Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Jiří Čihák
David Čermák
,
  11:35
Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a naprosto zasloužené. Alkmaar, šestý tým nizozemské ligy, se v Praze navlékl do modrých dresů, přežil úvodní tříminutovku, kdy Sparta tlačila, a pak ji drsně rozmačkal.
Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...
Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.
Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.
Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.
22 fotografií

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!

Jedna facka už v prvním poločase, další tři ve druhém.

Už když hostující kapitán Mijnans po hodině zvýšil na 3:0 a rozběhl se pod kotel hostujících ultras, po plexiskle teklo pivo, jak nadšení fanoušci v euforii vyhazovali do vzduchu kelímky.

Ani to ještě nebyl konec, sparťané si hrůzostrašný druhý poločas vykousli. Krátce poté, co jim Vojtův gól vzal těsný ofsajd, utekl bomber Parrott a připravil přihrávkou před prázdnou bránu snadný gól pro Daala.

Takže 0:4 a mizerný večer.

Pro Spartu i pro český fotbal, který v jednom dni přišel o oba zbylé pohárové zástupce a pro přespříští sezonu je v ohrožení přímý postup do Ligy mistrů.

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Osmifinále Konferenční ligy se tentokrát ukázalo jako strop, což se v případě Olomouce čekalo. Zato Sparta myslela mnohem výš, zvlášť, když v Evropě měla zřejmě poslední šanci zachránit dojem ze silně rozpačité sezony.

Místo toho si ještě víc nadrobila.

V lize je za vedoucí Slavií pozadu už o deset bodů, taky z českého poháru vypadla a v Konferenční lize končí ostudně.

Přitom po základní fázi byla čtvrtá, daleko před Alkmaarem, který schytal například čtyřgólovou rychtu od kyperské Larnaky. Jenže ve čtvrtek večer stejným rozdílem sesekal sparťany, kteří nevěděli, kudy kam.

Prohrávali už po osmi minutách, ale zlomila je hlavně šílená čtvrthodina ve druhé půli. Jako by jim nestačila výstraha z prvního utkání v Nizozemsku, kde klidně mohli prohrát daleko víc než jen 1:2.

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Kdo čekal, že doma se proberou, musel žasnout. Alkmaar, který si většinu opor sám vychová a pak prodá za velké peníze, je vycvičil ve všech ohledech a srbský rozhodčí Jovanovič jejich utrpení ukončil, aniž by nastavil jedinou vteřinu.

To už byla postupu blíž Olomouc, které přitom stál v cestě soupeř z bundesligy. Mohuč se načekala, tři poločasy ani ťuk.

I když se proti Sigmě snažila a po venkovní bezgólové remíze měla v domácí odvetě fůru střel i nadějných šancí, brankáře Koutného dlouho odčarovat nedokázala.

Tím spíš musí Sigmu mrzet, že si zle nepohlídala úvod druhého poločasu.

Domácí už byli dávno připravení na trávníku, zatímco hosté se z kabiny trousili se zpožděním. I sportovní ředitel Hapal ještě v tunelu u hřiště cosi vysvětloval některým hráčům. Proto dost možná ani nestihl dojít na své místo na tribuně, když Mohuč jásala po prvním gólu.

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sigma zaspala při autu z pravé strany, Nebel si narazil s Widmerem, prudce odcentroval do šestnáctky, kde stoper Posch přesně hlavičkoval ke vzdálenější tyči.

Z druhého dějství přitom neutekla ani minuta. A nebyla to nakonec jediná domácí trefa.

Když deset minut před koncem po druhé žluté kartě dohrál maďarský záložník hostů Baráth a střídající útočník Sieb přidal po rychlém brejku druhou branku Mohuče, i kouč Janotka, který v širokém vymezeném území před střídačkou nachodil během celého zápasu možná dva kilometry, musel tušit, že je hotovo. Přesto bude na tým pyšný, stejně jako fanoušci.

Do Německa se jich vydalo na dvanáctihodinovou štreku speciálním vlakem téměř tisíc, čímž překonali i legendární olomoucký výjezd do Hamburku. Tam Sigma před pětatřiceti lety zadělala na senzační postup do čtvrtfinále Poháru UEFA a v něm dokonce trápila i slavný Real Madrid. Tentokrát se v Konferenční lize, pohárové soutěži číslo tři, loučí právě před čtvrtfinále: Mohuč, aktuálně třináctý tým bundesligy, pro ni byla příliš silná.

Jediná střela na bránu doma.

Jediná střela na bránu venku.

Olomoucký záložník Péter Baráth je v utkání s Mohučí vyloučen po druhé žluté kartě.

Málo? Jistě. Ale nezapomínejte, že Sigma se loni do Evropy probojovala po šesti sezonách a už jen postupem do jara překonala všechna očekávání. Poháry si užila, posbírala zážitky i zkušenosti a rozhodně nebude vzpomínat ve zlém.

Sparta si naopak dobře rozjetou misi včera hrubě pokazila. Fanoušci ji během zápasu nezatratili, ale když se skončilo, z tribun se linul pískot i rýpavý pokřik: „Bojujte za Spartu!“

Ve čtvrtek sparťanům chybělo daleko víc než jen bojovnost. A tak mohou být rádi, že další zápas je čeká až po dlouhé reprezentační pauze.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři a výsledky

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty v Konferenční lize dohráli v osmifinále, kde nestačili na nizozemský Alkmaar. Kompletní výsledky pražského týmu v letošním ročníku soutěže najdete v našem přehledu.

9. března 2026  22:37,  aktualizováno  19. 3. 23:15

Program a výsledky Sigmy Olomouc v Konferenční lize 2025/26

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce se s Konferenční ligou rozloučili v osmifinále. S německou Mohučí nejprve doma uhráli bezbrankovou remízu, v odvetě pak prohráli 0:2. Kompletní výsledky Sigmy v letošním ročníku...

9. března 2026  22:40,  aktualizováno  19. 3. 23:01

