Program Sparty v předkole Ligy mistrů
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|úterý 4. 8. 2026, 19:00
|3 předkolo
|Sparta – Lyon
|Prima Sport
|2:1
|úterý 11. 8. 2026, 19:00
|3. předkolo
|Lyon -Sparta
|Prima Sport
|3:0
Program Sparty v Evropské lize
Sparta měla jistotu, že pokud se nedostane do Ligy mistrů, bude přeřazena rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Podrobný rozpis se jmény soupeřů a daty zápasů bude doplněn po losu 28. srpna.
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.
Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
Evropská liga – formát
- Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
- Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Systém Ligy mistrů UEFA 2026/27
Předkola Ligy mistrů
Před ligovou fází probíhají kvalifikační předkola, ve kterých týmy bojují o postup mezi 36 účastníků hlavní části soutěže. Hrají se celkem čtyři a kluby do nich vstupují podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích.
Ligová fáze
- Ligové fáze se účastní 36 týmů
- Všechny kluby jsou v jedné společné tabulce
- Každý tým odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku)
- Zápasy probíhají od září do ledna, poslední kolo se hraje ve stejný čas
Postup do vyřazovací fáze
- 1.–8. místo: přímý postup do osmifinále
- 9.–24. místo: postup do baráže o osmifinále
- 25.–36. místo: vyřazení z Ligy mistrů
Vyřazovací fáze
- Baráž, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku)
- Finále v roce 2027 hostí stadion Metropolitano v Madridu v sobotu 5.června 2027 od 18:00
Poslední účast Sparty v Lize mistrů
Sparta si Ligu mistrů naposledy zahrála v ročníku 2024/25. Zvládla tři předkola a postoupila do ligové fáze. Tam skvěle odstartovala výhrou nad Salcburkem a remízou ve Stuttgartu, potom však přišel velký sešup a šest porážek za sebou. V tabulce Sparta skončila se čtyřmi body na 31. místě.
|Fáze
|Soupeř
|Výsledek
|2. předkolo
|Shamrock Rovers
|2:0 a 4:2 (D)
|3. předkolo
|FCSB
|1:1 (D) a 3:2
|4. předkolo
|Malmö FF
|2:0 a 2:0 (D)
|Ligová fáze
|FC Red Bull Salzburg
|3:0 (D)
|Ligová fáze
|VfB Stuttgart
|1:1 (V)
|Ligová fáze
|Manchester City
|0:5 (V)
|Ligová fáze
|Stade Brestois
|1:2 (D)
|Ligová fáze
|Atlético Madrid
|0:6 (D)
|Ligová fáze
|Feyenoord
|2:4 (V)
|Ligová fáze
|Inter Milán
|0: (D)
|Ligová fáze
|Bayer Leverkusen
|0:2 (V)
* D = doma, V = venku
Historie Sparty v Lize mistrů
- Sparta má v Lize mistrů bohatou historii. Sedmkrát si zahrála základní skupinu, ze které třikrát postoupila.
- Největším úspěchem Sparty jsou dvě účasti v osmifinálové skupině a osmifinále proti AC Milán v ročníku 2003/04.
|Sezona
|Výsledek
|1993/94
|2. kolo
|1994/95
|Předkolo
|1997/98
|Základní skupina (3. místo)
|1998/99
|Předkolo
|1999/00
|Základní skupina (1. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
|2000/01
|Základní skupina (4. místo)
|2001/02
|Základní skupina (2. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
|2002/03
|3. předkolo
|2003/04
|Základní skupina (2. místo), osmifinále (vyřazena od AC Milán)
|2004/05
|Základní skupina (4. místo)
|2005/06
|Základní skupina (4. místo)
|2007/08
|3. předkolo
|2008/09
|3. předkolo
|2009/10
|3. předkolo
|2010/11
|4. předkolo
|2014/15
|3. předkolo
|2015/16
|3. předkolo
|2016/17
|3. předkolo
|2021/22
|3. předkolo
|2023/24
|3. předkolo
|2024/25
|Skupinová fáze
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