Půjdou fotbalisté do stávky? Je blízko, trpíme, říká hvězda Manchesteru City

Rodri s novináři hovořil na tiskovce před začátkem nového ročníku základní fáze Ligy mistrů, jejíž podoba prošla razantní proměnou.

Přibylo týmů i zápasů, jichž bude osm místo šesti. Hrát se musí i v lednu, kterého se dosud evropské poháry netýkaly.

„Myslím, že jsme blízko stávce,“ vyhlásil Rodri. „Je to všeobecný názor hráčů a pokud se něco nezmění, nebudeme mít žádnou jinou možnost. Myslím, že je to něco, co nám opravdu dělá starosti. My jsme ti, kdo tím trpí.“

Vedle revoluce v pohárovém kalendáři totiž na fotbalisty ještě příští léto čeká reformované Mistrovství světa klubů, což je giga projekt FIFA, která hráčům z elitních mužstev po náročně sezoně nadělí ještě měsíc dlouhý turnaj ve Spojených státech amerických.

Elitní hráči, reprezentanti, kteří se jej zúčastní, zároveň odehrají pohárovou sezonu a budou nastupovat za národní mužstva, se podle serveru ESPN mohou dostat až na 85 (!) duelů v sezoně.

A to i proto, že staré klubové MS, které bylo většinou na programu před Vánoci, nahradí obnovený model Interkontinentálního poháru. A v něm vítěz posledního ročníku evropské Champions League vyzve nejlepší z klubů ostatních kontinentů...

Mnozí fotbalisté si navrch minulou sezonu protáhli na Euru, resp. Copa América. Rodri coby klíčová postava španělského výběru mistrů Evropy až do 14. července a celkem odehrál 63 utkání. Kvůli zranění pak sice nestihl start nového ročníku, ale už koncem srpna figuroval na lavičce Manchesteru City a v září hned nastoupil za reprezentaci v Lize národů.

„Už je to moc. Musíme se o sebe starat, protože my jsme hlavními postavami tohoto sportu či byznysu. Ne všechno je o penězích nebo marketingu, jde také o kvalitu show,“ míní osmadvacetiletý středopolař.

Ve svém pohledu na věc není zdaleka sám, i proto se nezdráhal připustit variantu stávky. Už dříve narůstající zátěž kritizovali jeho elitní kolegové či trenéři nejen v zahraničí, namátkou:

Kevin De Bruyne (Belgie, Manchester City): „Liga národů je pro mě úplně zbytečná soutěž. Musíme tyhle zápasy odehrát, přitom v nich vlastně o nic nejde. Můžeme si stěžovat, mluvit o tom, že taky někdy potřebujeme dovolenou, ale je mi jasné, že je to zbytečná snaha. Nic se nezmění.“

Thibaut Courtois (Belgie, Real Madrid): „Nejsme roboti! Zápasů pořád přibývá a kdy si asi tak máme odpočinout? Samozřejmě, že jsme pak náchylnější ke zranění. UEFA se o zdraví hráčů vůbec nezajímá, chce si jen namastit kapsu.“

Jürgen Klopp (naposledy trenér Liverpoolu): „Už je na čase, aby došlo k nějaké schůzce nejvyšších představitelů, zástupců FIFA, UEFA, jednotlivých lig. A jediným předmětem debaty by měli být hráči, ta nejdůležitější součást fotbalu. Zatím se to nestalo.“

Jindřich Trpišovský (Slavia): „Pro hráče je samozřejmě dobré hrát, ale když jedete dva tři měsíce v režimu zápas, regenerační trénink, předzápasový trénink a zápas, tělu pak chybí energie. Hráč potřebuje aspoň jednou dvakrát za sezonu pět šest týdnů volno, aby si svaly, klouby a celé tělo odpočinuly.“

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Výzkumy navíc prokazují, že kvůli houstnoucímu programu u přetížených fotbalistů přibývá zranění. Extrémní zátěž dopadá na mladíky do jedenadvaceti let, o nichž před dvěma lety společnost Howden spočítala šokující statistiku: zatímco v ročníku 2018/19 bylo „jen“ 30 zranění, v sezoně 2021/22 už 326.

Šlo o sezonu po odkládaném Euru 2021, po níž následovala ta s mistrovstvím světa 2022 hraném netradičně na podzim uprostřed ročníku.

Vedle zranění a šrámů na těle pak s nedostatkem odpočinku a významnějším zápřahem přibývá i těch na duši, na což roky upozorňuje hráčská unie FIFPro.

Až 43 % těch, kteří se zúčastnili zmíněného šampionátu v Kataru, následně pocítilo zvýšenou či dokonce extrémní mentální únavu.

Podle Rodriho by se ideální porce utkání, v nichž můžou fotbalisté předvádět maximální výkony, měla pohybovat kolem čtyřiceti až padesáti za sezonu.

„Potom už se totiž vaše výkony zhoršují, protože nejste schopni takový fyzický nápor vydržet. Letos nás čeká sedmdesát, možná osmdesát zápasů, podle toho, jak daleko v soutěžích dojdeme,“ vydechl.

„A to je podle mého skromného názoru vskutku příliš mnoho.“