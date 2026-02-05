Které z posil dopsat pro poháry? Smůlu bude mít jeden sparťan. Co Plzeň a Sigma?

Po odehrání základní části a před startem play off mohou kluby dopsat nejvýš tři nové hráče. Výjimku mají mužstva, v jejichž zemích se ligový ročník hraje systémem jaro - podzim, což se českých týmů netýká.
Sparta
5 odchodů ze soupisky pro základní fázi
4 příchody
Sparta, která si díky umístění na čtvrté příčce celkové tabulky Konferenční ligy zajistila přímý postup do osmifinále, během zimního přestupního období získala čtyři posily - hrotového útočníka Matyáše Vojtu, středpolaře Andrew Irvinga, wingbeka Olivera Sonneho a křídelníka Joaa Grimalda. Na jednoho z nich se nedostane.
Naopak pět hráčů, kteří byli na podzimní soupisce, odešlo. Středopolař Lukáš Sadílek, pravý krajní hráč Ángelo Preciado, hrotový útočník Kevin Prince Milla a ofenzivní hráči Dominik Hollý s Veljkem Birmančevičem.
Právě nečekaný odchod srbského křídelníka na poslední chvíli mohl uvažování trenéra Briana Priskeho ještě ovlivnit.
Je předpoklad, že Sonne bude náhradou za Preciada. Chybět by neměl ani Irving, další posila z Premier League, zvlášť když po odchodu Sadílka nelze v úvodu jara počítat ani se zraněným středopolařem Santiagem Enemem. Vojta je zase nejdražší posilou mezi českými kluby v historii a i když ho Sparta nekupovala jen kvůli jaru 2026, těžko si představit, že se na soupisku nevejde.
Plzeň
5 odchodů ze soupisky
8 příchodů
Sice věkově by mohl být i na tzv. B-listu, kam mohou být zapsáni hráči narození po 1. lednu 2004, ale nesplňuje status odchovance.
Grimaldovy šance vzrostly s odchodem Birmančeviče. V kádru jsou na pozici tzv. desítek či křídel jen Lukáš Haraslín, John Mercado a Garang Kuol. Případně tam lze nasadit i hroťáka Albiona Rrahmaniho.
Dopsat by mohla Sparta i stopera Jakuba Martince, který je sice v klubu od loňského září, ale jeho příchod z Jablonce se uskutečnil až po uzávěrce podzimních pohárových soupisek.
Plzeň během ledna rovněž přišla o pět hráčů ze soupisky pro základní část Evropské ligy. Koho z osmi posil trenér Martin Hyský za ně vybere?
Odešli stoper Svetozar Markovič, středopolař Adrian Željkovič, útočník Rafiu Durosinmi, univerzál Milan Havel a gólman Matyáš Jedlička.
Je předpoklad, že si kouč vystačí se stávajícími brankáři Wiegelem, Tvrdoněm a Šilhavým, takže nového gólmana Dominika Ťapaje dopisovat nebude.
Spíš si poháry zahrají stoper Dávid Krčík, středopolař Patrik Hrošovský a nejspíš útočník Daniel Vašulín. V lednu ještě přišli ofenzivní záložník Tom Slončík, středopolař Alexandr Sojka, obránce Adam Kadlec a útočník Salim Lawal.
Olomouc
6 odchodů ze soupisky
9 příchodů
Krčík a Hrošovský jsou posily do základní sestavy, byť především mezi stopery (Jemelka, Dweh, Paluska, Spáčil) je velká konkurence. A hromotluk Vašulín je zase jiným typem útočníka než Matěj Vydra, Prince Adu či Christophe Kabongo.
Třetí český zástupce v jarní části evropských pohárů Olomouc přišla v lednu dokonce o šest hráčů z podzimní soupisky, z toho o čtyři ofenzivní. Pryč je Jan Navrátil, Daniel Vašulín, Simon Michez a Muhamed Tijani. V týmu už nejsou také středopolař Radim Breite a levý krajní hráč Andreas Dumitrescu.
Koho ze zástupu devíti posil vybrat za ně? Nejlíp se ukazují defenzivní záložník Peter Baráth a křídelník Danijel Šturm, posily do základu. Pak se nejspíš rozhodne mezi útočníky Antonínem Růskem a Václavem Sejkem.
Během ledna ještě dorazili stoper Jakub Elbel, záložníci Dario Grgič, Jakub Jezierski a Fabijan Krivak a útočník John Dembe. Ten je však zraněný, Grgič, Jezierski a Krivak jsou zase mladí hráči, kteří zatím neatakují základní sestavu.