Shamrock Rovers, první překážka na cestě za snem. A takřka za půl miliardou

V Lize mistrů byla Sparta naposledy na podzim 2005. Tehdy čerstvě pětadvacetiletý Rosický měl před sebou poslední sezonu v Dortmundu před přestupem do Arsenalu.

Od té doby o ni bojovala devětkrát.

K prvnímu z následných sparťanských krachů v kvalifikacích její současný sportovní ředitel v létě 2007 dokonce přispěl sám gólem v dresu Arsenalu. Poslední dvě marné snahy probít se mezi evropskou elitu sledoval už ze svého místa pod střechou letenského stadionu.

Shamrock Rovers – Sparta v úterý od 21:00 ONLINE

Na Monako na podzim 2022 Sparta neměla. Loni proti Kodani, pozdějšímu osmifinalistovi, v odvetě třetího předkola dvakrát vedla v prodloužení, ale pak neuspěla v penaltovém rozstřelu.

V úterý večer na stadionu Tallaght na jihovýchodním předměstí Dublinu od poslední účasti začne pokus číslo deset.

Aby devatenáctileté čekání skončilo, musí sparťané vyřadit tři protivníky.

Shamrock Rovers je první a papírově nejsnazší. Historicky neúspěšnější irský klub s jedenadvaceti tituly. Mistr posledních čtyř sezon.

Před týdnem v úvodním předkole se štěstím překonal Víkingur Reykjavík (0:0 a 2:1), když hosté v osmé minutě nastavení odvety neproměnili penaltu.

„Měli jsme tam svoje lidi. Shamrock je týmem bojovníků, v Evropě hrají s velkým srdcem a před bouřlivým publikem. To jim přidává procenta k výkonu,“ prohlásil sparťanský kouč Lars Friis.

V irské lize, která se hraje systémem jaro-podzim, je Shamrock až čtvrtý, třináct kol před koncem na první Shelbourne ztrácí třináct bodů. V kádru má převážně místní borce, německého gólmana a po jednom hráči z Kapverdských ostrovů, Estonska a Lotyšska.

Je pravidelným účastníkem pohárových kvalifikací, ale do základní fáze se Shamrock probojuje jen zřídka. Na podzim 2011 se přes Partizan Bělehrad dostal do Evropské ligy a před dvěma lety hrál Konferenční ligu. Také začal v úvodním předkole Ligy mistrů, po vyřazení s Ludogorcem a přesunu do třetího předkola Evropské ligy porazil makedonské Škupi, což mu po následné prohře s Ferencvárosem zajistilo Konferenční ligu.

Pamatujete? Sparta ve stejné době propadla s Vikingem Stavanger a poháry vůbec nehrála. Od té chvíle však mužstvo prošlo výraznou proměnou. Získalo dva tituly a v minulé pohárové sezoně došlo do osmifinále Evropské ligy.

„Do Irska je jednodušší cestování, než by bylo na Island. Ale zápas bude i tak těžký, soupeř je nepříjemný,“ varuje kapitán Filip Panák.

„Budou hrát agresivně,“ tuší záložník Matěj Ryneš.

Los 3. předkola Ligy mistrů Ještě před úvodními zápasy 2. předkola Ligy mistrů se kluby dozví případné soupeře pro 3. předkolo. Dvojice Sparta/Shamrock může narazit na vítěze těchto utkání: Maccabi Tel Aviv/FCSB

Karabach/Lincoln

Slovan Bratislava/Cejle

Proti Shamrocku jde Spartě o jistotu evropských pohárů. Postup do třetího předkola Champions League mistrovské větvě znamená nejhůř účast v základní skupině Konferenční ligy. Sparťané však míří výš.

Když překonají v kvalifikaci dva protivníky, zajistí si aspoň Evropskou ligu. Do Champions League vede cesta přes tři předkola.

Pro sparťany to bude v Irsku druhý soutěžní zápas od května, zatímco Shamrock jich odehrál už šest.

Sparťané v pátek na úvod domácí nejvyšší soutěže zdolali Pardubice 2:1. Nezářili, ale ve hře měli nadějné pasáže a kdyby Krasniqi využil dvě tutové šance, vyhráli by výrazně.

„Do konce srpna nás čeká dvanáct zápasů, postupně se do tréninku zapojují reprezentanti z mistrovství Evropy. To všechno jsou aspekty, které hovoří pro rotaci sestavy. Ale jak velká bude, to nelze dopředu říct. Každé utkání budeme hrát v nejsilnějším složení,“ ujistil kouč Friis.

Nadcházející pohárový ročník přinese zcela jiný formát. Základní fáze Ligy mistrů a Evropské ligy se rozšiřuje z dvaatřiceti na šestatřicet týmů. Nehraje se ve skupinách, ale každý z účastníků odehraje po čtyřech zápasech doma i venku s osmi různými soupeři a výsledky se započítají do jedné společné tabulky.

Do mistrovské větvě kvalifikace, v níž je i Sparta, se od druhého předkola zapojí čtyřiadvacet klubů. Ve čtvrtém přibudou další čtyři.. Bojuje se o pět míst. Devětadvacet klubů má už účast v základní fázi jistou, další dva přibudou z nemistrovské větve, která se týká i Slavie.

Evropská fotbalová unie (UEFA) zvýšila bonusy za postup. Za účast v Champions League získá každý tým 18,62 milionů eur, což je v přepočtu asi 465 milionů korun dosud to bylo necelých 400 milionů.

K nim má Sparta zatím daleko. V Irsku však může získat klid na zbývající část kvalifikace.