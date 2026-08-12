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Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

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  1:02

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou. | foto: ČTK

Fotbalisty Sparty si v sezoně 2026/27 zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Ve 3. předkole Ligy mistrů neuspěli proti francouzskému Lyonu. V našem přehledu najdete informace o soupeřích, termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do sparťanské pohárové historie.

Program Sparty v předkole Ligy mistrů

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
úterý 4. 8. 2026, 19:003 předkoloSparta – LyonPrima Sport2:1
úterý 11. 8. 2026, 19:003. předkoloLyon -SpartaPrima Sport3:0

Program Sparty v Evropské lize

Sparta měla jistotu, že pokud se nedostane do Ligy mistrů, bude přeřazena rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Podrobný rozpis se jmény soupeřů a daty zápasů bude doplněn po losu 28. srpna.

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Systém Ligy mistrů UEFA 2026/27

Předkola Ligy mistrů

Před ligovou fází probíhají kvalifikační předkola, ve kterých týmy bojují o postup mezi 36 účastníků hlavní části soutěže. Hrají se celkem čtyři a kluby do nich vstupují podle koeficientu a umístění v domácích soutěžích.

Ligová fáze

  • Ligové fáze se účastní 36 týmů
  • Všechny kluby jsou v jedné společné tabulce
  • Každý tým odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku)
  • Zápasy probíhají od září do ledna, poslední kolo se hraje ve stejný čas

Postup do vyřazovací fáze

  • 1.–8. místo: přímý postup do osmifinále
  • 9.–24. místo: postup do baráže o osmifinále
  • 25.–36. místo: vyřazení z Ligy mistrů

Vyřazovací fáze

  • Baráž, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku)
  • Finále v roce 2027 hostí stadion Metropolitano v Madridu v sobotu 5.června 2027 od 18:00

Poslední účast Sparty v Lize mistrů

Sparta si Ligu mistrů naposledy zahrála v ročníku 2024/25. Zvládla tři předkola a postoupila do ligové fáze. Tam skvěle odstartovala výhrou nad Salcburkem a remízou ve Stuttgartu, potom však přišel velký sešup a šest porážek za sebou. V tabulce Sparta skončila se čtyřmi body na 31. místě.

Sparta v Lize mistrů 2024/25
FázeSoupeřVýsledek
2. předkoloShamrock Rovers2:0 a 4:2 (D)
3. předkoloFCSB1:1 (D) a 3:2
4. předkoloMalmö FF2:0 a 2:0 (D)
Ligová fázeFC Red Bull Salzburg 3:0 (D)
Ligová fázeVfB Stuttgart 1:1 (V)
Ligová fázeManchester City 0:5 (V)
Ligová fázeStade Brestois 1:2 (D)
Ligová fázeAtlético Madrid0:6 (D)
Ligová fázeFeyenoord2:4 (V)
Ligová fázeInter Milán0: (D)
Ligová fázeBayer Leverkusen0:2 (V)

* D = doma, V = venku

Historie Sparty v Lize mistrů

  • Sparta má v Lize mistrů bohatou historii. Sedmkrát si zahrála základní skupinu, ze které třikrát postoupila.
  • Největším úspěchem Sparty jsou dvě účasti v osmifinálové skupině a osmifinále proti AC Milán v ročníku 2003/04.
Historie Sparty v Lize mistrů
SezonaVýsledek
1993/942. kolo
1994/95Předkolo
1997/98Základní skupina (3. místo)
1998/99Předkolo
1999/00Základní skupina (1. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2000/01Základní skupina (4. místo)
2001/02Základní skupina (2. místo), osmifinálová skupina (3. místo)
2002/033. předkolo
2003/04Základní skupina (2. místo), osmifinále (vyřazena od AC Milán)
2004/05Základní skupina (4. místo)
2005/06Základní skupina (4. místo)
2007/083. předkolo
2008/093. předkolo
2009/103. předkolo
2010/114. předkolo
2014/153. předkolo
2015/163. předkolo
2016/173. předkolo
2021/223. předkolo
2023/243. předkolo
2024/25Skupinová fáze

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Slavia (Liga mistrů – jistý účastník ligové fáze)
  • Plzeň: (Evropská liga – závěrečné předkolo)
  • Hradec Králové: (Evropská liga – 2. předkolo)
  • Jablonec (Konferenční liga – 2. předkolo)
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