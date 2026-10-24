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Sparto, nedáš víc lístků? Bournemouth píše pohádku, kterou málokdo uvidí

Jan Daněk
  10:30
Amine Adli (vlevo) slaví s Adrienem Truffertem branku Bournemouthu proti AC...

Amine Adli (vlevo) slaví s Adrienem Truffertem branku Bournemouthu proti AC Milán. | foto: AP

Fotbalisté Bournemouthu otevřeli skóre zápasu proti Sunderlandu.
Marcus Tavernier dává gól hlavou.
Alexander Isak z Liverpoolu střílí gól proti Bournemouthu.
Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Bournemouthu.
10 fotografií
Za Bournemouth docela nedávno kopal druhou a třetí ligu. „Tehdy jsme si ještě občas zatrénovali v parku,“ vzpomíná bývalý obránce Joe Partington a mrkne na listnaté stromy, které se tyčí na dohled Vitality Stadium. „Teď už parkem procházejí jen fanoušci, aby viděli evropské zápasy.“ Znáte tuhle fotbalovou pohádku?

Momentálně baví Anglii i Evropskou ligu. AFC Bournemouth zůstává jedním z pěti týmů, které v její hlavní fázi jen vítězí. Naposledy se ve čtvrtek večer jihu Anglie znemožnil 0:3 kultovní AC Milán. „Neskutečné,“ vydechl pro TNT Sport domácí záložník Ryan Christie.

Vlastně je docela fuk, že AC lehce vybledl dřívější lesk a mančaft z Premier League nasměrovaly k jasnému triumfu dvě penalty v úvodní půli a vyloučení brankáře Maignana. Stěží uvěřitelné se jeví jiné okolnosti.

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Zatímco slavná italská značka na jaře 2003 triumfovala v Lize mistrů, její čtvrteční protivník se nacházel ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži. V roce 2008 klubu z jižního pobřeží dokonce hrozil zánik. „Někdo mi připomínal, že přesně před patnácti lety jsme byli na sedmnáctém místě ve třetí lize,“ doplňoval Christie. „Je to vážně neskutečné.“

V současnosti prožívá klub z lázeňského města nejúspěšnější období dějin. Předchozí tři sezony etabloval tým mezi anglickou elitou kouč Andoni Iraola. Na jaře ho dotlačil k šestému fleku v Premier League a pohárové vstupence. Zatímco Španěl se přesunul na střídačku slavného Liverpoolu, Bournemouth převzal Němec Marco Rose. V domácí soutěži se trochu hledá, ale na mezinárodní scéně exceluje. Před milánským AC zdolal 2:1 Real Sociedad a 3:0 Sturm Graz.

„Musím se štípnout, proti komu nastupujeme. Vždyť ještě nedávno se mezi naše soupeře řadil Oldham Athletic nebo Hartlepool United. A teď se koukáme na AC Milán,“ vyznává se pro BBC Kirk Tovey. Patří mezi věrné fanoušky, kteří neopustili klub v nižších soutěžích. Měl pech, že na AC propásl nákup lístků, ale hned namítá: „Moje neteř Bournemouth zbožňuje, ale na stadion se skoro nepodívá.“

Klub uvolňuje lístky do prodeje podle propracovaného systému věrnostních bodů, při němž se málokdy dostane na svátečního návštěvníka.

Bournemouth vlastně píše pohádku, kterou málokdo uvidí. Má nejprťavější domov současné Premier League, kam se vmáčkne zhruba jedenáct a půl tisíce diváků, což lze srovnat s kapacitou stánku v Plzni, která si koncem roku s Bournemouthem v Evropské lize zahraje. Na Vitality Stadium mezitím započaly stavební práce, po nichž ochozy příští rok pojmou přes dvacet tisíc hlav. Což zase zhruba odpovídá stadionu pražské Sparty, kam anglický vyzývatel dorazí za dva týdny. Příznivci Bournemouthu si ve velkém předstihu rozebrali lístky v hostujícím sektoru a z Anglie dorazil dotaz: Sparto, nedáš nám víc míst?

Amine Adli (vlevo) slaví s Adrienem Truffertem branku Bournemouthu proti AC Milán.
Fotbalisté Bournemouthu otevřeli skóre zápasu proti Sunderlandu.
Marcus Tavernier dává gól hlavou.
Alexander Isak z Liverpoolu střílí gól proti Bournemouthu.
10 fotografií

Protože čeští fandové ještě lístky nevykoupili a na Letné zvažují, že Angličanům uvolní i dva přilehlé sektory u hostujícího kotle.

Bournemouth frčí a jeho fanoušci chtějí být u toho. Klub má přezdívku Cherries podle rozsáhlých třešňových sadů, které rostly na blízkém panství. A nyní vzkvétá i sportovně.

Před čtyřmi lety ho kompletně převzal americký miliardář Bill Foley. Loni se za 32 milionů liber (bezmála miliardu korun) v nedalekém Canford Magna otevřelo moderní tréninkové centrum. Současní plejeři už nemusejí klusat za dohledu pejskařů a kolemjdoucích v parku.

A rozmach pokračuje i v Evropě.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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4. kolo

Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.70
  • 3.74
  • 2.34
Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.83
  • 4.00
  • 3.76
AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 4.86
  • 4.31
  • 1.60
Real Sociedad vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.94
  • 3.81
  • 3.50
Levski Sofia vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.97
  • 3.61
  • 3.58
Anderlecht Brusel vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.88
  • 3.88
  • 3.64
Stade Rennes vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.10
  • 3.62
  • 3.21
NEC Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.76
  • 4.06
  • 4.03
AC Milán vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 1.31
  • 5.53
  • 8.26
Leverkusen vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.41
  • 5.00
  • 6.36
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Benfica LisabonBenfica 3 3 0 0 10:2 9
2. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
3. BournemouthBournemouth 3 3 0 0 8:1 9
4. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
5. Olympiakos PireusPireus 3 3 0 0 4:1 9
6. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
7. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
8. Besiktas IstanbulBesiktas 3 2 1 0 9:5 7
9. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
10. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
11. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 2 0 1 5:4 6
12. Olympique LyonLyon 3 2 0 1 5:6 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. Real SociedadReal Sociedad 3 1 1 1 8:3 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 1 1 8:5 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 5:3 4
17. Levski SofiaLevski 3 1 1 1 3:3 4
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
19. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
20. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 1 1 1 3:6 4
22. Anderlecht BruselAnderlecht 3 1 0 2 4:3 3
23. HoffenheimHoffenheim 3 1 0 2 5:5 3
24. AC MilánAC Milán 3 1 0 2 4:5 3
25. Celta VigoCelta Vigo 3 1 0 2 3:4 3
26. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
27. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 0 2 4:6 3
28. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
29. NK CeljeCelje 3 0 1 2 2:7 1
30. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
31. Lillestrom SKLillestrom 3 0 1 2 2:9 1
32. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
33. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 0 3 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. Celtic GlasgowCeltic 3 0 0 3 3:9 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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