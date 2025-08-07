Koncert v rámci série Up All Night: Live in 2025 se sice na stadionu v arménské metropoli uskutečnil už v neděli 3. srpna, ale zůstal po něm zruinovaný trávník.
„Byl lehce poničen, ale všechno bude v pořádku. Zvládneme to, žádný velký problém,“ citoval ještě v úterý server sport.news.am Ašota Barseghjana, hlavního správce Stadionu republiky.
Po inspekci Arménské fotbalové federace však bylo rozhodnuto: „Tady se hrát nemůže.“
Armenia’s Economy Minister Says $13.3 Million Gained From $6 Million Jennifer Lopez Concert as 15,000 Tourists Attend, Calls for More International Star Performances🔥🔥 pic.twitter.com/ruMb5a7fTo— @PopArtR (@Atelevisao1) August 4, 2025
Hrací plocha musí být nachystaná hlavně na zářijový duel kvalifikace mistrovství světa proti Portugalsku, takže duel Araratu, jenž měl mít stadion příští čtvrtek pronajatý, se přesouvá.
„Odvetu proti FC Ararat Armenia odehrajeme na stadionu AFF Technical Center Academy. Na stadionu pro nás bude připravený sektor hostů v dostačující kapacitě,“ oznámila Sparta fanouškům na sociálních sítích.
Na zmíněném stadionu hraje Ararat-Armenia zápasy domácí soutěže a ve druhém předkole Konferenční ligy na něm dokonce přivítal i rumunskou Universitateu Kluž. Třetí předkolo by na něm ale podle pravidel hrát neměl, neboť místo nesplňuje ani základní požadavky UEFA.
I její zástupci však tentokrát museli přimhouřit obě oči a udělili výjimku.
Stadionek je součástí sportovního areálu na severovýchodě Jerevanu. Nachází se zde hned deset fotbalových ploch, tenisové kurty či víceúčelová hala a bazén. Přes ulici je okruh pro motokáry.
Jediná tribuna pojme 1 500 diváků, takže kulisy odvety budou připomínat spíš letní přípravu než evropskou kvalifikaci. Připočtěte k tomu extrémně vysoké teploty, které v Jerevanu aktuálně panují, a nevšední zážitek je na světě.
Sparta rozehraje dvojzápas s Araratem-Armenie ve 20 hodin na Letné. Postupující narazí v závěrečném předkole na lepšího z dvojice FC Riga - Beitar Jeruzalém.