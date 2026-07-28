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Sparta v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

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  12:40

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou. | foto: ČTK

Fotbalisté Sparty se pokusí probojovat do ligové fáze Ligy mistrů. Začínají ve 3. předkole a jejich soupeřem je francouzský Lyon. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do sparťanské pohárové historie.

Program Sparty v předkole Ligy mistrů

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
úterý 4. 8. 2026, 19:003 předkoloSparta – LyonPrima Sport
úterý 11. 8. 2026, 19:003. předkoloLyon -Sparta?

Pokud Sparta souboj s Lyonem nezvládne, automaticky se zařadí do hlavní části Evropské ligy.

Systém Ligy mistrů UEFA 2026/27

Předkola Ligy mistrů

Před ligovou fází probíhají kvalifikační předkola, ve kterých týmy bojují o postup mezi 36 účastníků hlavní části soutěže. Hrají se celkem čtyři a kluby do nich vstupují podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích.

Ligová fáze

  • Ligové fáze se účastní 36 týmů
  • Všechny kluby jsou v jedné společné tabulce
  • Každý tým odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku)
  • Zápasy probíhají od září do ledna, poslední kolo se hraje ve stejný čas

Postup do vyřazovací fáze

  • 1.–8. místo: přímý postup do osmifinále
  • 9.–24. místo: postup do baráže o osmifinále
  • 25.–36. místo: vyřazení z Ligy mistrů

Vyřazovací fáze

  • Baráž, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku)
  • Finále v roce 2027 hostí stadion Metropolitano v Madridu v sobotu 5.června 2027 od 18:00

Poslední účast Sparty v Lize mistrů

Sparta si Ligu mistrů naposledy zahrála v ročníku 2024/25. Zvládla tři předkola a postoupila do ligové fáze. Tam skvěle odstartovala výhrou nad Salcburkem a remízou ve Stuttgartu, potom však přišel velký sešup a šest porážek za sebou. V tabulce Sparta skončila se čtyřmi body na 31. místě.

Sparta v Lize mistrů 2024/25
FázeSoupeřVýsledek
2. předkoloShamrock Rovers2:0 a 4:2 (D)
3. předkoloFCSB1:1 (D) a 3:2
4. předkoloMalmö FF2:0 a 2:0 (D)
Ligová fázeFC Red Bull Salzburg 3:0 (D)
Ligová fázeVfB Stuttgart 1:1 (V)
Ligová fázeManchester City 0:5 (V)
Ligová fázeStade Brestois 1:2 (D)
Ligová fázeAtlético Madrid0:6 (D)
Ligová fázeFeyenoord2:4 (V)
Ligová fázeInter Milán0: (D)
Ligová fázeBayer Leverkusen0:2 (V)

* D = doma, V = venku

Historie Sparty v Lize mistrů

  • Sparta má v Lize mistrů bohatou historii. Sedmkrát si zahrála základní skupinu, ze které třikrát postoupila.
  • Největším úspěchem Sparty jsou dvě účasti v osmifinálové skupině a osmifinále proti AC Milán v ročníku 2003/04.
Historie Sparty v Lize mistrů
SezonaVýsledek
1993/942. kolo
1994/95Předkolo
1997/98Základní skupina (3. místo)
1998/99Předkolo
1999/00Základní skupina (1. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2000/01Základní skupina (4. místo)
2001/02Základní skupina (2. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2002/033. předkolo
2003/04Základní skupina (2. místo), osmifinále (vyřazena od AC Milán)
2004/05Základní skupina (4. místo)
2005/06Základní skupina (4. místo)
2007/083. předkolo
2008/093. předkolo
2009/103. předkolo
2010/114. předkolo
2014/153. předkolo
2015/163. předkolo
2016/173. předkolo
2021/223. předkolo
2023/243. předkolo
2024/25Skupinová fáze

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
  • Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

2. předkolo

Kuopion Palloseura vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
28.7. 17:00
  • 2.81
  • 3.56
  • 2.45
Lincoln Red Imps vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
28.7. 18:00
  • 5.38
  • 4.45
  • 1.58
Dinamo Záhřeb vs. FC Thun //www.idnes.cz/sport
28.7. 20:00
  • 1.37
  • 5.12
  • 8.48
NK Celje vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
28.7. 20:15
  • 1.46
  • 4.69
  • 6.85
Heart of Midlothian FC vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
28.7. 20:45
  • 1.90
  • 4.14
  • 3.64
Shamrock Rovers vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
28.7. 21:00
  • 1.71
  • 4.11
  • 4.67
FC Kajrat Almaty vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
29.7. 17:00
  • 2.16
  • 3.34
  • 3.53
FK Kauno Žalgiris vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
29.7. 18:00
  • 1.74
  • 3.69
  • 5.01
KKS Lech Poznaň vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
29.7. 19:00
  • 1.74
  • 4.02
  • 4.59
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Víkingur Reykjavík //www.idnes.cz/sport
29.7. 19:30
  • 1.59
  • 4.36
  • 5.41
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid
Paris Saint-Germain
1:1
Arsenal
Paris Saint-Germain

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