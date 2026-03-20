Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

  15:05
Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas ojedinělá. Projděte si postupně největší domácí debakly Sparty na pohárové scéně.
Sparta – Steaua 1:5 (7. září 1988)

Momentka ze začátku utkání mezi Spartou a Steauou v roce 1988. Na snímku domácí kapitán Jozef Chovanec.

Ve spodních patrech letenského stadionu se tenkrát ještě stálo, brankové sítě byly dnes už nepředstavitelně úzké. A Sparta, nakopnutá čerstvým ligovým titulem, vyrazila vstříc Poháru mistrů evropských zemí.

V prvním kole ji však los vůbec nepřál.

Vždyť právě rumunská Steaua nejslavnější evropskou soutěž v roce 1986 vyhrála.

Na Letné ale brzy ztrácela, když se po dvaceti minutách z dorážky prosadil Roman Kukleta. Od té doby už ale koncertovali jen hosté. Možná ještě břevno Vítězslava Lavičky stojí za zmínku, jinak přesné rány zapisoval už jen soupeř.

Otočil už do poločasu, nejdřív po rohu jásal útočník Marius Lavatus a těsně před odchodem do šaten zvedal ruce znovu. Tragédie nastala v závěrečných patnácti minutách, kdy domácí obranu postupně ztrestali dvakrát Gheorghe Hagi a také Tudorel Stoica.

„Hráli jsme bez tří zraněných klíčových hráčů, ale ať už jde o jakékoliv subjektivní či objektivní příčiny, tak takový výsledek se samozřejmě nedá zapomenout,“ cituje klubový web tehdejšího trenéra Jozefa Jarabinského.

Tehdejší novináři označili zápas za absolutní selhání.

Sestavy

Sparta: Stejskal – Bielik, Vrabec, Orgonik, Bílek, Němeček, Novak, Chovanec, Kukleta (46. Siegl), Skuhravý, Lavička

Steaua: Lung – Petrescu, Ungureanu, Iovan, Stoica, Belodedici, Lavatus, Dumitrescu (74. Gabi Balint), Hagi, Rotariu, Mastacan (84. Pena)



Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
