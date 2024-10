ONLINE: Stuttgart - Sparta, v základu Rrahmani, Sörensen jen na lavičce

Sparta se před dvěma týdny vrátila do milionářské soutěže parádním vítězstvím 3:0 nad Salcburkem. Stuttgart na hřišti Realu Madrid, což je obhájce trofeje, prohrál 1:3, i když do závěrečných minut držel naději na body.

V šedesátitisícové MHP aréně je Stuttgart, druhý tým posledního ročníku německé bundesligy, favoritem.

ONLINE: Stuttgart – Sparta Utkání sledujeme minutu po minutě.

Sparta ho zkusí obrat o body v následující sestavě: Vindahl – Vitík, Panák, Zelený – Preciado, Laci, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Sparťané jdou do zápasu čtyři dny po první porážce sezony, kterou nečekaně utrpěli doma v lize s Olomoucí (2:3). „Ale atmosféra v týmu je pořád stejná,“ ujišťuje stoper Martin Vitík, který se pod nepovedený výsledek podepsal dvěma hrubkami. „Pokazil jsem to, ale do té doby jsem hrál dobrý zápas. Když se jako obránce k něčemu nachomýtnete, hned je to víc vidět.“

V dalším díle Ligy mistrů Sparta potřebuje být bezchybná, aby mohla pomýšlet na úspěch. Vždyť Stuttgart v posledním domácím zápase smetl Dortmund 5:1, což je důrazné varování.