Nejúspěšnější video v historii Sparty, zní z klubu. Mr. Bean překonal i Thora

„V klubové historii jsme měli pouze jeden podobně úspěšný příspěvek. Letos v únoru po velkém vítězství 4:1 nad Galatasarayem a postupu do osmifinále Evropské ligy,“ říká pro iDNES.cz Petr Horčička, Head of content pražské Sparty, jenž má na starosti i obsah na sociálních sítích.

Možná si na půl rok staré video vzpomínáte. Nyní má 6,9 milionu zhlédnutí. Superhrdina Thor s logem Sparty na hrudi v něm bojuje s obrovitým Korgem, jenž představuje turecký Galatasaray. Právě jeho fanoušci se slétli k videu jak vosy na (turecký) med a zaplavili ho tisícovkami komentářů.

Skeč s Mr. Beanem coby sparťanem je však úspěšný nejen v Turecku. „Největší zásah měl na sociální síti X, ale i na Instagramu si vede dobře. Jen za 24 hodin překonal milion zhlédnutí, čímž se zařadil mezi tři naše nejúspěšnější posty. A bavil i lidi napříč celý klubem. Spousta hráčů si ho nasdílela na svůj profil,“ říká Horčička.

Připravili si v PR oddělení na Letné video předem? „Kdepak, bylo to spontánní. V tomhle jsem pověrčivý,“ usměje se s tím, že jeho tým měl dopředu nachystanou jen postupovou grafiku, aby ji v případě úspěchu mohl ihned vyslat do světa.

„Video s Mr. Beanem jsem viděl už několikrát recyklované různými kluby a návrat do Ligy mistrů po 19 letech byla skvělá příležitost i pro nás,“ doplňuje Horčička.

Oblíbený internetový mem s britským komikem v letadle v minulosti využily při postupu do Ligy mistrů třeba kluby z Premier League.

V čem tkví jeho kouzlo? Pohled na věc nabízí Tomáš Houska, manažer digitálních médií českého olympijského týmu. „Video využívá mainstreamový popkulturní fenomén a adaptuje ho na svoji značku. Když se to udělá dobře a s dobrým načasováním, což okamžik postupu do Ligy mistrů je, funguje to téměř vždycky.“

Navíc je zdravice od téměř němého Mr. Beana pochopitelná pro všechny. Nehledě na jazykovou vybavenost. „Mezinárodní publikum i práce se značkami dalších klubů. To je také klíč k úspěchu. Ať už jste fanoušek těch klubů, nebo je nesnášíte, tak se na příspěvek podíváte a můžete ho sdílet. A důležitá je i emoce: Koukejte, Sparta si dělá srandu z našeho konkurenta.“

Ano, řada fanoušků Fenerbahce měla radost, když viděla v nižší třídě v letadle rivaly z Galatasaray.

Ovšem zpátky na zem. Spartu čeká na podzim osm tuze těžkých zápasů, což sranda rozhodně nebude.