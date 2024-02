Bravo. Jen tak dál! České týmy zachytávají trendy, dospívají a čeká je jaro snů

Možná by české kluby v pátek v poledne upřednostnily, aby jim ceremoniál přisoudil milionářské soupeře až třeba o kolo dál, ve čtvrtfinále.

Jenže už mezi nejlepší šestnáctkou Evropské ligy připravil osud uhrančivé rozuzlení.

Sparta versus Liverpool, doma 7. března, odveta 14. března.

Slavia versus AC Milán, pořadí zápasů je opačné.

Přičtěte ještě Plzeň, která po bezchybné krasojízdě v základní skupině vyfasovala v Konferenční lize švýcarský Servette Ženeva, nedávného soupeře Slavie.

Začíná venku.

Zatímco Viktoria se hvězdným soupeřům vysmýkla a má slušnou šanci postoupit, v prvních dvou případech by se úspěch dal považovat za zázrak. Ale copak není zázrak celé účinkování tuzemských klubů v Evropě?

Tři týmy v osmifinále, čili mezi šestnácti nejlepšími, to tu ještě nebylo. A i kdyby tahle zastávka už měla být pro všechny konečnou, máte před očima důkaz, že český fotbal dělá mimořádné pokroky.

Špičkové ligové kluby se víc otevírají novým myšlenkám, zachytávají trendy, nabírají sebevědomí, také se nebojí roztáčet peníze. Nejen Slavia, která v pohárech válí rok co rok, ale už i Sparta s Plzní pochopily, že když změní uvažování, mohou v Evropě dokázat velké věci, zviditelnit se i krásně vydělat.

Sparta čtvrtečním postupem přes Galatasaray Istanbul získala za účast v osmifinále dalších třicet milionů korun a ještě si řekla o mimořádný zážitek. Už je to třináct let, co naposledy potkala Liverpool, a fanoušci si ještě teď vzpomenou, jak ho trápila. Dvojzápas rozsekl jediný gól kudrnatého dříče Kuijta v odvetě na ikonickém stadionu Anfield až čtyři minuty před koncem.

Sparťané tehdy neměli špatný tým, ale ze současného je cítit ještě daleko větší síla. Klobouk dolů před koučem Priskem, jak se mu za rok a půl povedlo celý klub posunout do úplně nové dimenze. Všimli jste si třeba, jak se téměř neomylně trefuje při přestupech?

Dojetí v očích. Sparťanský kouč Brian Priske (vpravo) v objetí s Qazimem Lacim.

V jeho éře nevyšel snad jen stoper Gomez, kterého Sparta po půl roce bez ztráty prodala, jinak co transfer, to velká kvalita. A co se také počítá: oporám umějí na Letné nabídnout takové podmínky, aby je udrželi. Na začátku týdne podepsal novou smlouvu spolehlivý stoper Sörensen, v pátek rozjetý lídr Haraslín. Není divu, že sehraný tým se v Evropě zvedá každým zápasem, tak proč se i proti lídrovi Premier League nepokusit o senzaci?

A když už jsme u toho, proč by Slavia nemohla zaskočit AC Milán, když před pěti lety v Lize mistrů pořádně trápila jeho městského rivala? Na San Siru ještě chvilku před koncem nad Interem vedla, také v dalších zápasech z ní fanoušci byli paf. A z Evropské ligy už přece pod koučem Trpišovským zvládla nečekaně vyšoupnout hezkou řádku favoritů: Sevillu, Leicester, Rangers, Fenerbahce, naposledy v základní skupině přeskočila AS Řím.

Nikdy nevíte.

I irský obránce John O’Shea, který léta kopal za Manchester United a českým týmům soupeře vytáhl z osudí, si před začátkem losování všiml: „Je fajn, že tu máme dva kluby z Prahy, evropský fotbal je čím dál víc rozmanitý.“

Ta slova hřejí. Pro Česko znamenají, že se brzy dočká minimálně šesti velkých evropských zápasů, třeba jich nakonec bude i víc.

Bylo by bláhové teď uvažovat stejně jako sebevědomí novináři z Turecka, kteří se před zápasem na Letné ptali trenéra Galatasaray Buruka, jakého soupeře by si přál do finále v Dublinu. Létat v oblacích by byla hloupost, ale užít si současnou euforii? Naprosto v pořádku! A čistě matematicky je fakt, že vyšší pravděpodobnost udělat díru do Evropy ještě nikdy nebyla.

Slávistická radost v utkání s Tiraspolem.

Pokud chcete kverulovat, třeba zmíníte, že Liga mistrů, která je od ostatních pohárových soutěží přece jen odskočená, se na tuzemských adresách nehraje. Ale možná se i tahle vidina zase po čase blíží. Český koeficient frčí vzhůru, přiblížil se na dohled elitní desítce, a tím pádem přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů.

V příští sezoně 2024/25 má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a ke dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů, z dlouhodobější perspektivy si může ještě polepšit. Klidně přímo mezi šlechtu za miliardovými příjmy a noblesními zážitky. A pozor: pokud titul získá Slavia, má vzhledem k vysokému pětiletému koeficientu šanci poskočit do nejvyšší společnosti už v následujícím ročníku.

V tom aktuálním je Česko v součtu pohárových úspěchů šesté za Itálií, Německem, Anglií, Francií a Španělskem, což je zkraje jara naprosto mimořádný počin. Zvlášť když uvážíte, že Češi vstupovali do sezony se čtyřmi pohárovými zástupci, zatímco velmoci v čele s Angličany jich vyslaly až osm.