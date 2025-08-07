Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez

  15:22
Nikoli Stadion republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, ale skromný areál pro patnáct stovek fanoušků, který je součástí jerevanské fotbalové akademie. Odveta Sparty s Araratem-Armenie se bude hrát příští týden na neobvyklém místě. Může za to turné americké zpěvačky Jennifer Lopez.

TADY SE HRÁT NEBUDE. Trávník na Stadionu republiky Vathena Sargsjana v Jerevanu poničil koncert americké zpěvačky Jennifer Lopez. Utkání Sparty s Araratem-Armenie se proto přesouvá. | foto: ČTK

Koncert v rámci série Up All Night: Live in 2025 se sice na stadionu v arménské metropoli uskutečnil už v neděli 3. srpna, ale zůstal po něm zruinovaný trávník.

„Byl lehce poničen, ale všechno bude v pořádku. Zvládneme to, žádný velký problém,“ citoval ještě v úterý server sport.news.am Ašota Barseghjana, hlavního správce Stadionu republiky.

Po inspekci Arménské fotbalové federace však bylo rozhodnuto: „Tady se hrát nemůže.“

Hrací plocha musí být nachystaná hlavně na zářijový duel kvalifikace mistrovství světa proti Portugalsku, takže duel Araratu, jenž měl mít stadion příští čtvrtek pronajatý, se přesouvá.

„Odvetu proti FC Ararat Armenia odehrajeme na stadionu AFF Technical Center Academy. Na stadionu pro nás bude připravený sektor hostů v dostačující kapacitě,“ oznámila Sparta fanouškům na sociálních sítích.

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Na zmíněném stadionu hraje Ararat-Armenia zápasy domácí soutěže a ve druhém předkole Konferenční ligy na něm dokonce přivítal i rumunskou Universitateu Kluž. Třetí předkolo by na něm ale podle pravidel hrát neměl, neboť místo nesplňuje ani základní požadavky UEFA.

I její zástupci však tentokrát museli přimhouřit obě oči a udělili výjimku.

Stadionek je součástí sportovního areálu na severovýchodě Jerevanu. Nachází se zde hned deset fotbalových ploch, tenisové kurty či víceúčelová hala a bazén. Přes ulici je okruh pro motokáry.

Jediná tribuna pojme 1 500 diváků, takže kulisy odvety budou připomínat spíš letní přípravu než evropskou kvalifikaci. Připočtěte k tomu extrémně vysoké teploty, které v Jerevanu aktuálně panují, a nevšední zážitek je na světě.

Sparta rozehraje dvojzápas s Araratem-Armenie ve 20 hodin na Letné. Postupující narazí v závěrečném předkole na lepšího z dvojice FC Riga - Beitar Jeruzalém.

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosté spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

7. srpna 2025  15:22

Před lety se sešli v Liberci. A teď znovu v Burnley. Dúbravka v týmu doplní Hladkého

Český brankář Václav Hladký má v anglickém Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka Premier League přichází slovenský gólman Martin Dúbravka. Oba se před devíti lety sešli v jednom týmu Slovanu...

7. srpna 2025  14:37

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

