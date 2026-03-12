Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku, kde musel už v 28. minutě střídat. Od té doby vynechal tři soutěžní zápasy Lyonu a chybět bude i ve čtvrtek večer. S mužstvem neodcestoval do Viga a zůstal v rekonvalescenci ve Francii.
Trenér Olympique Paulo Fonseca v minulých dnech naznačil, že by se Šulc mohl vrátit do hry ještě před reprezentační přestávkou. Deník L’Équipe spekuluje, že aktuálně nejlepší střelec Lyonu vynechá ještě nedělní duel na stadionu Le Havre a pak už bude k dispozici.
Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku
Šulc, který po letním přestupu z Plzně dal ve francouzské lize deset branek, je klíčovým hráčem české reprezentace. Vedení národního mužstva věří, že ofenzivního univerzála bude mít k dispozici na nadcházející baráž o mistrovství světa.
Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. V úterý odpoledne nový trenér Miroslav Koubek oznámí nominaci.