S kým o Ligu mistrů: přijatelní soupeři pro Slavii, Spartě hrozí i Benfica

Sparta vstoupí do bojů o Evropu ze všech českých klubů jako první; v úterý rozehraje druhé předkolo Champions League na hřišti Rapidu Vídeň, odveta se hraje příští týden v Praze na Letné.

Možní soupeři pro Spartu V případě postupu přes Rapid Vídeň (3. předkolo LM): Šachtar Doněck

Benfica Lisabon

Monako

Celtic/Midtjylland V případě vyřazení s Rapidem Vídeň (3. předkolo EL): St. Johnstone

Anorthosis Famagusta

Pokud Sparta přes rakouského soka přejde, narazí v papírově složitější nemistrovské větvi kvalifikace na některého z nasazených soupeřů: ukrajinský Šachtar Doněck, portugalskou Benfiku Lisabon, francouzské Monako či na vítěze duelu Celtic - Midtjylland.

Kdyby naopak sparťané vypadli, propadnou se do Evropské ligy a tam potkají buď skotský St. Johnstone, nebo kyperský Anorthosis Famagusta.

Slavia má na rozdíl od Sparty už nyní jistou podzimní účast minimálně v Konferenční lize, nově vzniklé pohárové soutěži. To by ale pro českého šampiona bylo málo.

Cílem je po loňském neúspěchu postup do základní skupiny Ligy mistrů, kam vede cesta přes dva soupeře. Možní protivníci pro třetí předkolo?

Soupeři pro Slavii 3. předkolo LM: Malmö/HJK Helsinky

Alaškert/Šeriff Tiraspol

Ferencváros/Žalgris Vilnius

Švédské Malmö, či finské HJK Helsinky. Arménský Alaškert, nebo moldavský Šeriff Tiraspol. A maďarský Ferencváros, nebo litevský Žalgiris Vilnius.

Slavia má jistotu, že bude ve všech předkolech Champions League nasazená. UEFA před pondělním losem rozdělila týmy do dvou skupin, čímž odpadla možnost, že by slávisté narazili na polskou Legii Varšava, bulharský Ludogorec Razgrad či rumunskou Kluž, s kterou se o postup do Ligy mistrů úspěšně bili před dvěma lety.

Úvodní zápasy třetího předkola soutěže se hrají 3. a 4. srpna, odvety jsou na programu o týden později.