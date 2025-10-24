Na první pohled jste poznali, že se to v něm vaří. Sparťané inkasovali gól patnáct minut před koncem z ojedinělé akce domácích, na kterou už nenašli žádnou odpověď. Přitom do té doby měli šancí dostatek.
„Trochu nás to probudilo, asi bychom si měli sednout zpátky na zadek a začít makat, protože to nastavení od nás určitě nebylo dobré,“ pokračoval jedenadvacetiletý stoper.
|
Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům
V čem konkrétně?
„Nějaká připravenost na zápas, jasně, každý to má individuálně, ale tohle individuální není. Podmínky byly pro oba stejné, ale Rijeka to po restartu popadla lépe než my,“ pokrčil rameny.
Je jasné, že celý zápas, který se dohrál až po čtyřiadvaceti hodinách, nepříznivé počasí ze čtvrtečního večera výrazně poznamenalo. Zatímco v první polovině se hrálo hlavně o to, aby nikdo neinkasoval a nezranil se, v té druhé už nezbývalo moc času na klidné a postupné útočení.
„Což jsme věděli a možná začátek trochu přepískli, hru zrychlili víc, než bylo potřeba,“ přemítal kouč Brian Priske. „Každopádně kvalitních šancí jsme měli dost na to, abychom mohli zvítězit. Protivníkovi jsme dali jednu a on nás potrestal.“
„Věděli jsme, že je to padesát na padesát a bude rozhodovat jedna situace, kterou bohužel proměnili domácí,“ uznal záložník Patrik Vydra.
I on měl jednu dobrou střelu, jenže si ji našel gólman Zlomislič. Stejně jako pokusy Rrahmaniho, Birmančeviče a Kuchty, ten navíc pálil i do tyče.
„Musíme se z toho poučit a ofenzivní stránku zlepšit. Nakonec rozhodlo jediné polevení. Nejsme z toho nadšení,“ hlesl Vydra.
Ve čtvrtek se totiž pětačtyřicet minut nehrál úplně kvalitní fotbal.
„Míč nejezdil, na hodně místech se zastavoval. Nevím, jestli tomu vůbec říkat fotbal,“ prohodil Vydra a navázal: „Podle mě se vůbec hrát nemělo. Birma kolikrát běžel sám na bránu a míč se mu zastavil.“
Hráči tak museli míč nadhazovat a odpalovat raději ze vzduchu. „Kdybych přihrával po zemi, zastavil by se metr přede mnou,“ popisoval Vydra.
„Není to nic příjemného, musíte se dvakrát rozcvičit, zůstat koncentrovaní, všechno převlíct, do suchého, pak zase zmoknete. Ale pro oba to bylo stejné,“ uznal.
|
Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok
S tím ostatně souhlasil i Ševínský. „Jednoduché to není, může přijít zranění, blýskalo se, ale pořád to bylo pro oba dva stejné. Spali jsme na hotelu, podmínky jsme měli nadstandardní, takže na to se vůbec vymlouvat nebudu,“ zopakoval.
„Jsme profesionálové, vybrali jsme si to. Museli jsme se dobře nastavit a bohužel to nevyšlo.“
Sparta si kvůli páteční dohrávce odložila následující zápas s Bohemians z neděle na úterý. Získala tak dva dny navíc na přípravu. „Vepředu se teď trochu trápíme, ale věřím, že do Bohemky to zlepšíme,“ vyhlásil Vydra.