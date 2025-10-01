Sparta - Shamrock Rovers: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty zahájí Konferenční ligu domácím soubojem s irským týmem Shamrock Rovers, který loni vyřadili v předkole Ligy mistrů. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

Daniel Cleary ze Shamrocku proti Veljkovi Birmančevičovi ze Sparty. | foto: AP

Kde sledovat zápas Sparta – Shamrock živě?

Zápas 1. kola ligové fáze Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel na Letné začíná ve čtvrtek 2. října ve 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Sparta – Shamrock Rovers můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedly v předkolech?

Sparta:

KoloSoupeřVýsledek
2. předkoloAktobe2-1 venku, 4-0 doma → 5-1 celkem
3. předkoloArarat-Armenia4-1 doma, 2-1 venku → 6-2 celkem
Play offRiga FC2-0 doma, 0-1 venku → 2-1 celkem

Shamrock Rovers:

KoloSoupeřVýsledek
2. předkoloSt Joseph’s (Gibraltar)4-0 venku, 0-0 doma → 4-0 celkem
3. předkoloBallkani (Kosovo)0-1 venku, 4-0 doma → 4-1 celkem
Play offSanta Clara (Portugalsko)2-1 venku, 0-0 doma → 2-1 celkem

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

Sparta – Shamrock Rovers:

Výkop: čtvrtek 2. října, 21:00.
Rozhodčí: Karaoglan - Sesigüzel, Tugral - Özütoprak (video, všichni Tur.).

Předpokládané sestavy:
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Sörensen - Preciado, Vydra, Kairinen, Zelený - Mercado, Birmančevič - Rrahmani.
Shamrock: McGinty - Cleary, Honohan, Lopes - Watts, Healy, Mandroiu, O’Sullivan - Gaffney, Grant, Burke.
Absence: Martinec (není na soupisce), Cobbaut, Kofod (oba zranění) - nikdo

Vizitka soupeře:

Shamrock Rovers

Rok založení: 1899
Klubové barvy: zelená a bílá
Web: shamrockrovers.ie (oficiální stránka)
Stadion: Tallaght Stadium, kapacita cca 8 000 diváků, otevřen 2009
Trenér: Stephen Bradley
Současné opory: Rory Gaffney (útočník), Ronan McGovern (záložník), Lee Desmond / Seán Hoare (obránci), Ed McGinty (brankář), Chris Forrester (záložník)

Úspěchy:

  • Mistr Irské ligy (League of Ireland): 21×
  • Irský pohár (FAI Cup): 25× vítěz

Zajímavosti před zápasem Sparta – Shamrock:

  • Týmy na sebe poprvé narazily v minulé sezoně, kdy Sparta ve 2. předkole Ligy mistrů zvítězila 2:0 v Irsku a 4:2 v domácí odvetě
  • Sparta vyhrála v pohárech 4 z posledních 5 zápasů (všechny v kvalifikaci Konferenční ligy)
  • Sparta zvítězila ve všech 3 domácích utkáních letošní kvalifikace Konferenční ligy a dala při tom 10 gólů
  • Sparta zvítězila v posledních 3 soutěžních duelech a nastřílela v nich 10 branek
  • Sparta vyhrála všech 8 domácích soutěžních utkání v sezoně
  • Shamrock prohrál všech 8 dosavadních pohárových zápasů s českými týmy
  • Shamrock si hlavní fázi pohárů zahraje počtvrté v historii; v minulé sezoně jako první irský tým v historii postoupil do vyřazovací fáze pohárů, v úvodním kole Konferenční ligy nestačil na Molde
  • Shamrock v letošní kvalifikaci Konferenční ligy prohrál jediný z 6 duelů
  • Shamrock venku v pohárech vyhrál 3 z minulých 4 zápasů (všechny v Konferenční lize)
  • Shamrock neprohrál 10 soutěžních zápasů v řadě a přemožitele našel v jediném z uplynulých 19 duelů
  • Shamrock prohrál venku jediné z posledních 8 soutěžních utkání
  • Shamrock je v irské lize, která se hraje systémem jaro-podzim, první s náskokem 12 bodů a zápasem k dobru a dělí ho bod od titulu

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta velkým favoritem. Šance na úspěch irského týmu považují bookmakeři za velmi malé.

Sparta – FC Riga, 1. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,226,314,1
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.31
  • 5.39
  • 8.51
Rayo Vallecano vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.18
  • 6.85
  • 14.80
Omonia Nikósie vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 3.60
  • 3.74
  • 1.93
Noah Armavir vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.32
  • 3.33
  • 2.98
KKS Lech Poznaň vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.17
  • 3.62
  • 3.04
FC Lausanne-Sport vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.41
  • 5.19
  • 6.04
Kuopion Palloseura vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.62
  • 3.87
  • 5.25
Jagiellonia Bělostok vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.22
  • 6.38
  • 10.80
Dynamo Kyjev vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 5.03
  • 4.05
  • 1.62
AC Sparta Praha vs. Shamrock Rovers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 1.21
  • 6.53
  • 14.20
Kompletní los
Sparta - Shamrock Rovers: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

