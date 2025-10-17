Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Autor:
  13:10
Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici, včetně těch nejvyšších. „Je to špatné rozhodnutí,“ okomentoval premiér Keir Starmer čtvrteční rozhodnutí proti fanouškům Maccabi Tel Aviv.
Izraelští fanoušci během utkání kvalifikace na mistrovství světa.

Izraelští fanoušci během utkání kvalifikace na mistrovství světa. | foto: Reuters

Britský premiér Keir Starmer (10. září 2025)
Fanoušci izraelského týmu Maccabi Tel Aviv.
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět...
Fandové Paris St Germain podpořili ve velkém Palestinu.
27 fotografií

Důvod?

Od začátku prostý.

Na Ostrovech mají oprávněné obavy z masových protestů propalestinských skupin proti izraelským obyvatelům, které provází konflikt v Pásmu Gazy.

I kvůli předešlým událostem podobného typu si místní policie zápas Evropské ligy, který je na programu 6. listopadu, vyhodnotila jako „vysoce rizikový“. A v rámci bezpečnostní poradní skupiny, která v Británii zodpovídá za opatření během sportovních utkání, chce zákazem vstupu ochránit obě strany.

Souhlasíte s rozhodnutím Aston Villy nepustit izraelské fanoušky na zápas Evropské ligy?

celkem hlasů: 207

Policie připomněla hlavně násilná střetnutí fanoušků v Amsterdamu z minulého roku, kdy se potyčky u stadionu zvrhly až v pronásledování Židů v ulicích. Reagovala izraelská diplomacie, město upadlo do šoku.

„Byly jsme svědky toxické kombinace antisemitismu, chuligánství a nekončícího hněvu,“ oznamovaly nizozemské úřady.

I tomu se chtějí v Británii, kde jsou rovněž propalestinská hnutí velmi silná, vyhnout. Obzvlášť v Birminghamu, druhém největším městě v království.

Jenže je tenhle přístup správný?

Britský premiér Keir Starmer (10. září 2025)

„Je úkolem policie, aby zajistila, že se všichni fanoušci dostanou domů v bezpečí a mohou si zápas užít bez strachu, násilí nebo zastrašování,“ doplnil Starmer na sociální síti X. „Antisemitismus v našich ulicích nebudeme tolerovat.“

„Fotbal a sport mají obrovskou sílu sjednocovat. Tohle rozhodnutí jen podnítí další snahy o nenávist a rozdělení,“ citovala pak BBC Nigela Huddlestona, poslance za Droitwich a Evesham.

„Opravdu tvrdíme, že v moderní Británii nedokážeme zajistit bezpečnost židovských občanů na našich ulicích a sportovištích? S tím se nemohu smířit,“ doplnil s tím, že požádal o prošetření i ministryni kultury.

Fanoušci izraelského týmu Maccabi Tel Aviv.

„Aston Villa by měla nést následky a zápas by se měl odehrát bez diváků,“ napsala na sociální síti X organizace zaštiťující židovskou komunitu v Británii. „Je absurdní, že fanoušci jsou vyloučeni ze zápasu jen proto, že policie nedokáže zaručit jejich bezpečnost.“

Lídryně Konzervativní strany Kemi Badenochová označila rozhodnutí za „národní tragédii“.

I kvůli četným reakcím je teď kauza na britských webech sportovním tématem číslo jedna, některé dokonce spustily podrobný online přenos. Zatím poslední reagoval Simon Foster, vrchní policejní komisař oblasti West Midlands, který doporučil „rozhodnutí ještě jednou přehodnotit“.

Je strach oprávněný?

Násilí a výtržnictví. Vingegaard vyhrál, Vuelta prohrála. Ohrožena má být i Tour

Protesty provázejí izraelské sportovce po celém světě. V létě se kvůli propalestinským aktivistům nedařilo zajistit bezpečnost na španělské cyklistické Vueltě, jejíž etapy provázelo výtržnictví, zkracování i ošklivé střety s policií.

Ve fotbale zase protesty potkaly izraelský národní tým v Norsku i v Itálii během kvalifikace na mistrovství světa.

Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět peloton Vuelty.

UEFA, hlava evropského fotbalu, zaujala celkem neutrální stanovisko. „Ve všech případech zůstávají příslušné místní orgány odpovědné za rozhodnutí týkající se bezpečnosti a ochrany zápasů konaných na jejich území,“ konstatovala pro agenturu Reuters s tím, že si přeje, aby fanoušci mohli cestovat a podporovat svůj tým v „bezpečném a přívětivém prostředí“.

Přitom právě UEFA přemýšlela o vyloučení izraelského týmu z kvalifikací o mistrovství světa. Stejně se zachovala i městská rada Barcelony, města, kde má startovat cyklistická Tour de France příští rok. Tamní politici se bojí protestů, a proto chtějí vyloučit tým Israel – Premier Tech ze závodu.

Odstartuje Tour v Barceloně? Představitelé města požadují: Vylučte izraelský tým

Teď se nejspíš izraelští fanoušci nepodívají na zápas Evropské ligy.

V Gaze sice od 10. října platí příměří, jenže ve světě, a ve sportu nevyjímaje, budou ozvěny konfliktu znít ještě dlouho.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
