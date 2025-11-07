Kudy z nudy, Sparto? Priske musí najít nakopávák, jeho tým teď nebaví

David Čermák
  10:00
Mohlo to nakonec dopadnout ještě hůř. Co kdyby minutu před koncem balon z hlavy řeckého obránce Konstantopulose necvrnkl do tyče, ale zapadl za záda brankáře Vindahla? Pak by fotbalová Sparta měla vážně problém. Jenže ani takhle si nemůže pískat.
Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.

Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...
Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Vyhrocená situace v závěru utkání Sparty s Čenstochovou.
21 fotografií

Ne, není v průšvihu, vždyť má v lize stejně bodů jako vedoucí Slavia a v Evropě je na postup. Je příliš brzy na to říct, že zabředla do krize. Ale zjevně potřebuje nakopávák, protože možná už teď se pro ni láme sezona.

Vyhrabe se z útlumu?

Nebo ho ještě prohloubí?

Ve čtvrtek to vypadalo spíš na druhou variantu. Kdo čekal, že po ligové porážce s Karvinou v Konferenční lize zabere, toho výsledek nepotěšil.

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Sparta – Raków Čenstochová 0:0.

Domácí sice polský tým většinu času přehrávali a až na tyčku po rohovém kopu v závěru téměř do ničeho nepustili, ale zároveň názorně předvedli, co všechno v posledních týdnech poztráceli.

Co především? Jistotu.

Tohle není Sparta, která na začátku sezony vyhrála devětkrát v řadě a některé soupeře sebevědomě smetla.

Čtvrtečním večerem se protrápila.

Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme

Tušili jste, že doma nedala gól poprvé od ledna? Tehdy ještě dohrávala Ligu mistrů, přijel Inter Milán, pozdější finalista a sparťané prohráli těsně 0:1. I když to nebyla nejhezčí podívaná, fanoušci jim za výkon poděkovali. Tentokrát? Při děkovačce se také tleskalo, ale když estonský rozhodčí Jaanovits naposledy zahvízdal, pískot se ozýval i z tribun.

Není divu, protože Sparta je teď jaksi nedopečená. Celkem snaživě kombinuje, vzadu se proti Rakówu vyvarovala kiksů, ale do šancí se dostávala kostrbatě. A když už, všechny ukvapeně zazdila.

„Máme teď svázané nohy ve finální fázi, ani nevím proč. Musíme to co nejrychleji zlomit, v koncovce nám to skřípe,“ ví kapitán Lukáš Haraslín.

Kouč Priske po prohře s Karvinou, čtvrté ztrátě z posledních pěti zápasů, zatřepal se sestavou, třeba na hrotu vsadil na kamerunského hromotluka Millu. Ten sice uhrál spoustu těžkých balonů a dostal se třikrát do koncovky, ale v největší šanci zhmotnil současné sparťanské rozpoložení.

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v Konferenční lize.
Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Vyhrocená situace v závěru utkání Sparty s Čenstochovou.
Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.
21 fotografií

Ideální pozice ve vápně. Spousta místa. Dost času si vybrat, kam ránu umístí. A výsledek?

Nepovedená plíživá střela proskákala daleko vedle brány a Milla za chvíli pouštěl na hřiště konkurenta Kuchtu.

Jen chvíli to vypadalo, že Sparta může být zase svěží a nápaditá. Když po dvaceti minutách Priske vystřídal zraněného Rrahmaniho, naskočil uzdravený Haraslín a kličkami motal soupeřům hlavy. Dvakrát nebezpečně střílel, hecoval tribuny, bylo znát, že s ním přišla aspoň trocha energie. Jenže ve druhém poločase už se vytrácel i on, a když čtvrt hodiny před koncem střídal, z jeho gest jste četli naštvání.

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Snad ani ne z toho, že šel do kabin předčasně, ale spíš z celkového dojmu, který Sparta zanechala.

Nebaví, chvílemi přímo nudí. Nedaří se jí vycenit zuby a rafnout. A co je zdaleka nejhorší zjištění: zatím neví, kudy z téhle situace ven. Priske proti Rakówu po delší době nasadil od začátku mazáka Kadeřábka, který patřil k nejlepším, ale všimli jste si, kolikrát po křídle naběhl a nedostal přihrávku? Spoluhráči se až moc často snažili urvat všechno sami, což jen dokumentovalo, jak je Sparta nervózní a nevyladěná.

