Ligová fáze: Pokud Sparta projde všechny tři kvalifikační kola, postoupí do ligové fáze Konferenční ligy. Té se účastní 36 týmů, které jsou v jedné velké tabulce. Každý tým odehraje 6 zápasů (3 doma, 3 venku) proti různým soupeřům. Vyřazovací část: Po ligové fázi postupuje 24 nejlepších týmů do vyřazovací fáze. Prvních 8 jde přímo do osmifinále, týmy na 9.–24. místě čeká předkolo play off o postup do osmifinále. Dále následují čtvrtfinále, semifinále a finále.