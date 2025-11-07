Ne, není v průšvihu, vždyť má v lize stejně bodů jako vedoucí Slavia a v Evropě je na postup. Je příliš brzy na to říct, že zabředla do krize. Ale zjevně potřebuje nakopávák, protože možná už teď se pro ni láme sezona.
Vyhrabe se z útlumu?
Nebo ho ještě prohloubí?
Ve čtvrtek to vypadalo spíš na druhou variantu. Kdo čekal, že po ligové porážce s Karvinou v Konferenční lize zabere, toho výsledek nepotěšil.
|
Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč
Sparta – Raków Čenstochová 0:0.
Domácí sice polský tým většinu času přehrávali a až na tyčku po rohovém kopu v závěru téměř do ničeho nepustili, ale zároveň názorně předvedli, co všechno v posledních týdnech poztráceli.
Co především? Jistotu.
Tohle není Sparta, která na začátku sezony vyhrála devětkrát v řadě a některé soupeře sebevědomě smetla.
Čtvrtečním večerem se protrápila.
|
Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme
Tušili jste, že doma nedala gól poprvé od ledna? Tehdy ještě dohrávala Ligu mistrů, přijel Inter Milán, pozdější finalista a sparťané prohráli těsně 0:1. I když to nebyla nejhezčí podívaná, fanoušci jim za výkon poděkovali. Tentokrát? Při děkovačce se také tleskalo, ale když estonský rozhodčí Jaanovits naposledy zahvízdal, pískot se ozýval i z tribun.
Není divu, protože Sparta je teď jaksi nedopečená. Celkem snaživě kombinuje, vzadu se proti Rakówu vyvarovala kiksů, ale do šancí se dostávala kostrbatě. A když už, všechny ukvapeně zazdila.
„Máme teď svázané nohy ve finální fázi, ani nevím proč. Musíme to co nejrychleji zlomit, v koncovce nám to skřípe,“ ví kapitán Lukáš Haraslín.
Kouč Priske po prohře s Karvinou, čtvrté ztrátě z posledních pěti zápasů, zatřepal se sestavou, třeba na hrotu vsadil na kamerunského hromotluka Millu. Ten sice uhrál spoustu těžkých balonů a dostal se třikrát do koncovky, ale v největší šanci zhmotnil současné sparťanské rozpoložení.
Ideální pozice ve vápně. Spousta místa. Dost času si vybrat, kam ránu umístí. A výsledek?
Nepovedená plíživá střela proskákala daleko vedle brány a Milla za chvíli pouštěl na hřiště konkurenta Kuchtu.
Jen chvíli to vypadalo, že Sparta může být zase svěží a nápaditá. Když po dvaceti minutách Priske vystřídal zraněného Rrahmaniho, naskočil uzdravený Haraslín a kličkami motal soupeřům hlavy. Dvakrát nebezpečně střílel, hecoval tribuny, bylo znát, že s ním přišla aspoň trocha energie. Jenže ve druhém poločase už se vytrácel i on, a když čtvrt hodiny před koncem střídal, z jeho gest jste četli naštvání.
|
Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit
Snad ani ne z toho, že šel do kabin předčasně, ale spíš z celkového dojmu, který Sparta zanechala.
Nebaví, chvílemi přímo nudí. Nedaří se jí vycenit zuby a rafnout. A co je zdaleka nejhorší zjištění: zatím neví, kudy z téhle situace ven. Priske proti Rakówu po delší době nasadil od začátku mazáka Kadeřábka, který patřil k nejlepším, ale všimli jste si, kolikrát po křídle naběhl a nedostal přihrávku? Spoluhráči se až moc často snažili urvat všechno sami, což jen dokumentovalo, jak je Sparta nervózní a nevyladěná.