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Standardky nestačí, Slavii chybí jiné góly. Data říkají, v čem je v Lize mistrů nejhorší

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  10:38
Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku. | foto: ČTK

Slavia v Lize mistrů: body podle šancí a podle gólů?
Predikce: jak vidí datový model zápas mezi Fenerbahce a Slavií v Lize mistrů?
Slávističtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Barcelony.
Tymoteusz Puchacz ze Sabahu brání slávistu Lukáše Provoda.
5 fotografií
V úterý večer půjde Slavia po prvním vítězství v Lize mistrů od roku 2007. Čeká už dlouhých jedenadvacet zápasů. Na největší scéně se trápí při proměňování šancí. Datový přehled iDNES.cz naznačuje, kde má největší problém.

Nepřekvapí, že s elitou Ligy mistrů se Slavia v žádném případě měřit nemůže. Vzhledem k síle kádru patří do spodní pětiny soutěže (30. z 36 týmů podle tzv. ratingu síly). Proto se nabízí srovnání s týmy z minulé sezony, které dle papírových předpokladů patří do podobného ranku.

Některé z nich prošly do vyřazovací fáze, jiné - stejně jako naposledy Slavia - zůstaly mimo nejlepší čtyřiadvacítku.

xG (kvalita vytvořených šancí)xGA (kvalita šancí soupeře)xGD (rozdíl šancí)
Slavia1,341,97-0,63
Průměrný postupující tým (z podobného ranku)1,481,58-0,24
Průměrný nepostupující tým (z podobného ranku)1,061,72-0,44

Rozdíl šancí na postup nestačil. Slavia byla v rozdílu šancí o 0,63 gólu na zápas v minusu. Typický postupující tým z podobného ranku byl přitom v minusu pouze o 0,24, typický nepostupující pak o 0,44. Slavia na tom tak byla ještě hůř než týmy, které vypadly.

Gólů ze svých šancí dávala nejméně ze všech. V deseti zápasech Ligy mistrů měla šance na patnáct očekávaných branek a dala jich pouze šest (bez penalt). V ligové fázi minulého ročníku na tom nikdo nebyl hůř. A body tomu odpovídají: Slavia uhrála jen tři body za tři remízy, postupující týmy z této skupiny průměrně deset až jedenáct, vypadávající osm.

S kým srovnáváme Slavii?

S týmy nejblíž v tzv. ratingu síly: 20.–36. místo podle žebříčku před startem Ligy mistrů 2025/26. Jedná se o týmy, které se neřadí mezi elitu. Leverkusen a Frankfurt jsme ze srovnání vynechali, neboť do této skupiny spadly jen kvůli ratingu před sezonou.

Postoupili: Atalanta, Juventus, Galatasaray, Tottenham, Bruggy, Bodø/Glimt, Olympiakos, Karabach.

Nepostoupili: Athletic Bilbao, Ajax, Union SG, Kodaň, Pafos, Kajrat Almaty.

Rating: průběžná sila týmu z xG dat, sázkových kurzů a historických výsledků.

Standardky: silná zbraň, která na výhry nestačí

Standardky jsou v posledních dvou sezonách Ligy mistrů silnou stránkou Slavie. Z rohů, přímých kopů i autových vhazování si vytváří víc šancí než většina soutěže. Soupeřům jich dovolí zhruba tolik jako průměrný tým.

Padly z nich tři ze sedmi slávistických gólů, k bodům to ovšem nevede. Graf s mincemi ukazuje, kolik bodů by Slavia měla získat pouze na základě šancí.

Slavia v Lize mistrů: body podle šancí a podle gólů?

Ze hry by to byl necelý bod na zápas, standardky přidají zhruba pětinu bodu (0,93 + 0,22, celkem 1,15). Ani to ale nedosahuje hranice postupu, která po ligové fázi vychází zhruba na deset bodů (1,25 na zápas). Problém je v šancích ze hry, tedy mimo standardní situace: soupeři si jich vytvářejí mnohem víc než Slavia (1,58 proti 0,91 xG na zápas).

Skutečnost je navíc ještě horší. Kvůli špatnému proměňování uhrála Slavia za deset zápasů jen tři body (0,30 na zápas, skóre 7:24). Není to přitom jen problém Slavie. Prošli jsme stovky týmových sezon v sedmnácti ligách a v Lize mistrů od roku 2021. Když tým ze hry výrazně ztrácel v šancích, standardky to nevyrovnaly ani jednou.

Pomohou jen tehdy, pokud je rozdíl šancí ze hry téměř vyrovnaný. A Slavia měla v minulé sezoně ze standardek nejlepší bilanci ze všech týmů, jež ze hry v šancích takhle ztrácely. Standardky Slavii body nevrátí. Musí si vytvářet víc příležitostí ze hry a nedovolat jich tolik soupeřům. Nutné je, aby si lépe pohlídala rychlé protiútoky.

Umisťuje Slavia střely hůř než ostatní?

Ano. Na bránu jde jen necelá třetina jejích střel (31 %), v přesnosti je Slavia na 14. percentilu Ligy mistrů. Další čtvrtinu zablokují obránce, a to i u dobrých šancí: v zablokovaných střelách měla Slavia téměř čtvrtinu hodnoty všech svých šancí (23 % xG, 81. percentil soutěže).

Jak se to počítá (vzorek 10 zápasů v Lize mistrů)

  • Každá šance má hodnotu ještě před střelbou (xG), podle toho, odkud a v jaké situaci se střílí. Součet xG všech 134 střel Slavie: 15,0 očekávaného gólů (xG).
  • Jakmile míč opustí nohu střelce, střela se ohodnotí znovu podle toho, kam letí (metrikou xGOT). Střela mimo bránu nebo do bloku má hodnotu nula, střela k tyči vyšší než střela doprostřed na brankáře. Po střelbě zbylo: 12,3 očekávaného gólů (xGOT).
  • Špatné umístění a bloky: 2,7 gólu. Typický tým z její části žebříčku přitom tímto způsobem ztrácí jen 0,7 gólu, Slavia tedy skoro čtyřikrát víc.

Stáli proti ní lepší brankáři?

Data to nepotvrzují. Brankáře, kterým Slavia v Lize mistrů čelila, jsme ohodnotili podle jejich dlouhodobých výkonů v lize a v evropských pohárech, bez zápasů proti Slavii (metrika zabráněných gólů). Podle toho by jí vychytali navíc zhruba půl gólu. To je dokonce o něco méně, než kolik čekal průměrný tým Ligy mistrů od brankářů svých soupeřů.

Je však pravda, že vychytali o šest gólů víc, než se čekalo. Hůř na tom v Lize mistrů nebyl skoro nikdo.

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Barcelony.

Střílí záložníci

Měla by tedy Slavia přivést konečně střelce, nebo je její problém jinde? Na útočníky v Lize mistrů obvykle připadá zhruba třetina šancí týmu a stejně to měla Slavia i v Evropské a Konferenční lize.

V případě Slavie je to ale v Lize mistrů jen necelá pětina, nejméně ze všech týmů soutěže (18 %). Útočník dostává míč ve vápně často hlavou či zády k bráně, častěji tak střílí záložníci z hranice vápna.

Právě záložníci tak vystřelili skoro třikrát častěji než útočníci (64 proti 24) a mají na svědomí téměř polovinu všech slávistických pokusů.

Tymoteusz Puchacz ze Sabahu brání slávistu Lukáše Provoda.

Jak to vidí model

Model dává v Istanbulu jasně přednost Fenerbahce (výhra 54 %, remíza 24 %, Slavia 22 %). Čeká, že domácí vytvoří šance xG v hodnotě 1,9, zatímco Slavia se dostane pouze na číslo 1,16.

Šance Slavie na první výhru v Lize mistrů od roku 2007 je tak zhruba jedna ku pěti.

Predikce: jak vidí datový model zápas mezi Fenerbahce a Slavií v Lize mistrů?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.70
  • 6.14
  • 1.30
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.57
  • 4.72
  • 5.48
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.30
  • 4.00
  • 2.11
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.51
  • 4.68
  • 2.41
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.77
  • 4.17
  • 4.43
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.12
  • 10.30
  • 22.10
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.51
  • 4.90
  • 6.06
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.56
  • 4.69
  • 5.64
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.11
  • 10.80
  • 24.20
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.26
  • 3.84
  • 2.92
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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