Fotbalisté Sparty se pokusí probojovat do ligové fáze Ligy mistrů. Začínají ve 3. předkole a jejich soupeřem je francouzský Lyon. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do sparťanské pohárové historie.
Program Sparty v předkole Ligy mistrů
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|úterý 4. 8. 2026, 19:00
|3 předkolo
|Sparta – Lyon
|Prima Sport
|úterý 11. 8. 2026, 19:00
|3. předkolo
|Lyon -Sparta
|?
Pokud Sparta souboj s Lyonem nezvládne, automaticky se zařadí do hlavní části Evropské ligy.
Systém Ligy mistrů UEFA 2026/27
Předkola Ligy mistrů
Před ligovou fází probíhají kvalifikační předkola, ve kterých týmy bojují o postup mezi 36 účastníků hlavní části soutěže. Hrají se celkem čtyři a kluby do nich vstupují podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích.
Ligová fáze
- Ligové fáze se účastní 36 týmů
- Všechny kluby jsou v jedné společné tabulce
- Každý tým odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku)
- Zápasy probíhají od září do ledna, poslední kolo se hraje ve stejný čas
Postup do vyřazovací fáze
- 1.–8. místo: přímý postup do osmifinále
- 9.–24. místo: postup do baráže o osmifinále
- 25.–36. místo: vyřazení z Ligy mistrů
Vyřazovací fáze
- Baráž, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku)
- Finále v roce 2027 hostí stadion Metropolitano v Madridu v sobotu 5.června 2027 od 18:00
Poslední účast Sparty v Lize mistrů
Sparta si Ligu mistrů naposledy zahrála v ročníku 2024/25. Zvládla tři předkola a postoupila do ligové fáze. Tam skvěle odstartovala výhrou nad Salcburkem a remízou ve Stuttgartu, potom však přišel velký sešup a šest porážek za sebou. V tabulce Sparta skončila se čtyřmi body na 31. místě.
Sparta v Lize mistrů 2024/25
|Fáze
|Soupeř
|Výsledek
|2. předkolo
|Shamrock Rovers
|2:0 a 4:2 (D)
|3. předkolo
|FCSB
|1:1 (D) a 3:2
|4. předkolo
|Malmö FF
|2:0 a 2:0 (D)
|Ligová fáze
|FC Red Bull Salzburg
|3:0 (D)
|Ligová fáze
|VfB Stuttgart
|1:1 (V)
|Ligová fáze
|Manchester City
|0:5 (V)
|Ligová fáze
|Stade Brestois
|1:2 (D)
|Ligová fáze
|Atlético Madrid
|0:6 (D)
|Ligová fáze
|Feyenoord
|2:4 (V)
|Ligová fáze
|Inter Milán
|0: (D)
|Ligová fáze
|Bayer Leverkusen
|0:2 (V)
* D = doma, V = venku
Historie Sparty v Lize mistrů
- Sparta má v Lize mistrů bohatou historii. Sedmkrát si zahrála základní skupinu, ze které třikrát postoupila.
- Největším úspěchem Sparty jsou dvě účasti v osmifinálové skupině a osmifinále proti AC Milán v ročníku 2003/04.
Historie Sparty v Lize mistrů
|Sezona
|Výsledek
|1993/94
|2. kolo
|1994/95
|Předkolo
|1997/98
|Základní skupina (3. místo)
|1998/99
|Předkolo
|1999/00
|Základní skupina (1. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
|2000/01
|Základní skupina (4. místo)
|2001/02
|Základní skupina (2. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
|2002/03
|3. předkolo
|2003/04
|Základní skupina (2. místo), osmifinále (vyřazena od AC Milán)
|2004/05
|Základní skupina (4. místo)
|2005/06
|Základní skupina (4. místo)
|2007/08
|3. předkolo
|2008/09
|3. předkolo
|2009/10
|3. předkolo
|2010/11
|4. předkolo
|2014/15
|3. předkolo
|2015/16
|3. předkolo
|2016/17
|3. předkolo
|2021/22
|3. předkolo
|2023/24
|3. předkolo
|2024/25
|Skupinová fáze
Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:
- Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
- Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
- Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
- Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)