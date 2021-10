Tuhý boj o pět pohárových zástupců. Českým tahounem je nečekaně Jablonec

Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Slavia získala 3,5 bodu: výhra, remíza a dvě porážky v předkolech, jedna výhra a dvě porážky ve skupině - do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,7 Sparta získala 4 body: výhra a tři porážky v předkolech, jedna výhra, jedna remíza a jedna porážka ve skupině - do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Viktoria Plzeň získala 4 body: čtyři výhry a dvě porážky v předkolech - do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Jablonec získal 5 bodů, dosud nejvíc ze všech: dvě výhry a dvě porážky v předkolech, jedna výhra, jedna remíza a jedna porážka ve skupině - do koeficientu přispěl hodnotou 1 Slovácko získalo 1 bod: jedna výhra a jedna porážka v předkole - do koeficientu přispělo hodnotou 0,2 Český koeficient v ročníku 2021/2022 má zatím hodnotu 3,5 bodu, zvýšit ho stále mohou Sparta, Slavia i Jablonec. Předchozí sezony

2020/2021 - 6,6 bodu

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu