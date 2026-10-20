Standardky nestačí, Slavii chybí jiné góly. Data říkají, v čem je v Lize mistrů nejhorší

Nepřekvapí, že s elitou Ligy mistrů se Slavia v žádném případě měřit nemůže. Vzhledem k síle kádru patří do spodní pětiny soutěže (30. z 36 týmů podle tzv. ratingu síly). Proto se nabízí srovnání s týmy z minulé sezony, které dle papírových předpokladů patří do podobného ranku.
Některé z nich prošly do vyřazovací fáze, jiné - stejně jako naposledy Slavia - zůstaly mimo nejlepší čtyřiadvacítku.
|xG (kvalita vytvořených šancí)
|xGA (kvalita šancí soupeře)
|xGD (rozdíl šancí)
|Slavia
|1,34
|1,97
|-0,63
|Průměrný postupující tým (z podobného ranku)
|1,48
|1,58
|-0,24
|Průměrný nepostupující tým (z podobného ranku)
|1,06
|1,72
|-0,44
Rozdíl šancí na postup nestačil. Slavia byla v rozdílu šancí o 0,63 gólu na zápas v minusu. Typický postupující tým z podobného ranku byl přitom v minusu pouze o 0,24, typický nepostupující pak o 0,44. Slavia na tom tak byla ještě hůř než týmy, které vypadly.
Gólů ze svých šancí dávala nejméně ze všech. V deseti zápasech Ligy mistrů měla šance na patnáct očekávaných branek a dala jich pouze šest (bez penalt). V ligové fázi minulého ročníku na tom nikdo nebyl hůř. A body tomu odpovídají: Slavia uhrála jen tři body za tři remízy, postupující týmy z této skupiny průměrně deset až jedenáct, vypadávající osm.
S kým srovnáváme Slavii?
S týmy nejblíž v tzv. ratingu síly: 20.–36. místo podle žebříčku před startem Ligy mistrů 2025/26. Jedná se o týmy, které se neřadí mezi elitu. Leverkusen a Frankfurt jsme ze srovnání vynechali, neboť do této skupiny spadly jen kvůli ratingu před sezonou.
Postoupili: Atalanta, Juventus, Galatasaray, Tottenham, Bruggy, Bodø/Glimt, Olympiakos, Karabach.
Nepostoupili: Athletic Bilbao, Ajax, Union SG, Kodaň, Pafos, Kajrat Almaty.
Rating: průběžná sila týmu z xG dat, sázkových kurzů a historických výsledků.
Standardky: silná zbraň, která na výhry nestačí
Standardky jsou v posledních dvou sezonách Ligy mistrů silnou stránkou Slavie. Z rohů, přímých kopů i autových vhazování si vytváří víc šancí než většina soutěže. Soupeřům jich dovolí zhruba tolik jako průměrný tým.
Padly z nich tři ze sedmi slávistických gólů, k bodům to ovšem nevede. Graf s mincemi ukazuje, kolik bodů by Slavia měla získat pouze na základě šancí.
Ze hry by to byl necelý bod na zápas, standardky přidají zhruba pětinu bodu (0,93 + 0,22, celkem 1,15). Ani to ale nedosahuje hranice postupu, která po ligové fázi vychází zhruba na deset bodů (1,25 na zápas). Problém je v šancích ze hry, tedy mimo standardní situace: soupeři si jich vytvářejí mnohem víc než Slavia (1,58 proti 0,91 xG na zápas).
Skutečnost je navíc ještě horší. Kvůli špatnému proměňování uhrála Slavia za deset zápasů jen tři body (0,30 na zápas, skóre 7:24). Není to přitom jen problém Slavie. Prošli jsme stovky týmových sezon v sedmnácti ligách a v Lize mistrů od roku 2021. Když tým ze hry výrazně ztrácel v šancích, standardky to nevyrovnaly ani jednou.
Pomohou jen tehdy, pokud je rozdíl šancí ze hry téměř vyrovnaný. A Slavia měla v minulé sezoně ze standardek nejlepší bilanci ze všech týmů, jež ze hry v šancích takhle ztrácely. Standardky Slavii body nevrátí. Musí si vytvářet víc příležitostí ze hry a nedovolat jich tolik soupeřům. Nutné je, aby si lépe pohlídala rychlé protiútoky.
Umisťuje Slavia střely hůř než ostatní?
Ano. Na bránu jde jen necelá třetina jejích střel (31 %), v přesnosti je Slavia na 14. percentilu Ligy mistrů. Další čtvrtinu zablokují obránce, a to i u dobrých šancí: v zablokovaných střelách měla Slavia téměř čtvrtinu hodnoty všech svých šancí (23 % xG, 81. percentil soutěže).
Jak se to počítá (vzorek 10 zápasů v Lize mistrů)
Stáli proti ní lepší brankáři?
Data to nepotvrzují. Brankáře, kterým Slavia v Lize mistrů čelila, jsme ohodnotili podle jejich dlouhodobých výkonů v lize a v evropských pohárech, bez zápasů proti Slavii (metrika zabráněných gólů). Podle toho by jí vychytali navíc zhruba půl gólu. To je dokonce o něco méně, než kolik čekal průměrný tým Ligy mistrů od brankářů svých soupeřů.
Je však pravda, že vychytali o šest gólů víc, než se čekalo. Hůř na tom v Lize mistrů nebyl skoro nikdo.
Střílí záložníci
Měla by tedy Slavia přivést konečně střelce, nebo je její problém jinde? Na útočníky v Lize mistrů obvykle připadá zhruba třetina šancí týmu a stejně to měla Slavia i v Evropské a Konferenční lize.
V případě Slavie je to ale v Lize mistrů jen necelá pětina, nejméně ze všech týmů soutěže (18 %). Útočník dostává míč ve vápně často hlavou či zády k bráně, častěji tak střílí záložníci z hranice vápna.
Právě záložníci tak vystřelili skoro třikrát častěji než útočníci (64 proti 24) a mají na svědomí téměř polovinu všech slávistických pokusů.
Jak to vidí model
Model dává v Istanbulu jasně přednost Fenerbahce (výhra 54 %, remíza 24 %, Slavia 22 %). Čeká, že domácí vytvoří šance xG v hodnotě 1,9, zatímco Slavia se dostane pouze na číslo 1,16.
Šance Slavie na první výhru v Lize mistrů od roku 2007 je tak zhruba jedna ku pěti.