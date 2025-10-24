Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Dominik Duffek
  20:20
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na svou stranu. Nepovedlo se. „Sport je to pořád stejný, akorát jsme hráli jeden poločas, pro oba byly podmínky stejné a vymlouvat se na ně nebudu,“ líčil po porážce 0:1 viditelně podrážděný Adam Ševínský.
Sparťanský obránce Adam Ševínský se snaží udržet balon balon před skluzujícím...

Sparťanský obránce Adam Ševínský se snaží udržet balon balon před skluzujícím hráčem Rijeky. | foto: Reuters

Radost fotbalistů Rijeky po gólu do sítě Sparty.
Útočník Rijeky Daniel Adu-Adjei (uprostřed) slaví gól proti Spartě.
Útočník Rijeky Daniel Adu-Adjei (18) střílí gól v utkání se Spartou.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v utkání s Rijekou.
23 fotografií

Na první pohled jste poznali, že se to v něm vaří. Sparťané inkasovali gól patnáct minut před koncem z ojedinělé akce domácích, na kterou už nenašli žádnou odpověď. Přitom do té doby měli šancí dostatek.

„Trochu nás to probudilo, asi bychom si měli sednout zpátky na zadek a začít makat, protože to nastavení od nás určitě nebylo dobré,“ pokračoval jedenadvacetiletý stoper.

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

V čem konkrétně?

„Nějaká připravenost na zápas, jasně, každý to má individuálně, ale tohle individuální není. Podmínky byly pro oba stejné, ale Rijeka to po restartu popadla lépe než my,“ pokrčil rameny.

Je jasné, že celý zápas, který se dohrál až po čtyřiadvaceti hodinách, nepříznivé počasí ze čtvrtečního večera výrazně poznamenalo. Zatímco v první polovině se hrálo hlavně o to, aby nikdo neinkasoval a nezranil se, v té druhé už nezbývalo moc času na klidné a postupné útočení.

„Což jsme věděli a možná začátek trochu přepískli, hru zrychlili víc, než bylo potřeba,“ přemítal kouč Brian Priske. „Každopádně kvalitních šancí jsme měli dost na to, abychom mohli zvítězit. Protivníkovi jsme dali jednu a on nás potrestal.“

Radost fotbalistů Rijeky po gólu do sítě Sparty.
Útočník Rijeky Daniel Adu-Adjei (uprostřed) slaví gól proti Spartě.
Útočník Rijeky Daniel Adu-Adjei (18) střílí gól v utkání se Spartou.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v utkání s Rijekou.
Brankář Rijeky Martin Zlomisliš sleduje balon v utkání se Spartou.
23 fotografií

„Věděli jsme, že je to padesát na padesát a bude rozhodovat jedna situace, kterou bohužel proměnili domácí,“ uznal záložník Patrik Vydra.

I on měl jednu dobrou střelu, jenže si ji našel gólman Zlomislič. Stejně jako pokusy Rrahmaniho, Birmančeviče a Kuchty, ten navíc pálil i do tyče.

„Musíme se z toho poučit a ofenzivní stránku zlepšit. Nakonec rozhodlo jediné polevení. Nejsme z toho nadšení,“ hlesl Vydra.

Ve čtvrtek se totiž pětačtyřicet minut nehrál úplně kvalitní fotbal.

„Míč nejezdil, na hodně místech se zastavoval. Nevím, jestli tomu vůbec říkat fotbal,“ prohodil Vydra a navázal: „Podle mě se vůbec hrát nemělo. Birma kolikrát běžel sám na bránu a míč se mu zastavil.“

Hráči tak museli míč nadhazovat a odpalovat raději ze vzduchu. „Kdybych přihrával po zemi, zastavil by se metr přede mnou,“ popisoval Vydra.

„Není to nic příjemného, musíte se dvakrát rozcvičit, zůstat koncentrovaní, všechno převlíct, do suchého, pak zase zmoknete. Ale pro oba to bylo stejné,“ uznal.

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

S tím ostatně souhlasil i Ševínský. „Jednoduché to není, může přijít zranění, blýskalo se, ale pořád to bylo pro oba dva stejné. Spali jsme na hotelu, podmínky jsme měli nadstandardní, takže na to se vůbec vymlouvat nebudu,“ zopakoval.

„Jsme profesionálové, vybrali jsme si to. Museli jsme se dobře nastavit a bohužel to nevyšlo.“

Sparta si kvůli páteční dohrávce odložila následující zápas s Bohemians z neděle na úterý. Získala tak dva dny navíc na přípravu. „Vepředu se teď trochu trápíme, ale věřím, že do Bohemky to zlepšíme,“ vyhlásil Vydra.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brémy vs. Union BerlínFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2025:Brémy vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.35
  • 3.61
  • 3.08
Paris FC vs. NantesFotbal - 9. kolo - 24. 10. 2025:Paris FC vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
24. 10. 20:45
  • 1.60
  • 4.39
  • 5.56
AC Milán vs. PisaFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2025:AC Milán vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
24. 10. 20:45
  • 1.32
  • 5.35
  • 11.20
Leeds vs. West HamFotbal - 9. kolo - 24. 10. 2025:Leeds vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
24. 10. 21:00
  • 1.80
  • 3.78
  • 4.79
Real Sociedad vs. SevillaFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2025:Real Sociedad vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
24. 10. 21:00
  • 2.01
  • 3.58
  • 3.97
Kolín vs. NeratoviceFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Kolín vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Důležitá výhra. Fotbalistky v baráži o postup do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Byl smutný, skleslý. Bylo na něm vidět, jak ho nepovedený pohárový zápas v Rijece (0:1) trápí. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske si po tiskové konferenci vzal ještě slovo, aby poslal vzkaz...

24. října 2025  18:23

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

24. října 2025  16:29,  aktualizováno  16:53

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali...

24. října 2025  11:53

Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

I z hlavní televizní kamery bylo dobře vidět, jak se fandové polského šampiona v modrých dresech za bránou téměř do jednoho chytili za hlavu. Nechápali, co právě sledují. Nevěřili, že jejich tým...

24. října 2025  11:35

Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

Sparťanští fotbalisté si nedobrovolně prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde v pátek odpoledne dohrají druhý poločas zápasu Konferenční ligy. Vzhledem k pozdějšímu návratu požádali Pražané o...

24. října 2025  10:49,  aktualizováno  11:10

První střelec Sigmy v Evropě je stoper. Zlepšujeme se každým zápasem, cítí Král

V české fotbalové lize je stabilním členem nejlepší defenzivy, v Evropě se stal prvním letošním střelcem Sigmy. Stoper Jan Král si v 83. minutě zápasu druhého kola Konferenční ligy proti Rakówu...

24. října 2025  10:47

Opět sílí obavy o Lužánky. Fanoušci nevěří radnici, chtějí s hnutím do politiky

Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí...

24. října 2025  9:33

Chyběla odvaha, ví Sigma po další štaci v Evropě. K bodu pomohly „tajné spojky“

Po odvážném představení na půdě italské Fiorentiny přišlo evropské vystřízlivění. Ač trenér Sigmy Tomáš Janotka označoval čtvrteční duel s Rakówem Čenstochová za klíčový v boji o postup do další fáze...

24. října 2025  7:56

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.