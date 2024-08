Tam, kde se zastavil čas. Stadion Unionu vás překvapí, Brusel také. Proč?

Ani náhodou. I proto nastoupí v úterý od 20:30 Slavia v Lotto Parku, domovině Anderlechtu.

Stadion Josepha Mariena pro víc než devět tisíc lidí, kde hraje protivník s názvem Royale Union Saint-Gilloise ligu, působí vzhledem k ambicím belgického vicemistra lehce bizarně. Skromně a zašedle. Až vás napadá: Asi se tu od roku 1920, kdy hostil olympiádu, moc nezměnilo... Byť byl v roce 2016 a 2018 přestavěn.

Že se za obouchanými cihlami skrývá hřiště, kde se kope nejvyšší soutěž? Snadno ho přehlédnete. Nejen barvami ten areál připomíná vesnické Blšany, kde se dřív hrávala první liga. Jen chmelnice v okolí nahrazuje lesík osázený cihlovými domky. Muškáty na balkonech, cvrkot cvrčků, boží klid.

„Klub se snad brzy bude stěhovat, bude se stavět nový stadion Bempt, 20 minut odtud,“ říká Noah Cuppens, chlapík, který bydlí poblíž. „Ale kdy? Netušíme, řeší to s naší městskou částí Forest už pět let. Snad co nejdřív. Jsme hustě osídlená oblast, domek vedle domku, a když Union hraje domácí zápas, je tu hrozný ruch, plno aut, lidí... Člověk nemůže jít skoro ani nakoupit.“

Přestavba nepřichází v úvahu, proti jsou památkáři. „A město se na to taky netváří,“ dodává Noah, sedne na kolo a peláší nakoupit. Dokud je klid. Vždyť už v pátek se tu hraje další zápas, proti Charleroi.

Projekt na nový stadion Bempt už je hotový. Vyjde zhruba na 80 milionů eur a hradit by ho měl pouze klub. Stěhování vyhlížejí fanoušci, hráči i majitel Alex Muzio. V roce 2018 koupil tehdy druholigový klub se svým britským parťákem Tonym Bloomem, který si už před patnácti lety pořídil anglický Brighton. A rozhodli se chřadnoucí značku, kterou v minulém století ozdobilo jedenáct titulů, opět zkrášlit. Belgický Brighton? Tak nějak. Jen ten stadion...

Stařičký stadion Royale Union SG trochu ve stylu Blšan. Umíte si představit, že by se tu hrála Liga mistrů? 👀⛔️🇧🇪 pic.twitter.com/bcPersjOWj — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) August 13, 2024

Možná vás překvapí, že Union, domácí vicemistr, který loni v Evropské lize šmikl 2:1 Liverpool, stále nemá odpovídající zázemí. Inu, pokud jste v belgické metropoli poprvé, zaskočí vás toho daleko víc.

„Vítejte v Bruselu, domovu NATO,“ vítají vás cedule na letišti. Kosmopolitní město s takřka 190 tisíci obyvateli má občas i přívlastek „hlavní město Evropy“, jelikož tu sídlí Evropská komise, Rada Evropské unie či Rada ministrů EU.

Zpod slupky naleštěnosti však prosvítá ušmudlanost.

Kam s ním? S odpadem?

Nejste daleko od centra, přesto kličkujete na chodníku mezi pytli s odpadky. Kupa zapáchajících pomerančů se pod tíhou slunce pozvolna mění v plísňové koule.

„Brusel je špinavý, je to tak. Říkám to já i průzkumy veřejného mínění,“ napsal Nima Hairy, politický komentátor, ve svém sloupku pro The Brussels Times „Čistotu spravuje asociace ARP (Regionální agentura pro čistotu), ale svoz odpadu nefunguje vůbec dobře. Město se pro turisty i obyvatele mění v posměch.“

Jak to, že třeba blízký Mechelen problém s odpadky nemá? „Řešením může být zavedení chytrých podzemních košů v přeplněných úzkých ulicích nebo spuštění aplikace, kde lidé hlásí nelegální skládky.“

No a teď se přesuňme na náměstí Grand-Place, srdce Bruselu. Takový menší Václavák. Brzy bude vonět už z dálky. Od čtvrtka do neděle se tu koná tradiční akce Flower Carpet.

Každé dva roky tu stovky dobrovolníků vytvoří z květin, zejména begonií a jiřin, obří koberec. Voňavé puzzle. Letos se koná už 23. ročník.

I čurající chlapeček, přes tři století symbol Bruselu, je oděn do gala. A na hlavě má růžovou orchidej.

A co čurající holčička? Jeho méně známá kamarádka? Zatím zůstává nalehko.

Čurající holčička a chlapeček v Bruselu

Nehledě na tuto našňořenou nádheru na bruselském náměstí by si město zasloužilo lepší vzhled. A domácí stadion fotbalového Unionu jakbysmet. Přestože do Ligy mistrů dost možná nepostoupí. Letos asi ještě ne.

Slávisté mají za lubem jejích plány překazit.