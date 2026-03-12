Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde zveřejnil soupisku pro zápas ve Španělsku. Podle spekulací L’Équipe by se pětadvacetiletý ofenzivní záložník mohl vrátit do hry za týden v domácí odvetě, tedy pár dní před srazem národního týmu na play off o mistrovství světa.
Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku. | foto: William Cannarella / PsnewZ / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.
Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.
Otavio z Paris FC se snaží obrat o míč Pavla Šulce z Lyonu.
Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice
8 fotografií

Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku, kde musel už v 28. minutě střídat. Od té doby vynechal tři soutěžní zápasy Lyonu a chybět bude i ve čtvrtek večer. S mužstvem neodcestoval do Viga a zůstal v rekonvalescenci ve Francii.

Trenér Olympique Paulo Fonseca v minulých dnech naznačil, že by se Šulc mohl vrátit do hry ještě před reprezentační přestávkou. Deník L’Équipe spekuluje, že aktuálně nejlepší střelec Lyonu vynechá ještě nedělní duel na stadionu Le Havre a pak už bude k dispozici.

Šulc kvůli zranění střídal už ve 28. minutě, Lyon prohrál ve Štrasburku

Šulc, který po letním přestupu z Plzně dal ve francouzské lize deset branek, je klíčovým hráčem české reprezentace. Vedení národního mužstva věří, že ofenzivního univerzála bude mít k dispozici na nadcházející baráž o mistrovství světa.

Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. V úterý odpoledne nový trenér Miroslav Koubek oznámí nominaci.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

