějných situací, dvě tři opravdu dobré příležitosti jsme ale nedokázali využít. V závěru už jsme hodně riskovali a přišla druhá branka,“ řekl kouč.

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Šulc, nejlepší střelec Lyonu, předtím vynechal pět soutěžních zápasů, z nichž francouzský tým nezvládl ani jeden. Proti Vigu se dostal na hřiště v 67. minutě krátce po úvodním gólu.

Lyon hrál takřka celou odvetu v oslabení po vyloučení Moussy Niakhatého z 19. minuty. Úvodní duel ve Vigu skončil před týdnem 1:1.

„Měli jsme to dobře rozehrané, červená karta byla klíčovým okamžikem dvojzápasu. Hrát v Evropské lize takhle dlouho v deseti je nesmírně těžké, navíc Celta je opravdu kvalitní tým. Hráčům nemůžu nic vytknout, dali do toho všechno,“ uvedl portugalský kouč, který nechal celý zápas na lavičce druhého českého záložníka Adama Karabce.

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

On ani Šulc nechybí v reprezentační nominaci na baráž o postup na mistrovství světa proti Irsku. Před přesunem k národnímu týmu je čeká ještě nedělní ligový duel proti Monaku.

Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na úterní tiskové konferenci připomněl, že kdyby Šulc po zranění neodehrál za Lyon ani jedno utkání, nemusel by ho klub uvolnit. Tahle podmínka je teď splněna.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i...

20. března 2026  10:58

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta a Olomouc, český fotbal už nemá žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů musí spoléhat na...

20. března 2026  10:24

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

20. března 2026  8:58

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou, pak ale sledoval debakl a vyřazení

Obránce Ladislav Krejčí (vlevo) přišel podpořit Spartu před odvetou s Alkmaarem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08,  aktualizováno  20. 3.

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

19. března 2026  23:57

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři a výsledky

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty v Konferenční lize dohráli v osmifinále, kde nestačili na nizozemský Alkmaar. Kompletní výsledky pražského týmu v letošním ročníku soutěže najdete v našem přehledu.

9. března 2026  22:37,  aktualizováno  19. 3. 23:15

Program a výsledky Sigmy Olomouc v Konferenční lize 2025/26

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce se s Konferenční ligou rozloučili v osmifinále. S německou Mohučí nejprve doma uhráli bezbrankovou remízu, v odvetě pak prohráli 0:2. Kompletní výsledky Sigmy v letošním ročníku...

9. března 2026  22:40,  aktualizováno  19. 3. 23:01

Fiorentina zdolala Čenstochovou i podruhé a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol...

Fotbalisté Fiorentiny v odvetě osmifinále Konferenční ligy vyhráli 2:1 na hřišti Čenstochové a postoupili do čtvrtfinále, neboť v úvodním duelu uspěli stejným výsledkem. Vítězi ligové fáze Štrasburku...

19. března 2026  22:14

Olomoucká pohádka končí. Tohle si koupit nejde, musíte to odmakat, cítí Janotka

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Od našeho zpravodaje v Německu Trenér Tomáš Janotka to před utkáním řekl docela přesně: „Udržet dvakrát po sobě čisté konto proti bundesligovému týmu bude složité, cesta vede přes aktivitu vepředu.“ A slova kouče fotbalové Sigmy...

19. března 2026  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.