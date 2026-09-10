Přesto se třiadvacetiletý fotbalový reprezentant chystá na večerní duel Ligy mistrů proti francouzskému Lens v červenobílém dresu.
Nelituje, že z velkého přestupu sešlo?
„Od začátku jsem všem říkal, že jsem v pozici, kdy nemůžu o nic přijít. A platí to dál,“ přesvědčuje v rozhovoru pro iDNES Premium. „Ve Slavii jsem spokojený a šťastný, čeká nás Liga mistrů a já věřím, že klubu mám pořád co dát, což platí i naopak.“
Trenéři říkali, že mi ještě jeden půlrok ve Slavii pomůže. Zvlášť s Ligou mistrů. Můžu odejít do ciziny zkušenější a připravenější podobně jako kdysi Tomáš Souček.