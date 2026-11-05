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Čím víc zápasů, tím líp. Stachanovec Sadílek: S nakoplým kotníkem se hrát dá

Jan Daněk
Jiří Čihák
,
  18:15
Přešlapoval v tunýlku, kde se shromažďují fotbalisté před nástupem na hřiště. Najednou hledí, že v sestavě Arsenalu se vyskytuje Martin Zubimendi, jehož tvář rovněž zdobí ochrana obličeje. „Hned jsem okukoval, kdo to je a jak má masku udělanou,“ usmál se Michal Sadílek. „Po pár minutách hry se dokonce střetly naše hlavy a obě masky vydržely. Asi skvělá práce lidí, kteří je vyráběli.“

Chance Liga 2026/27

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V úterý večer nešlo jen o střet maskovaných středopolařů, ale hlavně o souboj našlapaného Arsenalu s českými šampiony.

Fotbalová Slavia v Lize mistrů čeká na výhru už rekordních 23 zápasů, ale po prohře 1:2 ji vyprodaný Eden tleskal. Ve druhé půli zatlačila lídra Premier League, který se strachoval o body. „Cítil jsem z nich obavy i lehkou nervozitu. Vedli o dva góly, asi si mysleli, že se jim nemůže nic stát,“ líčil Sadílek.

Po půlnoci dorazil ze zápasu domů, uklidnil se u oblíbené reality show Zrádci a zabral až kolem třetí hodiny ranní. Po probuzení mazal znovu v Edenu, aby dopřál unaveným svalům úlevu. A už v poledne ve studiu iDNES.cz vyprávěl v novém sportovním podcastu.

Má energie na rozdávání.

Fotbal zbožňuje.

Je stachanovec.

Trochu nezničitelný terminátor.

Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.

V jeho letošním pracovním výkazu naleznete pouze jediný případ, kdy jeho absence trvala déle než jeden zápas. V září vynechal ligu v Teplicích a pohár ve Varnsdorfu, protože scházel kvůli zlomenému nosu, s nímž dohrál zahajovací duel Ligy mistrů proti Lens (2:3).

„Masku už nosím jako prevenci. Tento nebo příští týden ji sundám. Vše už je srostlé,“ povídá maskovaná opora Slavie. „Byl to jediný šrám za poslední dobu. Před týdnem jsem i s trenéry řešil, že se po zdravotní a fyzické stránce cítím nejlíp v kariéře.“

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Podobná slova i načasování překvapí. Jistě, v sedmadvaceti by měl být vitální drobek na vrcholu sil, nicméně i on sám ví: „Loni touhle dobou jsme ve Slavii měli hrozně moc zraněných. Jsme v kritickém období sezony, zápřah je maximální.“

Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
Slávistický záložník Michal Sadílek (vlevo) ve studiu iDNES.cz.
Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
8 fotografií

Navíc nemálo elitních plejerů se na podzim těžko sbíralo z nabobtnalého světového šampionátu, který jim sebral řádný letní oddech. Útlum dolehl na reprezentanty Provoda s Červem. Zdravotní trable si z Ameriky přivezli lídři Krejčí nebo Souček. A Sadílek? Ten jede nonstop. V klubu i nároďáku prokazuje extrémně vysoký standard. Volno pro něj znamená sprosté slovo. „Už vím, co na mě platí. Miluju anglické týdny se dvěma zápasy, mezi kterými nezbývá moc času na trénink,“ přibližuje Sadílek. Taky není bolestínek. „S nakoplým kotníkem se dá hrát vždycky, jen si člověk dá před zápasem prášek na bolest. Problém svalu byl byl horší, což se mi naštěstí vyhýbá.“

Pro Sadílka představovala konfrontace s Arsenalem v kalendářním roce 2026 už zápas číslo 49. S podobnou náloží český vytrvalec klidně konkuroval nejvytíženějším nádeníkům. Například eso Arsenalu Declan Rice je po vystoupení v Praze na 51 zápasech, jelikož s anglickou reprezentací doputoval na mistrovství světa až do bojů o medaile.

Dal gól a slyšel, jak se hvězdy Arsenalu strachují. Nowak: Připadá mi to jako sen

V pátek oznámí reprezentační trenér Santi Denia nominaci na dokončení skupinové fáze Ligy národů. Čechy čeká partie s mistry světa ze Španělska a výprava do Chorvatska. Sadílek jistojistě vynechá test se Španěly. Kvůli trestu za žluté karty. Aspoň kratší oddech. Jinak se neunavitelný stroj nezastavuje.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 2.55
  • 3.88
  • 2.41
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.51
  • 4.93
  • 5.02
Feyenoord Rotterdam vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 2.79
  • 3.78
  • 2.26
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.23
  • 6.61
  • 9.99
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.40
  • 4.79
  • 7.22
Como vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.32
  • 5.75
  • 7.61
RB Lipsko vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.42
  • 5.37
  • 5.69
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 8.74
  • 6.21
  • 1.26
Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.20
  • 7.63
  • 9.93
SK Slavia Praha vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 2.80
  • 3.83
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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