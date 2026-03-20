Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

„S příchodem Pavla Šulce a Afonsa Moreiry jsme začali být v ofenzivě nebezpečnější,“ chválil Fonseca pro klubovou televizi.
Jenže skórovat už oslabení domácí nedokázali. „Dostávali jsme se do nadějných situací, dvě tři opravdu dobré příležitosti jsme ale nedokázali využít. V závěru už jsme hodně riskovali a přišla druhá branka,“ řekl kouč.
Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég
Šulc, nejlepší střelec Lyonu, předtím vynechal pět soutěžních zápasů, z nichž francouzský tým nezvládl ani jeden. Proti Vigu se dostal na hřiště v 67. minutě krátce po úvodním gólu.
Lyon hrál takřka celou odvetu v oslabení po vyloučení Moussy Niakhatého z 19. minuty. Úvodní duel ve Vigu skončil před týdnem 1:1.
„Měli jsme to dobře rozehrané, červená karta byla klíčovým okamžikem dvojzápasu. Hrát v Evropské lize takhle dlouho v deseti je nesmírně těžké, navíc Celta je opravdu kvalitní tým. Hráčům nemůžu nic vytknout, dali do toho všechno,“ uvedl portugalský kouč, který nechal celý zápas na lavičce druhého českého záložníka Adama Karabce.
Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit
On ani Šulc nechybí v reprezentační nominaci na baráž o postup na mistrovství světa proti Irsku. Před přesunem k národnímu týmu je čeká ještě nedělní ligový duel proti Monaku.
Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na úterní tiskové konferenci připomněl, že kdyby Šulc po zranění neodehrál za Lyon ani jedno utkání, nemusel by ho klub uvolnit. Tahle podmínka je teď splněna.