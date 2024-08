Můj poslední gól v Evropě. Pak doba temna. Slávista Vlček vzpomíná na Lille

Teď jako vedoucí mužstva fotbalové Slavie, tehdy jako kapitán.

Tehdy se hrálo závěrečné utkání skupiny Evropské ligy, která se Slavii nepovedla. Jen s Lille prohráli slávisté 1:5 doma a 1:3 venku, ostuda. Teď Vlček dorazil jako host, který by po sledovaném dvojzápase rád oslavil postup do Ligy mistrů.

„Víte, co je zvláštní? Já nejsem vzpomínkový typ, který by si potrpěl na detaily z minulosti, ale zrovna tohle si pamatuju. Starý stadion Métropole, zázemí nic moc, atletická dráha. Ale mančaft měli v Lille našlapaný. V útoku slovenský střelec Róbert Vittek, vedle něj mladá ohnivá hvězda Eden Hazard, pak Aubameyang, Gervinho. To byla síla! Doma nás přejeli jako parní válec. Při odvetě jsme kousali daleko víc. A já vstřelil svůj poslední gól v evropských pohárech. Pak pro Slavii na dlouho nastala doba temna.“

Prosinec 2009, poslední zápas Evropské ligy. Slavia už předem věděla, že v nadupané skupině s Valencií, Lille a Janovem bude poslední. Měla svých problémů dost. Včetně finančních a personálních.

„Přijeli jsme do Lille, pocitová teplota skoro minus dvacet, kosa jako blázen. Poslali nás trénovat na umělou trávu a vůbec se s námi nikdo nebavil,“ vypráví Vlček. „Hřiště na hlavním stadionu přikryté plachtou, žádné vyhřívání. Jen fukary tam vháněly teplejší vzduch, aby trávník na druhý den aspoň trochu rozmrznul. V životě jsem nic takového neviděl.“

A neuvidí to pravděpodobně už nikdy. Navíc v Lille, na krásném novém stadionu, teď Slavia nenastoupí. Dozvuky francouzské olympiády (v aréně Lille se hrály zápasy v házené a basketbalu) poslaly úterní utkání do Valenciennes, které je zhruba padesát kilometrů daleko. „Je to pro nás mírná výhoda, protože Lille není doma. Bylo by fajn, kdybychom toho využili,“ poví Vlček.

Většinou se jako vedoucí výpravy jezdí podívat předem, aby zjistil, kde se mužstvo ubytuje, tentokrát však nestíhal. Před týdnem pohárový zápas v Bruselu, o víkendu doma liga s Teplicemi: „Museli jsme volit na dálku. Zatímco Fenerbahce před námi bydlelo v Lille a na zápas do Valenciennes jelo hodinu autobusem, my to udělali jinak.“

Početná výprava Fenerbahce, které šéfoval slavný trenér Mourinho, potřebovala devadesát pokojů, což je kapacita, kterou ve Valenciennes nenajdete. Slavia zakotvila v lázeňském hotelu Royal Hainaut a na stadion to má pět minut.