Sparta na prahu Priskeho éry: Omluvte estetické nedostatky, hlavní je postup

Zvědaví, natěšení, plní očekávání. Sparťanští fanoušci zápas 2. předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger během pár dnů vyprodali.

I to ukazuje na to, jak je čtvrteční premiéra Briana Priskeho sledovaná.

V hledišti bude přibližně patnáct tisíc diváků, víc jich na Letnou kvůli trestu za rasistický transparent z minulé sezony v zápase na Partizanu Bělehrad přijít nemůže. Část původně uzavřené tribuny obsadí přibližně třináct stovek dětí od šesti do čtrnácti let.

Všichni chtějí vidět silnou, dominantní a především vítěznou Spartu.

Norský klub je první překážkou v předkolech. Aby sparťané splnili cíl a probili se do základní skupiny, musí si poradit nejdříve s Vikingem a pak s dalšími dvěma protivníky.

Jak jednou zaváhají, je konec a evropské poháry budou bez Sparty, čímž by se nový kouč rychle dostal pod tlak.

ONLINE Sparta - Viking Stavanger čtvrtek 19.00

Rozhodčí: Lukjančukas - Kazlauskas, Mirauskas (všichni Litva) Pravděpodobná sestava Sparty: Holec - Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner (Höjer) - Pešek, Sadílek, Fortelný, Daněk (Haraslín) - Čvančara (Karabec), Kuchta.

„Předkola nejsou situace, kterou bych zrovna vyhledával. Já mám rád vítězství. Je důležité mít soupeře dobře přečteného, dobře se na něj připravit. Podkladů máme dost na to, aby hráči věděli, co je čeká. Pak už je to na nich. Musí ukázat, že takové zápasy zvládají. Od sebe, od svého realizačního týmu i od hráčů očekávám to nejlepší,“ poznamenal kouč.

Loni měl jeho předchůdce Pavel Vrba výhodu v tom, že Sparta jako druhý tým české ligy hrála kvalifikaci o Ligu mistrů. V nemistrovské části stačilo porazit prvního protivníka a měla klid.

To se jí povedlo proti Rapidu Vídeň, a když následně ve 3. předkole Champions League nestačila na Monako, jako „bolestné“ dostala základní skupinu Evropské ligy. A i kdyby tenkrát Rapid nepřemohla, dostala by další šanci v kvalifikaci Evropské ligy, posléze pak i v play off Konferenční ligy.

Letos žádné opravy. Vyřazený tým obdrží jen pár stovek tisíc eur a na podzim bude mít volné čtvrtky.

„Pro nás to nic nemění, chceme zvítězit, postoupit. To je náš jednoznačný cíl. To je prostě věc, které chceme dosáhnout. Víme, že žádnou další šanci na opravu nedostaneme. Ale neznamená to, že bychom se připravovali jinak, kdybychom byli v jiné evropské soutěži,“ zdůraznil Priske.

Na úvod má Sparta těžkého protivníka. Když Stavanger zdolá, v 3. předkole narazí na papírově slabšího - Motherwell, nebo Sligo Rovers. V závěrečném play off to však může být i semifinalista minulé sezony Ligy mistrů Villarreal, nebo West Ham United.

„Viking je typický skandinávský tým, velmi dobře organizovaný. Mají propracovaný systém, na kterém dělají několik let. Loňskou sezonu měli velmi dobrou, i letošní jim vychází. Sice pár zápasů nevyhráli, ale teď jsou zase na cestě vzhůru,“ vysledoval Priske.

Viking jde do souboje z plné sezony, protože v Norsku se liga hraje systémem jaro - podzim. Po šestnácti kolech je klub ze Stavangeru s pětibodovou ztrátou na Molde a Lilleström třetí, až za ním je Bodö/Glimt, loňský pohárový objev.

Sparta jde do zápasu jen z přípravy, která vám nic zásadního nenapoví. Priske je u týmu pět týdnů. Proto její hra může působit syrově, nemusí hned všechno vycházet. Hráči musí předkola vyválčit, s krásným fotbalem v nich zpravidla neuspějete.

„Nemám rád výmluvy, takže naší výchozí pozici a tu soupeřovu musíme vzít jako fakt. Víme, že Viking je v určitém módu, že součinnost bude mít lepší s ohledem na to, že je uprostřed sezony. U nás to zřejmě ještě nebude takové, jak bychom si všichni představovali. Ale musíme ze sebe vydat maximum,“ prohlásil Priske.

Od poloviny června sparťané trénují jinak, než byli zvyklí. „S těmi pěti týdny jsem spokojený. Hráči se na zátěž a intenzitu adaptovali. Rychle jsme zjistili, že je musíme posunout, že se musí zlepšovat. A čísla nám ukazují, že to jde. Ale taky jsme si museli dát pozor, abychom je nepřetížili, pak by mohlo dojít ke zraněním.“

Proti Stavangeru nebude mít Priske kompletní kádr. Po zranění z minulé sezony se zotavuje stoper Čelůstka, bolavá záda do hry nepustí nového kapitána Krejčího mladšího. Nejistí jsou Höjer a Haraslín čili celá levá strana. Naopak fit už je útočník Čvančara.

„Nezlobte se, ale zdravotní stav konkrétních hráčů specifikovat nechci. Sami víte, že pár hráčů pondělní otevřený trénink neabsolvovalo, nebo ne celý,“ poznamenal Priske.

„Čvančara by měl být stoprocentně připravený, absence Čeldy a Krejčího je pro nás ztrátou. Ale i tak máme fyzicky dobře vybavené hráče, kteří nám pomohou při standardkách. Víme, že jsou důležité, a to nejen v předkolech, ale i s ohledem na českou ligu. Vím, že z nich Sparta hodně inkasovala. Věřím, že my z nich budeme nebezpeční.“