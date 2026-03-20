Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Plesk! Plesk! Plesk! Plesk!
Jedna facka už v prvním poločase, další tři ve druhém.
Už když hostující kapitán Mijnans po hodině zvýšil na 3:0 a rozběhl se pod kotel hostujících ultras, po plexiskle teklo pivo, jak nadšení fanoušci v euforii vyhazovali do vzduchu kelímky.
Ani to ještě nebyl konec, sparťané si hrůzostrašný druhý poločas vykousli. Krátce poté, co jim Vojtův gól vzal těsný ofsajd, utekl bomber Parrott a připravil přihrávkou před prázdnou bránu snadný gól pro Daala.
Takže 0:4 a mizerný večer.
Pro Spartu i pro český fotbal, který v jednom dni přišel o oba zbylé pohárové zástupce a pro přespříští sezonu je v ohrožení přímý postup do Ligy mistrů.
Osmifinále Konferenční ligy se tentokrát ukázalo jako strop, což se v případě Olomouce čekalo. Zato Sparta myslela mnohem výš, zvlášť, když v Evropě měla zřejmě poslední šanci zachránit dojem ze silně rozpačité sezony.
Místo toho si ještě víc nadrobila.
V lize je za vedoucí Slavií pozadu už o deset bodů, taky z českého poháru vypadla a v Konferenční lize končí ostudně.
Přitom po základní fázi byla čtvrtá, daleko před Alkmaarem, který schytal například čtyřgólovou rychtu od kyperské Larnaky. Jenže ve čtvrtek večer stejným rozdílem sesekal sparťany, kteří nevěděli, kudy kam.
Prohrávali už po osmi minutách, ale zlomila je hlavně šílená čtvrthodina ve druhé půli. Jako by jim nestačila výstraha z prvního utkání v Nizozemsku, kde klidně mohli prohrát daleko víc než jen 1:2.
Kdo čekal, že doma se proberou, musel žasnout. Alkmaar, který si většinu opor sám vychová a pak prodá za velké peníze, je vycvičil ve všech ohledech a srbský rozhodčí Jovanovič jejich utrpení ukončil, aniž by nastavil jedinou vteřinu.
To už byla postupu blíž Olomouc, které přitom stál v cestě soupeř z bundesligy. Mohuč se načekala, tři poločasy ani ťuk.
I když se proti Sigmě snažila a po venkovní bezgólové remíze měla v domácí odvetě fůru střel i nadějných šancí, brankáře Koutného dlouho odčarovat nedokázala.
Tím spíš musí Sigmu mrzet, že si zle nepohlídala úvod druhého poločasu.
Domácí už byli dávno připravení na trávníku, zatímco hosté se z kabiny trousili se zpožděním. I sportovní ředitel Hapal ještě v tunelu u hřiště cosi vysvětloval některým hráčům. Proto dost možná ani nestihl dojít na své místo na tribuně, když Mohuč jásala po prvním gólu.
Sigma zaspala při autu z pravé strany, Nebel si narazil s Widmerem, prudce odcentroval do šestnáctky, kde stoper Posch přesně hlavičkoval ke vzdálenější tyči.
Z druhého dějství přitom neutekla ani minuta. A nebyla to nakonec jediná domácí trefa.
Když deset minut před koncem po druhé žluté kartě dohrál maďarský záložník hostů Baráth a střídající útočník Sieb přidal po rychlém brejku druhou branku Mohuče, i kouč Janotka, který v širokém vymezeném území před střídačkou nachodil během celého zápasu možná dva kilometry, musel tušit, že je hotovo. Přesto bude na tým pyšný, stejně jako fanoušci.
Do Německa se jich vydalo na dvanáctihodinovou štreku speciálním vlakem téměř tisíc, čímž překonali i legendární olomoucký výjezd do Hamburku. Tam Sigma před pětatřiceti lety zadělala na senzační postup do čtvrtfinále Poháru UEFA a v něm dokonce trápila i slavný Real Madrid. Tentokrát se v Konferenční lize, pohárové soutěži číslo tři, loučí právě před čtvrtfinále: Mohuč, aktuálně třináctý tým bundesligy, pro ni byla příliš silná.
Jediná střela na bránu doma.
Jediná střela na bránu venku.
Málo? Jistě. Ale nezapomínejte, že Sigma se loni do Evropy probojovala po šesti sezonách a už jen postupem do jara překonala všechna očekávání. Poháry si užila, posbírala zážitky i zkušenosti a rozhodně nebude vzpomínat ve zlém.
Sparta si naopak dobře rozjetou misi včera hrubě pokazila. Fanoušci ji během zápasu nezatratili, ale když se skončilo, z tribun se linul pískot i rýpavý pokřik: „Bojujte za Spartu!“
Ve čtvrtek sparťanům chybělo daleko víc než jen bojovnost. A tak mohou být rádi, že další zápas je čeká až po dlouhé reprezentační pauze.