Odvážný tah, známka bezradnosti, nebo čiré bláznovství?
„Pro mě lehký šok,“ přizná sedmatřicetiletý a dočasný trenér Sparty. „Nejsem tu od toho, abych měnil tvář týmu, herní styl a dělal překotné změny. Chci navázat na Briana Priskeho.“
Donedávna opěvovaný kouč ztrácel body i důvěru fandů, až s ním ztratilo trpělivost vedení klubu. Počátkem týdne dostal vyhazov.
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Velké změny nečekejte! Bláža o dočasném trénování Sparty: Neváhal jsem ani vteřinu
Sparta krvácí. Večer napoví, zda náplast jménem Bláža může ránu na chviličku zacelit. Anebo další bezkrevný výkon jen donutí zintenzivnit námluvy s novým trenérem, který vrátí Spartě hrdost.
Klub z Letné se vlastně ocitá v situaci, kterou už docela důvěrně zná.
Vzpomínáte?
Je to deset let, kdy po vyhazovu trenéra jako teď jednala s Adriánem Guľou. Narychlo se nesehnal ani nikdo další, jelikož například zajímavý kouč Trpišovský nechtěl utíkat z Liberce od rozdělané práce. Spartu proto dostal v duelu Evropské ligy proti Interu Milán na povel David Holoubek, kouč povýšený z klubového dorostu.
Byl dokonce ještě o rok mladší než nyní Bláža, ale znalci ho označovali za odborníka na mládež. Bláža představuje neznámé jméno, které si ale Sparta roky vychovává. V létě ho poslala do spřáteleného Loka, aby se seznámil s úlohou hlavního trenéra. A dál okolnosti zase splývají s Holoubkovým debutem.
Zase Evropská liga a na Letnou přijede favorit. Tentokrát přední tým nizozemské ligy, který už při březnové návštěvě Letné nadělil Spartě potupnou čtyřku a vyprovodil ji z Konferenční ligy. „I kdyby to mělo být na jeden zápas, bude to obrovská šance se trenérsky ukázat,“ oznamuje Bláža.
Proč by si nečekané angažmá nemohlo protáhnout?
Ač mělo tehdejší provizorium s Holoubkem fungovat proti Interu a pro ligu v Brně, na střídačce vydržel bezmála půl roku, protože tým zázračně zvedl. Kromě italského obra skolil i Southampton a postoupil ze skupiny Evropské ligy, v domácí soutěži chvíli dokázal stahovat suverénní Plzeň.
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Přišel jako Priskeho poslední posila. Není to příjemné, říká Hoever o dění ve Spartě
Sparta se neupíná k úvaze, že se trenérský zelenáč s minimem praxe uchytí. Proč se ale nezasnít?
Když se Holoubek rozkoukával v profisvětě, Bláža zrovna cestoval po Novém Zélandu. Trénoval děti ve školách, poznával odlišný světadíl a kulturu. Založil si i internetový blog, v němž líčil, jak třeba začal kopat třetí ligu v týmu Onehuga: „Po prvním zápase mi trenér předal cenu pro nejlepšího hráče. Dostal jsem půllitr s logem klubu a nápisem Player of the Day. Celý večer jsem mohl chodit na bar a nechat si do něj točit pivo zadarmo.“
Tehdy žertoval, že zkusí vyhrát co nejvíc sklenic, aby si pak doma mohl otevřít hospodu. Po příletu se ale hlásil na Spartě. Se spoustou zážitků i perfektní angličtinou, která se mu teď v mezinárodní kabině hodí.
Po návratu začal jako asistent Ericha Brabce u sedmnáctky, ve strahovské akademii prošel dalšími kategoriemi. Za Spartu hrál už jako kluk: „V šestnácti jsem se ale přesunul do Příbrami, kde jsem si poranil kloubní pouzdro u kyčle. Najednou jsem stál před rozhodnutím, jestli dál věřit, že se stanu profesionálním hráčem, nebo jít studovat.“
Už víte, co si vybral. Vypomáhá áčku Sparty. O jak dlouhé dočasné řešení půjde?