Pro diváky zavřeno. Sparta se pere s trestem, který citelně zasáhne hráče

Není to normální situace. Fotbalová Sparta má na důležitý úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy zavřené hlediště.

„Nemilá premiéra, nechtěná,“ procedí mezi zuby trenér Václav Jílek, který Spartu v Evropě povede poprvé. „Ale je to fakt, smíříme se s tím.“

Smířit se s tím dá, zvyknout ne. Zvlášť když například při nedělním „tuctovém“ zápas s Příbramí víc než jedenáct tisíc lidí bouřilo a zpívalo chorály. Jak krásně se fotbalistům v takové atmosféře hrálo.

„Těžko teď mluvit o tom, jak to bude vypadat. Vnitřně cítím, že půjde o velkou nevýhodu. Pro mě osobně taky, ale hlavně pro hráče. Zvlášť proti takovému týmu, kdy diváci hrají velkou roli. Ale je to fakt, nemá cenu to řešit,“ přemítal kouč.

„Sám nevím, co čekat, nikdy jsem to nezažil, maximálně v přáteláku,“ poznamenal záložník Michal Trávník.

Klub pyká za nevhodné chování fanoušků při loňské kvalifikaci o Evropskou ligu v Novém Sadu proti Subotici. Jelikož od prosince 2016 byla Sparta v podmínce za nepřístojnosti svých fandů na Interu Milán, sáhla Evropská fotbalová unie (UEFA) k drsnému opatření.

Sparta - Trabzonspor čtvrtek 18.00 rozhodčí: Munuera Montero - López De Cerain, Baena Espejo (všichni Španělsko) Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Trávník, Plavšič - Kozák.

Trabzonpor: Cakir - Pereira, Türkmen, Campi, Novák - Parmak, Sosa - Ömür, Canbaz, Nwakaeme - Ekuban.

Delegáti obou pohárových zápasů hodnotili vyjadřování sparťanských fanoušků jako rasistické. Hučení či urážky UEFA automaticky posuzuje jako diskriminační bez ohledu na to, zda se jedná o reakci směřující k rozhodčímu či hráči jakékoli pleti či vyznání.

„Největší komplikace pro nás je, že mužstvo nastoupí bez podpory fanoušků,“ podotkl sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Klub samozřejmě utrpí i finanční ztrátu. Na zápas by odhadem dorazilo dvanáct až patnáct tisíc diváků. Sparta má prodáno přes osm tisíc permanentních vstupenek, jejich držitelé by měli vstup zdarma.

V hledišti na utkání bude jen několik VIP hostů a partnerů obou klubů, jejichž počet určuje protokol UEFA. Dále pak novináři, podavači míčů, pořadatelé, zdravotníci a zaměstnanci klubu, jejichž pracovní náplň přímo souvisí s pořádáním utkání.

Pikantní je, že větší zastoupení v hledišti budou mít hosté. Oba kluby mohou rozdat po dvaceti VIP vstupenkách, Trabzonspor dostane další dvě stovky lístků první kategorie. To je běžná praxe, kterou určují pravidla UEFA. Aby klub, jenž není viníkem situace, mohl mít někoho na utkání, když už nemůže zaplnit sektor pro hosty.

„Dlouhodobě se zabýváme tím, abychom fanoušky do hlediště přilákali. A teď řešíme, aby se tam zase žádní nedostali,“ poukázal Kasík na mimořádnost situace.

Sparta neřeší podobnou situaci v pohárech poprvé, byť dosud neměla zavřené celé hlediště, ale jen jeho část.

Na podzim 2005 nemohla prodat 7 500 lístků na mimořádně atraktivní zápas v Lize mistrů proti Arsenalu (0:2). Byl to trest za předchozí chování diváků při duelu proti Ajaxu Amsterdam.

Čtyři sektory zůstaly prázdné na podzim 2016 při utkání Evropské ligy proti Beer Ševě (2:0). Sparta doplatila na chování části diváků v předchozím zápase proti Interu Milán.

Před duelem s izraelským klubem udělal klub kampaň, aby se fanoušci nedopouštěli chování, které by delegát UEFA hodnotil jako rasistické. Což přitom mohou být projevy, které z pohledu českého fanouška s rasismem nemají nic společného.

Před třiceti lety musela Sparta dokonce hrát mimo svůj stadion. Na podzim 1989 v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí došlo k výtržnostem při utkání s Fenerbahce Istanbul, UEFA tenkrát klubu nařídila hrát další zápas 300 kilometrů od Prahy. Proti CSKA Sofie (2:2) sparťané nastoupili v Trnavě.

Mimochodem, postupující ze souboje Sparta - Trabzonspor venkovní duel 4. předkola odehraje rovněž před prázdným stadionem.

Soupeř totiž vzejde z utkání Craiova - AEK Atény, oba kluby mají za výtržnosti chuligánů zavřená hlediště na dvě utkání. První část trestu si odpykají ve vzájemném duelu, zbývající právě v závěrečném play off.