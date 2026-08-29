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Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

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  21:55

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Fotbalisté Sparty si v sezoně 2026/27 zahrají ligovou fázi Evropské ligy, kde je čekají tito protivníci: Alkmaar, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a Ararat-Armenia. V našem přehledu najdete informace o soupeřích, termínech zápasů, televizním vysílání i pohled do sparťanské pohárové historie.

Soupeři Sparty v Evropské lize 2026/27:

  • Doma: Alkmaar, Rennes, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a Ararat-Armenia.
  • Venku: Olympiakos Pireus, Salcburk, Crystal Palace, Ararat-Armenia
Rozpis zápasů Sparty v Evropské lize
KoloZápasDatum
1. koloArarat-Armenia - Sparta 16. září, 18:45
2. koloSparta - Lilleström15. října, 18:45
3. koloOlympiakos Pireus - Sparta 22. října, 21:00
4. koloSparta - Bournemouth5. listopadu, 18:45
5. koloSparta - Alkmaar26. listopadu, 21:00
6. koloSalcburk - Sparta10. prosince, 21:00
7. koloCrystal Palace - Sparta21. ledna, 21:00
8. koloSparta - Rennes28. ledna, 21:00

Sparta v předkole Ligy mistrů

Sparta se pokoušela proniknout do ligové fáze LIgy mistrů, ale ve 3. předkole neuspěla. Doma předvedla proti Lyonu skvělý výkon a po obratu zvítězila 2:1, do odvety ve Francii tak cestovala s nadějným náskokem. Ten však rychle ztratila, po vyloučení Adama Ševínského navíc dohrávala v deseti a po porážce 0:3 se s Ligou mistrů rozloučila. Účast v Evropské lize měla jistou.

DatumFázeZápasTV přenosVýsledek
úterý 4. 8. 2026, 19:003 předkoloSparta – LyonPrima Sport2:1
úterý 11. 8. 2026, 19:003. předkoloLyon -SpartaPrima Sport3:0

Termíny ligové fáze Evropské ligy 2026/27

KoloTermín
1. kolo16.–17. září 2026
2. kolo1. října 2026
3. kolo22. října 2026
4. kolo5. listopadu 2026
5. kolo26. listopadu 2026
6. kolo10. prosince 2026
7. kolo21. ledna 2027
8. kolo28. ledna 2027

Play off Evropské ligy 2026/27

FázeTermín
Play-off vyřazovací fáze18. a 25. února 2027
Osmifinále11. a 18. března 2027
Čtvrtfinále8. a 15. dubna 2027
Semifinále29. dubna a 6. května 2027
Finále26. května 2027

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2.

Nova Sport 5 má právo první volby na jeden zápas v každém hracím dni a vysílá také finále soutěže. Další vybraná utkání přinášejí kanály Sport1 a Sport2.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

Evropská liga – formát

  • Kvalifikace: Evropská liga začíná několika předkoly. Kluby podle nasazení vstupují do 1. předkola, 2. předkola, 3. předkola nebo do play off. Všechny kvalifikační duely se hrají na dva zápasy (doma a venku).
  • Ligová fáze: 36 týmů je zařazeno do jedné společné tabulky. Každý klub odehraje osm utkání proti osmi různým soupeřům, z toho čtyři na domácím hřišti a čtyři venku.
  • Vyřazovací část: Do play off postupuje 24 nejlepších týmů ligové fáze. Prvních osm celků v tabulce postupuje přímo do osmifinále, mužstva na 9. až 24. místě čeká vyřazovací play-off o zbývajících osm míst v osmifinále. Následují osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
  • Od play-off až po semifinále se hraje systémem na dva zápasy (doma a venku).
  • Finále Evropské ligy se uskuteční ve středu 26. května 2027 od 21:00 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Historie Sparty v Evropské lize (dříve Pohár UEFA)

Historie Sparty v soutěži sahá ještě do doby, kdy se hrála jako Pohár UEFA – dnešní Evropská liga na něj navazuje. Jedno ze svých nejslavnějších evropských tažení Sparta prožila v ročníku 1983/84. V prvním kole vyřadila slavný Real Madrid po domácí výhře 3:2 a remíze 1:1 v Madridu a následně prošla přes Widzew Łódź a Watford až do čtvrtfinále, kde vypadla s Hajdukem Split.

V novodobé éře Evropské ligy se Sparta mezi výrazné účastníky zařadila především v sezoně 2015/16, kdy se podruhé dostala až do čtvrtfinále. Cestou vyhrála svou skupinu, v play-off vyřadila Krasnodar a v osmifinále předvedla památný výkon proti Laziu, které v Římě porazila 3:0. Ve čtvrtfinále už její cestu ukončil Villarreal.

Sparta tak má na kontě dvě čtvrtfinálové účasti v historii soutěže – v sezonách 1983/84 (tehdy Pohár UEFA) a 2015/16.

Sparta v Evropské lize (dříve Pohár UEFA)
SezonaVýsledek Sparty
1981/821. kolo
1983/84čtvrtfinále
1986/871. kolo
1995/963. kolo
1998/991. kolo
2002/032. kolo
2006/07základní skupina F (4. místo)
2007/08základní skupina E (4. místo)
2008/091. kolo
2009/10základní skupina K (3. místo)
2010/11základní skupina F (2. místo), 2. kolo
2011/124. předkolo
2012/13základní skupina I (2. místo), 2. kolo
2013/142. předkolo
2014/15základní skupina I (3. místo)
2015/16čtvrtfinále
2016/17základní skupina K (1. místo), 2. kolo
2017/183. předkolo
2018/192. předkolo
2019/203. předkolo
2020/21základní skupina H (3. místo)
2021/22základní skupina A (3. místo)

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

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