Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
V úterý večer nešlo jen o střet maskovaných středopolařů, ale hlavně o souboj našlapaného Arsenalu s českými šampiony.
Fotbalová Slavia v Lize mistrů čeká na výhru už rekordních 23 zápasů, ale po prohře 1:2 ji vyprodaný Eden tleskal. Ve druhé půli zatlačila lídra Premier League, který se strachoval o body. „Cítil jsem z nich obavy i lehkou nervozitu. Vedli o dva góly, asi si mysleli, že se jim nemůže nic stát,“ líčil Sadílek.
Po půlnoci dorazil ze zápasu domů, uklidnil se u oblíbené reality show Zrádci a zabral až kolem třetí hodiny ranní. Po probuzení mazal znovu v Edenu, aby dopřál unaveným svalům úlevu. A už v poledne ve studiu iDNES.cz vyprávěl v novém sportovním podcastu.
Má energie na rozdávání.
Fotbal zbožňuje.
Je stachanovec.
Trochu nezničitelný terminátor.
V jeho letošním pracovním výkazu naleznete pouze jediný případ, kdy jeho absence trvala déle než jeden zápas. V září vynechal ligu v Teplicích a pohár ve Varnsdorfu, protože scházel kvůli zlomenému nosu, s nímž dohrál zahajovací duel Ligy mistrů proti Lens (2:3).
„Masku už nosím jako prevenci. Tento nebo příští týden ji sundám. Vše už je srostlé,“ povídá maskovaná opora Slavie. „Byl to jediný šrám za poslední dobu. Před týdnem jsem i s trenéry řešil, že se po zdravotní a fyzické stránce cítím nejlíp v kariéře.“
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Podobná slova i načasování překvapí. Jistě, v sedmadvaceti by měl být vitální drobek na vrcholu sil, nicméně i on sám ví: „Loni touhle dobou jsme ve Slavii měli hrozně moc zraněných. Jsme v kritickém období sezony, zápřah je maximální.“
Navíc nemálo elitních plejerů se na podzim těžko sbíralo z nabobtnalého světového šampionátu, který jim sebral řádný letní oddech. Útlum dolehl na reprezentanty Provoda s Červem. Zdravotní trable si z Ameriky přivezli lídři Krejčí nebo Souček. A Sadílek? Ten jede nonstop. V klubu i nároďáku prokazuje extrémně vysoký standard. Volno pro něj znamená sprosté slovo. „Už vím, co na mě platí. Miluju anglické týdny se dvěma zápasy, mezi kterými nezbývá moc času na trénink,“ přibližuje Sadílek. Taky není bolestínek. „S nakoplým kotníkem se dá hrát vždycky, jen si člověk dá před zápasem prášek na bolest. Problém svalu byl byl horší, což se mi naštěstí vyhýbá.“
Pro Sadílka představovala konfrontace s Arsenalem v kalendářním roce 2026 už zápas číslo 49. S podobnou náloží český vytrvalec klidně konkuroval nejvytíženějším nádeníkům. Například eso Arsenalu Declan Rice je po vystoupení v Praze na 51 zápasech, jelikož s anglickou reprezentací doputoval na mistrovství světa až do bojů o medaile.
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V pátek oznámí reprezentační trenér Santi Denia nominaci na dokončení skupinové fáze Ligy národů. Čechy čeká partie s mistry světa ze Španělska a výprava do Chorvatska. Sadílek jistojistě vynechá test se Španěly. Kvůli trestu za žluté karty. Aspoň kratší oddech. Jinak se neunavitelný stroj nezastavuje.