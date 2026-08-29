Soupeři Sparty v Evropské lize 2026/27:
- Doma: Alkmaar, Rennes, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a Ararat-Armenia.
- Venku: Olympiakos Pireus, Salcburk, Crystal Palace, Ararat-Armenia
|Kolo
|Zápas
|Datum
|1. kolo
|Ararat-Armenia - Sparta
|16. září, 18:45
|2. kolo
|Sparta - Lilleström
|15. října, 18:45
|3. kolo
|Olympiakos Pireus - Sparta
|22. října, 21:00
|4. kolo
|Sparta - Bournemouth
|5. listopadu, 18:45
|5. kolo
|Sparta - Alkmaar
|26. listopadu, 21:00
|6. kolo
|Salcburk - Sparta
|10. prosince, 21:00
|7. kolo
|Crystal Palace - Sparta
|21. ledna, 21:00
|8. kolo
|Sparta - Rennes
|28. ledna, 21:00
Sparta v předkole Ligy mistrů
Sparta se pokoušela proniknout do ligové fáze LIgy mistrů, ale ve 3. předkole neuspěla. Doma předvedla proti Lyonu skvělý výkon a po obratu zvítězila 2:1, do odvety ve Francii tak cestovala s nadějným náskokem. Ten však rychle ztratila, po vyloučení Adama Ševínského navíc dohrávala v deseti a po porážce 0:3 se s Ligou mistrů rozloučila. Účast v Evropské lize měla jistou.
|Datum
|Fáze
|Zápas
|TV přenos
|Výsledek
|úterý 4. 8. 2026, 19:00
|3 předkolo
|Sparta – Lyon
|Prima Sport
|2:1
|úterý 11. 8. 2026, 19:00
|3. předkolo
|Lyon -Sparta
|Prima Sport
|3:0
Termíny ligové fáze Evropské ligy 2026/27
|Kolo
|Termín
|1. kolo
|16.–17. září 2026
|2. kolo
|1. října 2026
|3. kolo
|22. října 2026
|4. kolo
|5. listopadu 2026
|5. kolo
|26. listopadu 2026
|6. kolo
|10. prosince 2026
|7. kolo
|21. ledna 2027
|8. kolo
|28. ledna 2027
Play off Evropské ligy 2026/27
|Fáze
|Termín
|Play-off vyřazovací fáze
|18. a 25. února 2027
|Osmifinále
|11. a 18. března 2027
|Čtvrtfinále
|8. a 15. dubna 2027
|Semifinále
|29. dubna a 6. května 2027
|Finále
|26. května 2027
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2.
Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
Evropská liga – formát
- Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
- Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
- Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
- Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
- Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Historie Sparty v Evropské lize (dříve Pohár UEFA)
Historie Sparty v soutěži sahá ještě do doby, kdy se hrála jako Pohár UEFA – dnešní Evropská liga na něj navazuje. Jedno ze svých nejslavnějších evropských tažení Sparta prožila v ročníku 1983/84. V prvním kole vyřadila slavný Real Madrid po domácí výhře 3:2 a remíze 1:1 v Madridu a následně prošla přes Widzew Łódź a Watford až do čtvrtfinále, kde vypadla s Hajdukem Split.
V novodobé éře Evropské ligy se Sparta mezi výrazné účastníky zařadila především v sezoně 2015/16, kdy se podruhé dostala až do čtvrtfinále. Cestou vyhrála svou skupinu, v play-off vyřadila Krasnodar a v osmifinále předvedla památný výkon proti Laziu, které v Římě porazila 3:0. Ve čtvrtfinále už její cestu ukončil Villarreal.
Sparta tak má na kontě dvě čtvrtfinálové účasti v historii soutěže – v sezonách 1983/84 (tehdy Pohár UEFA) a 2015/16.
|Sezona
|Výsledek Sparty
|1981/82
|1. kolo
|1983/84
|čtvrtfinále
|1986/87
|1. kolo
|1995/96
|3. kolo
|1998/99
|1. kolo
|2002/03
|2. kolo
|2006/07
|základní skupina F (4. místo)
|2007/08
|základní skupina E (4. místo)
|2008/09
|1. kolo
|2009/10
|základní skupina K (3. místo)
|2010/11
|základní skupina F (2. místo), 2. kolo
|2011/12
|4. předkolo
|2012/13
|základní skupina I (2. místo), 2. kolo
|2013/14
|2. předkolo
|2014/15
|základní skupina I (3. místo)
|2015/16
|čtvrtfinále
|2016/17
|základní skupina K (1. místo), 2. kolo
|2017/18
|3. předkolo
|2018/19
|2. předkolo
|2019/20
|3. předkolo
|2020/21
|základní skupina H (3. místo)
|2021/22
|základní skupina A (3. místo)
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