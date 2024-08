Slavie, nemusíš se bát! S jakým soupeřem se popere o Ligu mistrů?

„Kousat budou, budí velký respekt, ale Slavie se obávat nemusí. Ke zkrocení jsou,“ poví Štěpán Touma, který francouzskou ligu vášnivě sleduje a své poznatky posílá přes sociální síť X do éteru.

Není to tak dávno, co v Lille protestovali fanoušci.

Jaro 2018. Klub koupil Gérard López, který svého času vlastnil třeba stáj Renault ve formuli 1. Ale taky člověk, pod kterým zkrachoval belgický Mouscron. Moc nechybělo a Lille dopadlo stejně bledě. Jak fanoušci vzali hřiště útokem, to bylo asi nejhorší období, jediný bod od sestupu. Výborný trenér Galtier měl co dělat, aby to zachránil. A hádejte, kde je López teď?