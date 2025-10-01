K hloučku českých novinářů v Miláně přišel s lehce zakaboněným výrazem. Senzace v Miláně se nekonala. Ani letos, ani před 52 lety.
Poprvé se tu totiž představila Sparta už v roce 1973 v semifinále Poháru vítězů poháru proti AC Milan (2:0), pozdějším vítězům trofeje. Celkem na této stařičké fotbalové pevnosti odehrály české kluby dvanáct zápasů: Vítkovice, Dukla, Liberec, Plzeň, Sparta, Slavia....
Ale ani tentokrát to nevyšlo. Rozdíl byl až příliš zřetelný. Na papíře i na hřišti. Inter Milán hrál v minulé sezoně finále Ligy mistrů a v žebříčku klubových koeficientů UEFA je třetí. Slavia je na 48. místě.
„Těžko se mi zápas hodnotí, teď ve mně převládají negativní pocity,“ povídal Chaloupek.
|
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Vysoká škola fotbalu?
Určitě. Pro spoustu z nás šlo o vůbec první porovnání se světovou špičkou. A je vidět, že Inter je zaslouženě tam, kde je. Zaslouženě hrál finále Ligy mistrů. My máme na čem pracovat. Jsme sice za tu zkušenost moc rádi, ale mrzí nás, jak to dopadlo. Jeden gól po naší chybě, u dalších dvou jsme nezachytili nabíhajícího hráče.
S čím jste vlastně na Inter vyběhli vy? Jaký byl plán?
Chtěli jsme víc držet balon, což se nám ale hlavně prvních dvacet minut vůbec nedařilo.
Jak to?
Byl tam strach. Ano, trochu jsme se báli, byli jsme splašení. Až později zjistili, že to jde. Škoda, občas jsme drželi balon na jejich polovině hřiště, ale moc takových momentů nebylo. A stálo nás to spoustu sil.
Zbyly vám ještě nějaké?
Takhle krátce po zápase? Moc ne. Viděli jste sami: v útoku běhá Martínez a Thuram a vystřídá je Esposito a Bonny. Frajeři, kteří fakt umí dávat góly, jsou vysocí, silní, nezastavíte se s nimi. Vyždímali nás.
S kým jste si vlastně vyměnil dres?
S Alessandrem Bastonim. Je stoper jako já, chtěl jsem mít právě jeho dres, jsem spokojený.
|
Zbytečné ztráty, pasivita. Nebyli jsme to my, chyběla nám odvaha, řekl Trpišovský
Ve druhém poločase jste na brankové čáře zabránil skluzem na hraně vyčerpání jasnému gólu. Nenatloukl jste si?
Ještě teď mě bolí loket a rameno. Levou rukou jsem se bouchl o tyčku, ale není to noha, jen ruka, bude to dobré.
Nemohl váš tým tenhle moment nabudit?
Možná kdyby to bylo za stavu 0:0, nebo 1:0. Těžko říct, já bych tohle udělal za jakéhokoli stavu. A věřím, že každý hráč našeho týmu. I kdybychom prohrávali o pět gólů, další dostat nechcete.
Pro vás, kluka z Meziboří, to musel být velký zápas.
Největší v kariéře! Druhý v Lize mistrů a hned na San Siru proti Interu Milán proti víc než 50 tisíci fanoušky. Neuvěřitelné. Splněný sen. Až mě překvapilo, že jsem nebyl před zápasem nervózní. Před prvním ligovým startem jsem byl rozhodně víc. Teda trochu to na mě dolehlo na stadionu, ale nebylo to tak hrozný. Pomohla i atmosféra, kterou dělali naši fanoušci, byli slyšet. Zažil jsem to už ve Frankfurtu nebo v Bilbau. Takové zápasy prostě chcete hrát. Děkujeme jim, moc si toho vážíme a snad nás budou takhle podporovat dál.
Další zápas máte v neděli: derby proti Spartě.
Nový den, nový úkol před námi a extrémně důležitý zápas. Připravíme se na něj, jak nejlépe to půjde.