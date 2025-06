Splněný americký sen. Amatéři schytali desítku, i přesto slyšeli chválu

Fotbal ve Varnsdorfu (zatím) nekončí. A snad nedojde ani na scénáře, že se po pádu z druhé ligy zřítí o několik pater níž. Klub podal přihlášku do ČFL. „Udělal jsem největší hloupost, co jsem mohl,...

Kdyby nejlépe placený hráč novozélandského Auckland City, amatérského úkazu na fotbalovém mistrovství světa klubů, vydělával dlouhých 117 let, dosáhl by za tu dobu akorát jedné týdenní výplaty...

Fotbalisté českobudějovického Dynama zahájili letní přípravu. Pokračují tři zkušení hráči Ondrášek, Skalák a Ekpai. Majitel Vladimír Koubek chce prodat klub do týdne. Exkluzivita britským partnerům...

Majitel ústeckého fotbalu Přemysl Kubáň spočítal, že kvůli baráži utratil tři miliony korun navíc, aby Viagem postoupil do druhé ligy. Misi po dvojboji s Domažlicemi v sobotu splnil, ale zastavit se...

Kromě porážky 2:4 s Německem a jistoty nepostupu ze skupinové fáze fotbalového Eura do 21 let musela česká reprezentace řešit v neděli ještě jeden nepříjemný moment. Po konci prvního poločasu...

Konec sezony? Nikoliv. V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12...

Brazilské Botafogo vstoupilo do fotbalového mistrovství světa klubů vítězstvím. V Seattlu zdolalo ve skupině B domácí Sounders 2:1. Další brazilský zástupce Palmeiras hrál v East Rutherfordu s FC...

Kdo hledá motivaci, nemá tu co dělat! Sejk po vyřazení: Němcům tvrdší souboje prošly

Kdyby nataženou pravačkou trefil tečovaný centr, mohl během chvíle dostat české mladíky na dostřel. „Byla to chyba, měl jsem tam strčit levou,“ litoval kapitán fotbalistů do 21 let Václav Sejk po...