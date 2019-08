Spartě jde o pohárovou budoucnost. Musí zabrat, jinak hrozí těžší cesta

Má pořád nejvyšší koeficient ze všech českých klubů. Ve všech předkolech Evropské ligy má jistotu, že bude nasazená a při losu se tak vyhne největším favoritům či těm nejúspěšnějším klubům z posledních let.

Aby to tak bylo i příští rok, nesmí potřetí za sebou v kvalifikaci vyhořet.

Léto 2017: dvě porážky s Crvenou zvezdou Bělehrad a konec už ve 2. předkole Evropské ligy.

Léto 2018: porážka a výhra se Suboticou a vyřazení rovněž v 2. předkole.

Do klubového koeficientu, který rozhoduje o nasazení při losu a sčítá výsledky za posledních pět let, za poslední dvě sezony nepřidala takřka nic.

Do příští sezony vstoupí bez sedmi bodů, které uhrála v ročníku 2014/2015. Sedm bodů, to jsou například tři výhry a jedna remíza ve skupinové fázi. V kvalifikaci se tolik ani uhrát nedá, protože za vítězství je jen bod a za remízu polovina.

Pokud Sparta nezačne sbírat body, koeficient se citelně sníží a při losu neobhájí výhodné postavení mezi nasazenými.

Příští rok se to ještě tolik projevit nemusí, ale velký problém hrozí v létě 2021. To ve sparťanském koeficientu bude chybět sedmnáct bodů z ročníku 2015/2016. I proto je pro klub zásadní, aby mužstvo Václava Jílka letos zabralo.

„Nemyslím si, že by nás to nějak ovlivnilo. Každý rok je tady povinnost postoupit do pohárů a tlak je ve Spartě pořád,“ přemítal obránce či záložník Michal Sáček. „Musíme udělat všechno, abychom to zvládli a šli dál.“

Sparta - Trabzonspor čtvrtek 18.00 rozhodčí: Munuera Montero - López De Cerain, Baena Espejo (všichni Španělsko) Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Trávník, Plavšič - Kozák.

Trabzonpor: Cakir - Pereira, Türkmen, Campi, Novák - Parmak, Sosa - Ömür, Canbaz, Nwakaeme - Ekuban.

V cestě do základní skupiny stojí Spartě nejdřív Trabzonspor a případně lepší ze souboje Craiova - AEK Atény.

Trabzonspor je čtvrtý celek turecké ligy, jejíž zástupci jsou v pohárech úspěšnější než ti čeští. A proto má turecký šampion Galatasaray jistou účast v základní skupině Ligy mistrů.

„Čeká nás nejtěžší možný soupeř, kterého jsme mohli dostat. Ve svém středu má hodně individualit, především do ofenzívy. Ale taky víme o jejich slabinách. O nich mluvit nebudu, ale věříme, že je dokážeme využít a udeřit,“ podotkl Sáček.

Poslední soutěžní zápas hrál Trabzonspor koncem květnu, takže jeho forma před duelem na Letné je nejasná. Pro sparťanské trenéry bylo zase složité soupeře poznat a načíst si jeho hru.

„Nemyslím si, že by bylo složité získat základní informace a udělat si obrázek o jejich hře. V přípravě odehráli výborné zápasy s Hoffenheimem i Parmou. Sestava byla podobná té z minulé sezony, čekám možná dvě tři změny,“ řekl sparťanský kouč Václav Jílek.

Sparťanská sestava od posledních ligových zápasů v Budějovicích a s Příbramí se rovněž příliš lišit nebude. „Uvažujeme na určitými změnami, ale to se týká jednoho dvou postů. Uvidíme,“ poznamenal Jílek.

Na předzápasovém tréninku mezi vybranými osmnácti hráči byli například Tal Ben Chaim i čerstvá posila Dávid Hancko z Fiorentiny. Ani jeden z nich v letošní sezoně do zápasů Sparty nezasáhl.

Čtvrteční utkání, jak je známo, se hraje bez diváků. Citelné to bude pro hráče, kterým se hraje líp v bouřlivé atmosféře. Jiné to bude i pro trenéry.

„Je to především smutná věc. A zvlášť když vidím, jak se tady fanoušci prezentují. Nepovedl se nám start do ligy, takže je pro mě překvapením, jak obrovskou podporu máme. Emoce z hlediště budou chybět. Pro nás je to velká nevýhoda, ale musíme se s tím poprat,“ uvažoval Jílek.

Favoritem na postup je podle sázkových kanceláří Trabzonspor. Do jeho základní sestavy český reprezentant Filip Novák, který nastupuje na levém kraji obrany. Zlínský odchovanec hrál ligu v Jablonci, v létě 2015 přestoupil do dánského Midtjyllandu a od loňska je v Turecku.

„Mám možnost sledovat českou ligu, takže i Spartu. Trenér se mě na ni vyptával, pár základních informací jsem mu předal,“ říkal Novák po losu.