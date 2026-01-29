Gól bych vyměnil za výhru. Premiérový střelec Chaloupek vysvětlil i střídání o půli

Dominik Duffek
  7:17
Od našeho zpravodaje na Kypru - Leckoho ta změna překvapila. Vždyť před patnácti minutami ještě pumpoval pěstmi v soupeřově vápně poté, co vstřelil svůj premiérový gól ve fotbalové Lize mistrů. Jenže do druhého poločasu už Štěpán Chaloupek, jediný český střelec zápasu s Pafosem (1:4), nenastoupil. „Během zápasu se mi zhoršilo lýtko, se kterým mám problémy od soustředění. Tak jsem se chtěl vyvarovat tomu, aby tam něco prdlo,“ vysvětlil.
Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem. | foto: AP

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.
Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.
Fanoušci podporují Slavii v zápase s Pafosem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie vidí žlutou kartu v utkání s Pafosem.
28 fotografií

Byl tím, který první půli zachránil.

Slavia prohrávala po nádherné trefě domácího kapitána Dragomira, který po odvráceném rohovém kopu napřáhl z víc než dvaceti metrů a vymetl šibenici.

Chaloupek pak těsně před půlí po sérii neproměněných šancí konečně zamířil přesně, když na zadní tyči dorazil Douděrův centr.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

„Ale vyměnil bych to za tři body. Samozřejmě jsem za gól rád, ale ten zápas je víc,“ hlesl. Dvaadvacetiletý stoper naskočil do všech zápasů v milionářské soutěži. Poslední poločas, který Slavii hrubě nevyšel, už ovlivnit nemohl.

Jak se vám to sledovalo?
Složitě. Týmu chcete na hřišti pomoct. Dostali jsme krásný gól, ale z ničeho. Pak jsme zaslouženě vyrovnali, což nás nakoplo, ale bohužel to skončilo tak, jak to nakonec skončilo.

Přišlo hned několik tvrdých ran za sebou. Byl to ten pověstný zápas blbec?
Asi až v té druhé půli, kde se to sešlo. Dvě zranění, červená. Doufali jsme, že ten zápas bude pravý opak, ale to je fotbal.

Nevyšlo to v hlavách?
To si úplně nemyslím, zvlášť, když se podíváme na první poločas. Tam to nevypadá, že bychom to neustáli v hlavě. Těžko říct, čím to bylo, že jsme do druhé půle blbě vstoupili a pak úplně vypadli z koncentrace. Nevím, ještě si sedneme a vyhodnotíme to.

Ani produktivita opět nepomohla. Jen v první půli jste měli klidně tři další vyložené příležitosti.
Je to něco, na čem delší dobu pracujeme a bohužel to nejsme schopní prolomit. Nevíme, čím to je. Věnujeme se tomu. Je to další věc, která nás sráží. Když nedáš, pak dostaneš.

Na druhou stranu, když už stoper zavírá zadní tyč, tak to vypadá, že zkoušíte všechno.
Věděli jsme, že tam mají slabinu, takže jsme zkoušeli pravou stranu zavírat víc. Měl jsem to v pokynech. Douděra dal fantastický balon do kapsy, takže přesně to, co jsme si říkali, že by mohlo fungovat.

Jak hodnotíte vaše vystoupení v Lize mistrů?
Je to málo, představovali jsme si víc. Doufali jsme ve výhru, víc vstřelených gólů. Ale máme mladý tým, každý zápas nám dává spousty zkušeností. Každý si z toho bere maximum. Srovnáváme se se světovými hráči a každá minutka je pro nás strašně cenná.

Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Do zbytku ligy je tedy motivace jasná.
Samozřejmě, chceme Ligu mistrů hrát znova. Máme jasný cíl, za kterým si jdeme, a máme dobře nakročeno. Všichni věříme, takže z toho nesmíme vypadnout.

Před utkáním jste zmínil i soupeřova legendárního obránce Davida Luize. Jaký byl?
O dres jsem si ještě neříkal, protože jsem seděl na lavičce a pak se k tomu vůbec nedostal.

A na hřišti?
Vidíte na něm zkušenosti. Je to borec, co toho spoustu odehrál a srší to z něj. Je si strašně jistý v soubojích i na balonu a všechny zkušenosti prodává.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

